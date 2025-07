El ciberdelinqüent, l'ascensor i la profecia del vestit de Gucci vermell

Hackers, el que segueix és el primer capítol de la meva nova novel·la de ciència-ficció, Hourglass, sobre Biohacking, ciberdelinqüència, filosofia, IA, i alguna ciència real seriosament estranya - tot situat en una distòpia creïble del futur proper.

Els 33 bilions de cèl·lules del seu cos i els seus 20.000 gens li cridaven per dir-li alguna cosa, però la seva simple presència el paralitzava.

Aquesta va ser la tercera vegada que l'havia mirat en una commuta confinada de només quatre pisos.

Xavier Oren estava nerviós. Feia temps que havia estat sol i físicament tan a prop d'una dona que en realitat portava una faldilla, especialment una dona com aquesta. Tenia característiques exòtiques sorprenents: cabells de jet negre llargs, ulls verds perforats, llavis vermells sensuals, màscares altes aristocràtiques, pell mediterrània cremosa clara, el color del cafè amb molta llet afegida, i les seves cuixes tenien una amplada seductora per a ells. Estava vestida d'estil, amb una bossa de cuir blanca amb aspecte car. La seva forma corbosa va picar de la delicada tela de la seva atrevida part negra, i la faldilla verda va fer més que suggerir les seves cames en forma. A les quatre parets mirallades de

A més de l'ansietat, es va irritar que no pogués accedir a Internet a través de la seva lents cibernètica-òptica incrustada per escapar de la seva mirada, de la seva pròpia reflexió i d'aquest moment incòmode.

Estimat lector, potser em penses que sóc una mena de covard per no encaixar suaument una conversa amb un company de viatge vertical tan desitjable, però es transformaria en Casanova en un moment com aquest, empènyer 200 batecs de cor per minut? Dubteu-ho! Què li diria fins i tot? Alguna cosa com, “Hola, bon temps avui...” No, això és un tema de conversa avorrida! Hauria de preguntar-li si treballa a l’edifici? Ella certament no sembla que ho faci. A més, és espantós preguntar a un desconegut en un ascensor on treballen...

Els seus ulls gairebé van tornar a trobar-se amb ell mentre mirava els botons de l'ascensor, i ell mirava nerviós cap a la cantonada de l'ascensor per evitar el contacte amb els ulls.Només uns quants pisos més per anar a les oficines de suportVa pensar silenciosament en si mateix.

Semblava que estava en una pressa, tocant el peu al terra quan finalment van arribar al pis de Xavier, les oficines de suport. Ella va sortir de l'ascensor primer, aparentment intencionadament passant de prop per Xavier, i ell va agafar la seva rara olor. Va sentir un canvi profund en el seu cos. Apropeu-vos; podia veure com era viva la seva pell i com la curvatura de les seves espatlles nues va fluir perfectament en els contorns voluptuosos dels seus grans pits.

Intoxicant! Però potser ella és una truita? Com anacronista d'ella! O podria ser una OnlyFanz "model?" no he vist un veritable d'aquells en molt de temps...

Només una mica, el seu cos es va retirar més enllà a l'angle de l'ascensor mirall. Davant la seva reflexió, de nou sol, va agafar la respiració i va sortir. Ella va fer un pas de confiança mentre caminava cap al lobby oposat a Suport. Xavier no podia deixar de notar que els seus malucs tenien aquest ritme increïble, ja que els seus talons feien clic a terra. La faldilla era tan estreta que podia fer clarament ambdues butxaques perques. La boca de Xavier va caure oberta quan la seva mà va anar al collaret.

En aquest moment, una dona més gran que portava pantalons negres i una samarreta de collaret gris amb lletres senzilles que llegien “Moderador” va emergir del Suport, atrapant Xavier enmig de l’enganyant vestit.

El moderador no està content que jo “violi la seva privacitat!”Xavier es va engolir nerviós quan va entrar en Suport per a la seva revisió setmanal ordenada pel tribunal.

Va entrar en una sala de reunions de l'oficina del govern sense personalitat, on una dotzena d'altres "post-opps" terriblement avorrits estaven asseguts en cadires de plàstic grisos.



He d'explicar l'etimologia d'aquesta frase a vostè, Post Opp, que s'aplica més o menys a mi mateix. És un gènere políticament incorrecte per a un humà híbrid amb cos masculí. Una vegada, un comediant brut havia comparat els homes que van triar la novetat infinita i la divinitat digital amb els transsexuals. I el sobrenom mitjà, Post Opp, es va enganxar com l'adhesió. Segons la font estadística es refereix, el 50% - 60% de la població masculina són Post Opps.

El jove al costat de Xavier portava una màscara cara de tela barata, com eren diversos altres.

Per què estan fent això, es pot preguntar - hi ha un virus perillós circulant? No, eren nadons de generació pandèmica; els seus pares els van posar màscares facials per sortir en públic durant COVID a principis de la dècada de 2020 i la grip aviària a finals de la dècada de 2020, i mai els van treure.

Un moderador va entrar a la sala de reunions, el mateix que havia atrapat Xavier atrapat per les perilloses corbes de la misteriosa dona.La merda!Va agafar el seu lloc darrere de la taula que comandava la sala de reunions, darrere d'ella un gran cartell amb una peça de trencaclosques blanc blanc, destacant-se en una gresca de trencaclosques grisa.

Ajudar-te a ajudar-te a tu mateix: Cuidar-te a tu mateix és més fàcil quan tens suport.

No tenia massa pes, més que res, era quadrada; seia amb les cames juntes i les espatlles quadrades, els cabells eren curts i punxats, i fins i tot les sabates eren quadrades.

"Amar, com ho vam fer aquesta setmana?" va preguntar amb un to que va indicar la seva avorriment i apatia sobre el seu deure.

La seva postura va empitjorar a mesura que es va inclinar cap endavant, i les espatlles van pujar lleugerament.

“Oh, no molt bé...” va murmurar a través de la seva màscara amb una pista d’accent.

“És així?” li va preguntar el moderador.

"Em vaig enfadar", va començar a fregar nerviosament un dels seus avantpassats de tipus twig, "Vaig aconseguir el nou joc de sim Core Seven tan aviat com va sortir, i suposo que vaig oblidar de demanar al proveïdor que fixés límits de temps de joc a la meva llicència de joc.

"Getting mined" es refereix a llogar els teus poders cognitius a l'hora al licitador més alt. Bàsicament, vas inconscient mentre una empresa utilitza el poder de computació quàntic de la matèria grisa per fer diners. podria ser una operació de mineria d'asteroides a la recerca de metalls preciosos, una agència d'anàlisi de dades sanitàries que cartografiï els genomes individuals dels clients d'assegurances, un fons de cobertura que fa transaccions de freqüència de desviació, o una empresa d'inversió que minera una blockchain.

Així és com la majoria d'aquests miserables Post Opps permeten el seu lloguer, ample de banda de Link, dieta tranquil·la, jocs Sim i pagaments de suport. És per sota de mi! Una gran manera de convertir-se en un zombie insensat que ni tan sols pot gaudir d'un bon sexe sim més.

“Amar, quins criteris vam establir per a vostè el mes passat?” va continuar el moderador.

“Tres hores de senderisme, tres hores de desenvolupament professional, dues hores de recerca de feina, i...” semblava buscar paraules, “dues hores amb la meva unitat familiar biològica.”

"El punt de referència que vam establir va ser deu hores setmanals sense connexió".

“Bé, vaig jugar amb el meu germà a Hyderabad durant un temps!”

“Amar, aquesta és la cinquena setmana d’aquest trimestre en què no hem pogut complir amb els criteris que vas triar quan vam començar”, va dir estrictament, “Saps el que significa...”

"No! puc fer-ho millor!" va protestar en el nivell d'energia més alt Xavier havia vist fora d'ell en els últims mesos que havien estat en Suport junts.

“Vostè ha mostrat un progrés zero cap a convertir-se en un ciutadà híbrid productiu i socialment integrat.

Va llançar una protesta final: “Com s’hauria de desenvolupar cap a la integració sense el meu Link!”

"És una cosa que el seu assessor d'expulsió pot discutir amb vostè".

Les seves espatlles es van unir més a mesura que continuava la seva caiguda, el seu cap va caure, va empènyer les mans a les butxaques de la seva jaqueta, i va mirar amb els ulls morts al pis del linoleum.

Aquests són els tipus d'homes amb prou feines que solien lliurar la meitat dels seus salaris per ser anomenats "PayPigs" per les dones que mai no es trobarien a través de les plataformes de treball de sexe digital per a un bonic espectacle de píxels.

Llavors, aquestes plataformes van descobrir que podien reemplaçar tots els seus “models” humans amb avatars d’IA. La conseqüent bonança de beneficis va ser l’escàndol corporatiu du jour el 2029, però les plataformes van pagar addicionalment al fons d’ingressos bàsics universals, de manera que les noies van anar al benestar i SSRI i es van engreixar.

Vostè pot ser curiós: és la mineria cognitiu-quantum una opció d'ocupació d'igualtat d'oportunitats?

A causa d'una cosa anomenada aptitud precognitiva, alguns post-opps poden fer diners dràsticament més que altres que es minen.Un experiment curiós: va adjuntar 26 subjectes humans a la monitorització de biofeedback, els va col·locar davant de pantalles d'ordinador en entorns privats de sensors, i els va mostrar a l'atzar en diverses imatges. Alguns desencadenant una forta resposta emocional, però la majoria no: una casa, un cotxe, una granota, un home nu bategat a la presó, un polític donant un discurs, un gatet, una pista al bosc, l'horitzó de Nova York, un llop, un nadó mort, etc...Tens la idea.

L'experiment es va fer molt interessant quan van observar que el cos començaria a mostrar reaccions fisiològiques menors abans de ser mostrat les imatges més emocionals xocants, fins a 33 segons abans de ser mostrat la imatge.

Llavors l'investigador es va pervertir i va començar a mostrar imatges pornogràfiques a l'atzar als subjectes humans de l'experiment -un cotxe esportiu vermell, una rossa buxom donant una tasca de colpeig, un recorregut capturant un passatge, una víctima desencarnada de Ted Bundy, etc. Això va causar que la precisió de la "presentificació" de les prediccions biològiques salti encara més per sobre de la probabilitat aleatòria.

Després de replicar l'experiment i mostrar centenars de subjectes moltes milers d'imatges, les dades no podien mentir.La desviació de la probabilitat aleatòria era massa alta; la ment sabia el que venia abans que l'ordinador ho sabia.

La investigació va fer títols a tot el món per confirmar el que sabem des de fa milers d'anys i el que la ciència ha negat des de fa centenars d'anys; els éssers humans tenen una capacitat estranya de predir el futur.

Més investigacions van repetir els experiments però van utilitzar una seqüència pre-ordenada d'imatges evocatives i van trobar que els humans eren encara millors en predir el futur quan ja estava fixat en pedra - o bytes, com era el cas.

Les ments més precognitives podien predir qualsevol esdeveniment donat que es produís o no es produís en 33 segons, amb una precisió fins al 50% millor que una probabilitat totalment aleatòria. Un descobriment fascinant amb una utilitat sorprenentment petita per a qualsevol. Excepte per als gestors de fons de cobertura que van fer o van perdre milions de dòlars diaris en el comerç d'alta freqüència basat en petits moviments en el valor d'accions, monedes i altres espècies exòtiques del món financer areoform. Atès que les imatges de la pornografia i la violència eren els millors vehicles de predicció, i els instruments financers només es movien en dues direccions (en amunt o en baix en valor), la imatge podria estar lligada als resultats futurs del

Així va néixer el comerç de freqüència de desviació; basat en signes biològics històrics com l'augment de la pressió arterial d'uns pocs graus, els fons de cobertura entrarien o sortissin de posicions amb desenes de milions de dòlars i guanyarien unes poques fraccions d'un punt percentual en 33 segons o menys.

Va ser el torn de Xavier a ser qüestionat...

"Estic entrenant diàriament. Caminar el meu gos diàriament. A més d'això només una gran quantitat de mans de SuperSimPoker."

“Així que vostè està mantenint-se físicament actiu, que és bo. No obstant això, tenim una preocupació creixent sobre la seva addicció al pòquer en línia, Xavier.”

* Dependència de pòquer en línia! Pagui el seu lloguer!* Els pagaments de suport no eren una quota fixa, sinó un percentatge del seu ingrés. Xavier era un científic estadístic i havia desenvolupat una extraordinària intuïció al llarg de dècades de jugar al pòquer. Mentre que el pagament mensual mitjà del Post Opp podia comprar un menjar en un restaurant fantàstic, el seu era equivalent al salari mensual d'un empleat de l'administració governamental, a més d'un 12% de "privilegi" suplementari perquè era un home blanc directe - * no sembla molt d'un privilegi! * Seria encara més, però va aconseguir amagar una gran quantitat dels seus ingressos a través del seu petit negoci lateral apallissant jugadors de pòquer menors i consultant en mans de no tan

"Bé, sóc un jugador de pòquer professional. Això és com jo faig la meva vida", va explicar com havia fet abans a la Inquisició dels Moderadors.

Ella li va pressionar: "M'agradaria veure't centrat en un conjunt d'habilitats que et faci més valuós organitzativament".

“Sí, ho sé, per això he passat 37 hores en els últims tres mesos assistint a classes de parla pública.La setmana passada, el meu mentor va lloar la meva grandiloqüència en un discurs que vaig lliurar a la classe sobre la filosofia de Niccolò Machiavelli.”

“Gran, què vol dir això?”

“Grandiloquència: significa extravagantment colorida o bombàstica”.

"Llavors vas fer un discurs sobre bombes de colors i filosofia?"

“No, això només vol dir...”Haig de baixar això“Puc parlar bé”

“Bé, pots parlar bé, Xavier! Has fet alguna feina de parla pública per demostrar la prova de la integració social?”

“No. És honestament un mercat molt competitiu per als oradors públics.”

Ella va continuar: "La seva sentència requereix que vostè dediqui temps setmanalment a l'Etica Reconditioning ..."

"Vaig veure una sèrie documental de quatre hores sobre un magnate publicitari del segle XX, Edward Bernays, que és considerat el pare de la cultura de consum postmodern.

"No estic segur que això estigui en el currículum d'Etica Reconditioning, però per a aquesta setmana, sí."

Va continuar investigant Xavier per obtenir detalls sobre el seu progrés cap a convertir-se en un Post-Opp socialment integrat, puntualitzat amb peces de consell de trite a les quals va punxar amb falsa acollida. Xavier va mirar el rellotge; només havien passat 30 minuts avorrits.Tot el que cal per reactivar el meu enllaç.

L'esclat i l'expulsió d'Amar va ser el major progrés, negatiu o positiu, que qualsevol dels Post Opps havia fet des de la setmana passada.

A mesura que van trepitjar la porta, va sentir el seu nom: “Xavier!” pronunciat en un to agut per part del moderador quadrat. Ella li va demanar que tornés a un dels trons plàstics de mala circulació.

"No volia enfrontar-te davant de tot el grup, però has de tenir cura de no violar la privacitat dels ciutadans que t'envolten.Si el que vaig observar avui al lobby és una cosa que fas amb freqüència, portarà a citacions, que poden conduir a l'expulsió del teu programa de suport.

El vestit de l'ascensor va ser l'última vegada en molt de temps que res no fet de píxels i bytes havia enviat un tremolor d'excitació a través d'ell.

Per què m’està donant problemes? sóc pràcticament l’estudiant estrella aquí! La nena de bombes a l’ascensor no s’hauria vestit d’aquesta manera si no volgués atrapar un ull vagant o dos.

Però, al mateix temps que estava a punt d’articular una protesta contra el restrenyiment del núvol digital, va succeir alguna cosa que no havia de succeir.

“La discreció és la millor part del valor”.

Un missatge sense un remitent va brillar a través de la seva visió, superposant el Moderador sense mandíbula i la cambra tova.

En aquest moment no he de rebre missatges d'enllaç...

La frase va semblar arcaica, fora de sincronització amb el diluvi digital de les seves comunicacions habituals. Va desaparèixer tan ràpid com va aparèixer. I el fet que d'alguna manera va obviar el firewall de desactivació de Link de Suport va ser estrany. Molt estrany. Afortunadament, el Moderador no l'estava mirant i no va agafar el llamp en el seu ull connectat.

“La discreció és la millor part del valor?” significa ser valent però intel·ligent.

Va mirar enrere cap a ell, aixecant un cranc.

Va cridar en reconeixement, "Vaig a tenir cura de no violar la privacitat dels ciutadans al meu voltant, llavors."

El més lent dos minuts de cada setmana va ser el temps que va trigar a verificar la transferència dels seus fons electrònics al Suport per netejar-los perquè el seu Link pogués ser reactivat després de la reunió de revisió setmanal.

El meu enllaç està bloquejat durant els pròxims 120 segons.Com va arribar aquest missatge anònim sobre “valor”?

Va tornar als límits mirallats de l'ascensor, va picar el botó de la planta baixa i es va inclinar contra el metall fred, ansiós per escapar dels límits estèrils del Suport.Però abans que les portes es poguessin tancar completament, es van tornar a obrir, revelant un Post-Opp d'una cohort de Suport diferent, una figura de guanys amb ulls perpetuaris. Al costat d'ell hi havia la seva núvia robot - una blanquejada bionda pertorbantment perfecta en un vestit gris que amb prou feines contenia els seus pits irrealment percs.

Van pujar a l'ascensor, els seus moviments imitaven la vida, però mancaven de les seves imperfeccions inherents, una imitació impecable que se sentia profundament buida.S'allunyava a la vora de la valla estranya, massa orgànica en forma per ser purament robòtica però totalment desproveïda de les subtils històries de la vitalitat humana, causant a Xavier una lleugera relliscada d'incomoditat.

El que no va fallar va ser l’olor.

Una onada de nàusees es va rentar sobre Xavier, no des de la vista de la parella híbrida, sinó des de l'aire mateix.Era un miasma clavador, una reixeta de llet àcida i amoníaca sobreposada amb el dolç fang dolç del desinfectant industrial, tot recolzat per l'insubstituïble i fèrtil olor dels excrements humans.Era l'olor de la negligència, d'un cos que fa temps que es cuida de si mateix.

El Post-Opp es va desplaçar incòmode, els seus ulls s'esvaïen nerviosament mentre murmurava en veu baixa a la bellesa sintètica que no es desvetllava: "Necessitem canviar el llapis quan tornem a casa.

La noia robot va inclinar lleugerament el cap, la seva veu una monòtona tranquil·litat. "Has fet una bona feina a Suport avui. et canviaré quan tornem a casa i et faré un entrepà."

L'odi i la compassió van lluitar dins Xavier.Aquest és el nadir patètic de la societat, on els homes adults outsourcen les funcions corporals bàsiques a les màquines i troben consol en la simulació de silicona sense ànima.

A mesura que l'ascensor baixava, una altra notificació inesperada va florir en la seva visió. Aquest cop, el missatge era més llarg - el llenguatge estranyament teatral.

"Això també passarà, perquè quan el cel de la nit cremarà verd, la teva fúria fondrà les ales d'Icarus, i colpejaràs un trident al cor del sistema que ha esclavitzat a tants.

Xavier va mirar, la seva ment es va estirar.

Quan el cel de la nit crema verd? fúria? colpejar un trident? no sóc realment el tipus de "colpejar un trident"!

Les paraules van ressonar amb un pes estrany, gairebé mític, completament fora de context amb la realitat mundana d'un Link mal funcionant i un Post-Opp vestit de bolquers.

El firewall de suport s'ha netejat.

Serotonina va inundar la seva ment com l'icona de pagament verd "Verificat" va aparèixer en el seu Enllaç amb un missatge de Suport GTP: EL SEU PAGAMENT DE 998 CBUSD HA SER APROVAT PER EL BANC CENTRAL - EL PRÓXIM PAGAMENT DUE EN 7 DIES. Aftershocks de sentiments bons neurotransmissors van seguir com les notificacions van començar a carregar des del seu Enllaç i es van aparèixer en la seva visió perifèrica: nous missatges immediats dels seus amics de joc, 3-D Prontograms, correus electrònics, microepisodis dels seus programes preferits Utube, shorts TikTik, i la següent secció del seu programa interactiu per a adults preferit, Sutra Samurai SwordXxx,

Pràcticament es va enfonsar a través del llindar quan les portes de l'ascensor es van obrir, desesperats per llençar la brutícia invisible que s'agafava a l'aire.

Després d'un dia de vida en blanc i negre, amb un moment singular d'iridescència ara prohibit, la vida estava ara de nou en color.

If you enjoyed this sample chapter and found it provocative, prepare to have your mind blown by the rest of the book!

Aquí teniu un resum...

Xavier és un Biohacker, un científic matemàtic, un jugador i un ciberdelinqüent en judici per dominar un robatori de "capital pre-cognitiu" de 9 milions de dòlars. Un cop expulsat de la seva zona de confort una nit en un cigarret, s'acosta a una dona colombiana sorprenentment bonica, Astrid. Un vell rus li dóna una potent droga de confiança; li dóna l'avantatge que necessita per fer-la seva per perdre.Però Astrid té una germana bessona idèntica amb dissenys per atrapar-lo a una xarxa més fosca. Atrapat entre la seducció i l'autosabotage, la llibertat i l'addicció, i la profecia - Xavier és arrossegat en una guerra per En un món on les corporacions esclavitzen la ment humana per predir el futur, excel·lentarà a causa de les eines de Biohacking que ofereix i els seus talents innats, però fallarà a causa del seu caràcter fonamentalment defectuós. "L'única manera de capturar el temps i vèncer la mort és a través de la bellesa d'una dona."

En un món on les corporacions esclavitzen la ment humana per predir el futur, excel·lentarà a causa de les eines de Biohacking que ofereix i els seus talents innats, però fallarà a causa del seu caràcter fonamentalment defectuós.

"L'única manera de capturar el temps i vèncer la mort és a través de la bellesa d'una dona."

I'm author-banned on Amazon, així que vostè serà capaç d'obtenir-lo com un paquet de llibre digital ben format + llibre d'àudio per al voltant de $ 9 a través de la botiga Mindset Limitless, aquí...

Es pot comprar en alguns altres llibres i plataformes de llibres d'àudio (inclòs Spotify), però la versió més polida del llibre d'àudio es pot obtenir directament de mi a través de la meva botiga anterior.

Amb les eines de filmació d'AI, he dissenyat aquest tràiler ampliat per donar-vos una mirada provocativa al món de la cinematografia.HourglassUn món embriagat de felicitat virtual que reflecteix la destrucció d'un imperi fa 12.800 anys.