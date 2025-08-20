El fundador de Web3 VC, James Wo, sobre el futur de les finances digitals

Des de 2015, James Wo ha estat a l'avantguarda del paisatge cripto com el fundador i CEO de (Digital Finance Group), una de les empreses de VC de més èxit de Web3.Amb una cartera de més de mil milions de dòlars en actius, Wo ha demostrat el seu ull per potencial innovador i la capacitat de preveure la propera gran tendència en l'espai.En aquesta entrevista, Wo ofereix la seva perspectiva exclusiva sobre l'estat actual de l'ecosistema, explorant el que els nouvinguts i els usuaris poden esperar a mesura que el mercat continua evolucionant. DFG DFG 1. DFG was early to enter the crypto and Web3 spaces before they became mainstream. What originally drew you to the space, and how has your outlook on the industry evolved over the years? Quan vaig estudiar el llibre blanc i vaig explorar els pocs recursos disponibles en aquell moment, em va quedar clar que Bitcoin no era només una nova forma de diners - era un canvi de paradigma. va abordar les deficiències estructurals en les finances tradicionals, com la inflació i el control centralitzat, amb solucions tecnològiques elegants. Des de llavors, l'espai ha evolucionat dramàticament.Hem assistit a l'ascens de tot un ecosistema blockchain, augment de la participació institucional i passos significatius en la claredat reguladora.El que no ha canviat és la nostra creença en els valors bàsics que fonamenten la Web3: descentralització, transparència i resistència a la censura.Encara estem en les primeres etapes d'aquest canvi de paradigma, i crec que els casos d'ús més impactants encara no han arribat. 2. DFG has worked with a diverse range of Web3 projects. What trends in crypto are you currently watching that most investors are overlooking? A DFG, hem recolzat activament els principals protocols de DeFi com Aave, Uniswap i MakerDAO a través d'inversions secundàries. Hem estat encoratjats per la resiliència del sector, ja que DeFi no només ha crescut a TVL, sinó que també ha madurat en un ecosistema autosuficient que genera ingressos. El que molts han vist és com DeFi s'ha convertit silenciosament en la infraestructura fonamental per a Web3, permetent estratègies de rendiment autosuficient, cobertura de la inflació i monetarització més àmplia dels actius. A mesura que la claredat reguladora millora, especialment al voltant dels protocols sense permisos, esperem que DeFi esdevingui més accessible per als jugadors institucionals, accelerant l'adopció de l' Més enllà de DeFi, estem veient de prop la IA descentralitzada, una intersecció que molts inversors encara subestimen. Hem donat suport a projectes com Render Network, Gensyn i NEAR, que han pionerat les verticals clau i han vist un creixement exponencial. La IA descentralitzada resol els problemes de les lluites de la IA tradicional, incloent la privacitat de les dades, la resistència a la censura i la democratització de la infraestructura. DFG es manté compromès a donar suport tant a DeFi com a la IA descentralitzada com a temes clau que formen la propera generació de Web3. Amb noves mesures reguladores com la Llei GENIUS emergint, com preveuen regulacions com aquestes que influeixen en el domini dels stablecoins? Stablecoins estan preparats per liderar la propera onada d'adopció de criptomonedes, especialment amb legislació emergent com la Llei GENIUS que proporciona claredat reguladora i un camí formal per a la integració en els sistemes de pagament principals. ja estem veient els primers signes d'això amb grans empreses de Web2 com PayPal i Stripe abraçant públicament els pagaments de stablecoin i la infraestructura de liquidació basada en blockchain. \n \n La claredat regulatòria no només legitima els stablecoins existents, sinó que obre el camí per a la innovació a través de diferents models, des de fiat-backed a algorítmic. Aquesta diversitat pot desbloquejar nous primitius financers, particularment en préstecs, pagaments i remeses. A DFG, hem estat primitius creients en aquesta evolució, ja que vam liderar la inversió primerenca en el desenvolupament i llançament d'USDC. En avançar, els stablecoins serviran com a capes fonamentals per a estructures de mercat cada vegada més complexes, i els dissenys algorítmics podrien introduir sistemes financers programables i descentralitzats que s'escalfiquen a nivell global mantenint l'estabilitat i la confiança. La claredat regulatòria no només legitima els stablecoins existents, sinó que obre el camí per a la innovació a través de diferents models, des de fiat-backed a algorítmic. Aquesta diversitat pot desbloquejar nous primitius financers, particularment en préstecs, pagaments i remeses. A DFG, hem estat primitius creients en aquesta evolució, ja que vam liderar la inversió primerenca en el desenvolupament i llançament d'USDC. En avançar, els stablecoins serviran com a capes fonamentals per a estructures de mercat cada vegada més complexes, i els dissenys algorítmics podrien introduir sistemes financers programables i descentralitzats que s'escalfiquen a nivell global mantenint l'estabilitat i la confiança. La intersecció de Blockchain i AI continua guanyant momentum.Com veus que aquesta relació evolucionarà durant la propera dècada? Durant la propera dècada, esperem que les aplicacions d'IA a gran escala s'integrin profundament en les plataformes quotidianes, servint a milers de milions d'usuaris en àrees com la finança personalitzada, la generació de contingut, la salut i els sistemes autònoms. Imaginem una infraestructura descentralitzada que impulsi models d'IA, que permetin una col·laboració oberta i una font de dades verificable.Aquesta intersecció desbloquejarà economies completament noves on els usuaris puguin posseir, contribuir i beneficiar-se dels sistemes d'IA amb els quals interactuen. Quin és l'error més comú que veus que fan els fundadors d'etapa inicial de Web3? Un dels errors més comuns que veiem que molts fundadors fan és sobre-indexar la narració, l'hipe i la vertical en què estan construint, sovint per captar l'atenció ràpidament. \n \n Els fundadors han de mantenir-se fonamentats en qui estan construint i per què. Aquesta claredat de propòsit és el que impulsa l'adopció real dels usuaris i la retenció a llarg termini. Afortunadament, estem veient més equips abordant els reptes de l'UX a través de millors capes d'abstracció i disseny basat en la intenció. Els fundadors han de mantenir-se fonamentats en qui estan construint i per què. Aquesta claredat de propòsit és el que impulsa l'adopció real dels usuaris i la retenció a llarg termini. Afortunadament, estem veient més equips abordant els reptes de l'UX a través de millors capes d'abstracció i disseny basat en la intenció. Mirant cap endavant, què és el següent per a DFG?Com planeja seguir navegant en un paisatge de cripto en constant evolució? Amb vista al futur, DFG està compromès a aprofundir en la nostra presència en els sectors de criptografia emergents, mantenint-se àgil enmig de canvis reguladors i de mercat en curs. Estem explorant adquisicions estratègiques de firmes d'inversió i fons de risc que s'ajusten als nostres punts forts i donen suport a la nostra expansió global. A mesura que la indústria maduri, creiem que la consolidació serà la clau per impulsar la propera onada d'innovació i formació de capital. Al combinar forces amb equips que comparteixen la nostra visió a llarg termini i el nostre ADN criptogràfic, volem millorar el nostre flux de transaccions, ampliar la nostra xarxa d'inversors i continuar donant suport a projectes transformadors que formen el futur de Web