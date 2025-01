Presentació del programa Rootstock Hacktivator

La comunitat Rootstock està anunciant el nou programa Rootstock Hacktivator, que permet als desenvolupadors fer evolucionar Rootstock aportant codi o creant contingut educatiu.





Tant si teniu una idea de codi que millori l'experiència de Rootstock com si voleu elaborar guies educatives per ajudar els desenvolupadors a treure el màxim profit d'aquesta cadena lateral, les recompenses estan disponibles en funció de l'impacte i el valor de la vostra presentació.





En aquesta entrada del blog, explorem com funciona aquest programa.





Què és el programa Rootstock Hacktivator?

El programa Rootstock Hacktivator està dissenyat per als membres de la comunitat amb talent que volen fer de l'ecosistema un lloc encara millor.





Les vostres presentacions tenen el potencial d'ajudar la xarxa a evolucionar i créixer, amb una compensació competitiva que s'ofereix.





Les aportacions es poden fer al vostre ritme. Tot el que es requereix és que siguin d'alta qualitat, originals, directament rellevants per a l'ecosistema i precises.

Qui pot contribuir?

Qualsevol persona amb coneixements i experiència que pugui beneficiar la comunitat de portaempelts s'anima a participar.





Les presentacions es valoraran en funció d'un conjunt clar de paràmetres, inclòs

Precisió tècnica

Rellevància per a l'ecosistema

Practicitat

Innovació





Des del punt de vista de la codificació, s'atorgaran puntuacions més altes a les contribucions que fomenten una adopció més àmplia de Rootstock, així com aquelles acompanyades de recursos complementaris i seccions de resolució de problemes.\

I amb el contingut, hi haurà un major reconeixement per a les peces que inclouen elements visuals, alts nivells de claredat, una estructura excel·lent i exemples clars de casos d'ús del món real.

Quines són les recompenses per contribuir?

Una vegada que l'enviament del codi es converteixi en una contribució qualificada, podran rebre recompenses en un dels nivells següents:





Opció de contribució A → 50 - 300 USD

Opció de contribució B i C → 300 - 700 USD

Opció de contribució D, E, F i G → 700 - 1.000 USD





També s'han establert directrius clares sobre la durada desitjada per al contingut escrit i els vídeos, que reflecteixen la major profunditat necessària per als temes avançats. Per als continguts educatius, les recompenses que s'ofereixen són:





Contribució d'entrada al blog: 50 - 250 USD

Aportació de guies o tutorials escrites: 250 - 500 USD

Aportació de contingut tècnic: 500 - 700 USD

Aportació de guies o tutorials de vídeo: 700 - 1.000 USD

Com pots començar?

A mesura que comenceu a treballar en la vostra contribució, preneu-vos el temps per assegurar-vos que estigui polit i que compleixi els criteris d'avaluació de Rootstock.





Quan estigueu a punt, podeu enviar la vostra contribució amb això Formulari de Google .





L'equip que hi ha al darrere del programa també us demanarà el vostre nom o pseudònim i el vostre país de residència, juntament amb la vostra adreça de correu electrònic, adreça de cartera i detalls de la contribució que feu. També s'ha de proporcionar una breu descripció del treball, juntament amb un enllaç al producte acabat.





Un cop s'iniciï el procés d'avaluació per part dels experts de la comunitat de Rootstock, és possible que se us demani que feu algunes revisions a la presentació o proporcioneu un context addicional.





Rootstock s'ha convertit en una plataforma vibrant i bulliciosa que porta DeFi a Bitcoin a les masses, i tot és gràcies a gent com tu. El programa Rootstock Hacktivator està aquí per recompensar els vostres esforços i donar-vos un paper més important en el futur de la xarxa.