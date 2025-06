Coneix a Kuwait Mart, guanyadora de les startups de l'any 2024 a la Ciutat de Kuwait

Estem honrats de ser nomenats Startup of the Year a la Ciutat de Kuwait!Gràcies a HackerNoon per celebrar el nostre viatge a Kuwait Mart.

Parla’ns de la teva startup

Kuwait Mart és una plataforma de comerç electrònic creada a casa per servir als clients de Kuwait amb velocitat, confiança i simplicitat. vam llançar oficialment el 22 d'abril de 2025, després de mesos de desenvolupament utilitzant una plataforma completament personalitzada desenvolupada íntegrament a casa.

La nostra missió és col·locar la bretxa entre productes de qualitat i compres en línia sense problemes, oferint una plataforma on els clients puguin explorar amb confiança la tecnologia, els accessoris i els articles de vida.La nostra visió és convertir-se en el mercat més fiable de Kuwait -definit per la transparència, les associacions locals i una experiència d'usuari suau.

Explica’ns com la teva startup està canviant el món

En el seu nucli,Març de KuwaitEstem reformulant l'experiència de comerç electrònic a Kuwait mitjançant la construcció d'un mercat que prioritzi els productes genuïns, garanties clares i lliurament ràpid, sense la fricció habitual que sovint ve amb les compres en línia locals.

El nostre objectiu a llarg termini és empoderar tant als consumidors com als proveïdors a Kuwait, fomentant una economia digital més eficient i transparent adaptada a les necessitats del mercat local.

Què us distingeix de la competència?

El nostre compromís amb la confiança, la velocitat i la simplicitat. Ens centrem en oferir només productes verificats de proveïdors fiables, recolzats per garanties clares i un servei al client excepcional.Amb una experiència d'usuari neta, lliurament ràpid a tot Kuwait, i una profunda comprensió de les necessitats dels compradors locals, Kuwait Mart està construït per ser una plataforma en què els clients poden confiar - construït per avui, i llest per demà.

Què significa per a vostè guanyar aquest títol?

Ser nomenat Startup de l'Any a Kuwait City valida no només el nostre concepte, sinó el treball dur i la creença que el nostre equip ha posat des del primer dia.

Què t’agrada del teu equip, i per què ets tu la que s’encarrega d’aquesta missió?

Estic orgullós de les persones que hi ha darrere de Kuwait Mart. El nostre equip és petit però molt compromès.Tothom, des del desenvolupament fins al suport, comparteix la mateixa energia i creença en la nostra missió.Fomentem una cultura on el feedback és ràpid, les decisions es basen en dades i la innovació es fomenta a tots els nivells.

Mirant cap enrere, quin va ser el punt de partida més important per a la teva empresa?

El nostre punt d'inflexió més gran va ser el dia en què vam integrar-nos amb una porta de pagament local i vam anar en directe.Veure les primeres comandes arribant-i complir-les amb èxit va demostrar que el nostre sistema funcionava en el món real.

Quina és una lliçó valuosa que has après aquest any que passaries a altres startups?

Mantingueu les coses senzilles, especialment al principi. No sobreconstruïu característiques basades en supòsits. Concentreu-vos en resoldre problemes reals i validats. També, la velocitat és més important que la perfecció en els primers dies.

Com veus que evolucionarà la teva indústria en els propers anys, i com seguirà endavant la teva startup?

El comerç electrònic a Kuwait està evolucionant ràpidament, amb una demanda creixent de confiança, velocitat i experiències mòbils.

Kuwait Mart s’ha compromès a seguir endavant seguint de prop el comportament dels usuaris, abraçant tecnologies emergents i millorant contínuament tots els aspectes del viatge de la compra, des de la descoberta del producte fins al lliurament a la porta.

Com vol vostè o la seva empresa assumir la responsabilitat d’aquest títol el 2025?

Veiem aquest títol com una responsabilitat de posar un exemple positiu a través de millors pràctiques, millor servei i millor tecnologia.El 2025, utilitzarem aquest reconeixement per obrir noves converses amb socis i continuar construint confiança dins de l'ecosistema de comerç electrònic a Kuwait.

Quins objectius esperen assolir el 2025?

Estem buscant incorporar més socis de marca oficials, expandir-nos a les categories de l'estil de vida i llançar una aplicació mòbil adaptada als compradors de ràpid moviment de Kuwait.

2024 ha estat un viatge salvatge: noves tecnologies, geopolítiques i canvis en la indústria.

El 2024 va posar a prova la capacitat d'adaptació de tothom.Des de les eines d'IA que reformulen la forma en què gestionem el contingut i les operacions, fins als canvis en les cadenes de subministrament, hem hagut de mantenir-nos àgils.L'augment dels costos i la incertesa internacional ens van fer duplicar les associacions locals i l'eficiència operativa, cosa que, a posteriori, va enfortir la nostra base.

Ens encantaríem els vostres comentaris sobre HackerNoon com a publicació tecnològica! Com ha estat la vostra experiència amb nosaltres?

HackerNoon sempre s'ha destacat amb el seu enfocament i transparència orientats a la comunitat. L'exposició que dóna a les startups és significativa, i aquest premi és un gran exemple d'això.

Quines paraules de saviesa t’agradaria compartir amb nosaltres?

Les tendències vénen i van, però si els teus clients i el teu equip confien en el teu producte i el teu procés, sempre tindràs una base per créixer.





— Hakem Alhumaidi

CEO & Co-Founder, Kuwait Mart

Vols saber per què Kuwait Mart va ser nomenat Startup de l'Any 2024?

