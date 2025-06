Hackathon: LUKSO's Final Hackathon Round ofereix 150.000 dòlars per construir comptes programables sense gas

És aquest el hackathon més intel·ligent per unir-se abans de maig de 2025?

LuxióEs tanca la seva multifaseHack la xarxaHackathon, que ofereix als desenvolupadors una última oportunitat de construir aplicacions descentralitzades utilitzant els seus perfils universals i la pila de contractes intel·ligents.Amb més de 150.000 dòlars en subvencions LYX en joc i els terminis de presentació s'acosten a principis de maig, l'esdeveniment es posiciona com un terreny de prova per a comptes programables i experiències d'usuari sense gas.





A diferència dels hackathons tradicionals centrats en el llançament de tokens o dApps simples, els centres de Hack Grid s'ocupen d'aplicacions de primera identitat, control de permisos i arquitectura de comptes compostables.Lloc web.gitcoin.co.





Amb què construeixen els desenvolupadors?

En el nucli de l'ecosistema de contractes intel·ligents de LUKSO és elUniversal Profile, un estàndard de compte programable que reemplaça els comptes de propietat externa (EOAs) amb identitats modulars i intel·ligents basades en contractes.LUKSO Standard Proposals (LSPs), incloent en:





ERC725X/Y – Per a l’execució lògica i metadades

LSP6 - Control de permisos de gra fina

LSP1 - Interaccions reactives amb contractes externs

LSP17 - Suport per a extensions modulars i actualitzables

LSP25 - Permet les transaccions sense gas (relayed)





Els perfils universals es distribueixen com a contractes intel·ligents i són compatibles amb eines EVM estàndard com Foundry o Hardhat. per exemple, un DAO podria assignar permisos de despesa a un contribuent a través d'un perfil universal, o una cartera podria redirigir la transacció d'un usuari sense que tinguin ETH.





Aquests no són plans conceptuals; estan en viu a la xarxa de producció de LUKSO i llestos per ser provats en condicions reals.

Grant Tiers: Què poden guanyar els desenvolupadors?

El hackathon ofereix tres pistes de subvencions basades en la maduresa del projecte (Origin, Core, Prime), seguit d'una quarta ronda: Subvencions comunitàries en Gitcoin, on el públic vota les millors presentacions:





Level 1–3: Direct Grant Awards

Prime Grants: 2 projectes × 9.000 $ en LYX

Subvencions bàsiques: 3 projectes × 5.000 $ en LYX

Subvencions d'origen: 4 projectes × 2.250 $ en LYX





Els desenvolupadors presenten els seus projectes, i l'equip de LUKSO els assignarà al nivell de subvenció adequat basat en l'abast tècnic i la qualitat.Level 4: Community Grants, amb un premi de 24.000 $ distribuït a travésquadratic fundingAixò permet a la comunitat LUKSO votar sobre quins projectes reben suport, com més col·laboradors atrau un projecte, més finançament desbloqueja.









Submit here· :https://lukso.gitcoin.co

Best practices guide· :Article mitjà

Quins tipus de projectes es poden construir?

Els desenvolupadors estan animats a explorar temes que reflecteixin les capacitats reals de Universal Profiles:





dApps socials: fitxers amb token i tresors gestionats per la comunitat

Eines d'identitat: perfils persistents que lliguen NFT, rols o credencials als usuaris

Onboarding sense cartera: sistemes basats en relés que abstracten les despeses de gas

DAO: perfils que poden actuar com a agents programables per a la gestió del tresor o el vot





A diferència dels EOA, els perfils universals permeten característiques més granulars i compostables, com l'assignació de permisos de delegat o la integració de la lògica de l'aplicació directament en els comptes. Per exemple, un projecte anterior va crear un perfil universal propietat de DAO que va emetre dinàmicament recompenses NFT basades en l'activitat de la proposta.

Recursos i suport per a desenvolupadors

Per donar suport a l'adopció, LUKSO proporciona documentació detallada, repositoris de GitHub i eines de desenvolupament. Els projectes s'avaluen en funció de la funcionalitat, l'ús de l'usuari, la innovació i com mostren el potencial de les normes de contracte intel·ligent (LSP) de LUKSO.





El suport al desenvolupador inclou:

Accés a tallers i hores d'oficina

Els repositoris de contractes intel·ligents de LSP: github.com/lukso/lsp-smart-contracts

Capacitat de desplegament de Mainnet per a proves reals

Pagaments de subvencions basats en milers per recompensar prototips de treball, no només idees

Per què això importa

L'enfocament de LUKSO, ja viu a la xarxa principal, implementa molts d'aquests conceptes, incloent controls autoritzats, identitats riques en metadades i UX sense gas natiu sense esperar suport a tot l'ecosistema.





Mitjançant l'ús de comptes intel·ligents basats en contractes com a identitats de primera classe, LUKSO permet que les dApps es tornen més centrades en l'usuari. Els desenvolupadors poden construir experiències on els contractes interactuen en nom dels usuaris sense dependre dels plugins de cartera o de les extensions del navegador. Si estàs construint o explorant eines com ENS, Farcaster Frames o ERC6551 (comptes Tokenbound), LUKSO ofereix una implementació completa i funcional que s'amplia a partir d'aquestes idees.

La meva última presa

LUKSO's Hack the Grid és un experiment seriós en com els comptes d'usuari podrien evolucionar a la Web3. No és només un altre llançament de token o un sprint del mercat NFT. El valor rau en els sistemes de prototipatge on els usuaris tenen identitats, controlen permisos i s'allunyen de les restriccions de les EOA.





Per als desenvolupadors, l'estructura d'incentius és significativa i l'arquitectura és prou interessant per construir alguna cosa única que pot ser difícil de prototipitzar en altres llocs. La finestra per aplicar s'està tancant, i per a aquells que busquen empènyer la lògica del contracte intel·ligent i el disseny UX en un nou territori, aquesta és una oportunitat ben recursos.





Vested Interest Disclosure: Aquest autor és un col·laborador independent que publica a través del nostre programa de blogs de negocis. HackerNoon ha revisat l'informe per la qualitat, però les reivindicacions aquí pertanyen a l'autor. #DYO

