Comença la següent era d'Aster: Airdrop Points Stage 2 Live, TGE Countdown Comença

Mahé, Seychelles, 8 de setembre de 2025/Chainwire/-- , una borsa descentralitzada de perpetuals coneguda per la seva infraestructura de comerç centrada en la privacitat, ha llançat oficialment Aster Genesis: Etapa 2, la seva campanya de punts d'aire, així com confirma la data molt esperada per al seu esdeveniment de generació de tokens (TGE). Aster Aster La campanya de l'Etapa 1 va veure 527.224 carteres úniques acumulant més de $37.7B en volum de comerç durant 20 setmanes, signant una forta tracció en l'espai descentralitzat (DEX) emergent. \n \n "L'etapa 1 va enviar un missatge clar: els comerciants volen més que accés - volen velocitat, compostabilitat, privacitat i capital que segueixi funcionant", va dir Leonard, CEO d'Aster. "L'etapa 1 va enviar un missatge clar: els comerciants volen més que accés - volen velocitat, compostabilitat, privacitat i capital que segueixi funcionant", va dir Leonard, CEO d'Aster. \n \n "Aster està pioner en una nova categoria - on els usuaris poden guanyar rendiment a partir de tokens d'apostes líquides com BNB o stablecoins com USDF, alhora que aprofita aquests actius generadors de rendiment com a garantia líquida per a les negociacions perpètues en Aster. "Aster està pioner en una nova categoria - on els usuaris poden guanyar rendiment a partir de tokens d'apostes líquides com BNB o stablecoins com USDF, alhora que aprofita aquests actius generadors de rendiment com a garantia líquida per a les negociacions perpètues en Aster. Descobreix la nova versió d'Aster Genesis: Stage 2 Aster Genesis: Stage 2 introdueix un nou sistema de punts amb mètriques d'elegibilitat actualitzades, així com una major transparència, modelada directament pel feedback de la comunitat de Stage 1. Els comerciants acumulen punts a través de mètriques com el volum de negociació, el temps de manteniment de la posició, les activitats de referència, els impulsos de l'equip, utilitzant com a marge a AsterBNB i USDF, i sobre cada benefici o pèrdua realitzada durant l'esdeveniment. \n \n "L'etapa 2 aprofundeix el vincle entre el compromís i la recompensa davant de TGE", va dir Leonard. "Format pel feedback dels usuaris, les noves regles prioritzen la justícia i incentiven l'autèntic compromís dels usuaris perquè cada comerciant pugui participar en un camp d'igualtat i construir cap a l'aire lliure." "L'etapa 2 aprofundeix el vincle entre el compromís i la recompensa davant de TGE", va dir Leonard. "Format pel feedback dels usuaris, les noves regles prioritzen la justícia i incentiven l'autèntic compromís dels usuaris perquè cada comerciant pugui participar en un camp d'igualtat i construir cap a l'aire lliure." Més del 50% del subministrament total de tokens de $ASTER s'ha destinat a airdrops comunitaris, i el 8,8% ($704.000.000 ASTER) es desbloquejarà immediatament a TGE per als participants elegibles que hagin guanyat punts Rh o Au dels programes de punts d'Aster. A més, també seran elegibles els usuaris que hagin rebut al·locacions d'Aster Gems de les iniciatives comunitàries i de socis, i els que hagin negociat en Aster Pro i hagin guanyat punts de fidelitat després de finalitzar l'etapa 1. Qualsevol token $ASTER no reclamat serà redirigit de nou a l'assignació "Airdrop" per a futures recompenses comunitàries. Camí a TGE: plataforma, productes i fites Des de Spectra, Aster ha avançat la seva visió de comerç de privacitat primer, introduint ordres ocultes i revelant Aster L1 Chain com una base per a l'execució privada, no custòdia, i portant l'exposició tradicional d'actius en cadena amb perpetuals d'accions 24 / 7. Junts, aquests marcs fixen les bases a mesura que l'intercanvi es mou cap al seu esdeveniment de generació de tokens (TGE) fixat per al 17 de setembre de 2025. $ASTER Airdrop es llança a TGE El token Aster ($ASTER) s'espera que aparegui a les principals borses, incloent els mercats spot d'Aster, amb promocions de llançament coordinades per seguir de prop. \n \n "El llançament de la comunitat $ASTER està programat per tenir lloc el dia de TGE", va dir Leonard. "Hem sentit comparacions amb les últimes gotes d'aire d'alt compromís de projectes competitius, però el nostre focus principal és el senyal sobre l'espectacle. "El llançament de la comunitat $ASTER està programat per tenir lloc el dia de TGE", va dir Leonard. "Hem sentit comparacions amb les últimes gotes d'aire d'alt compromís de projectes competitius, però el nostre focus principal és el senyal sobre l'espectacle. \n \n "Amb l'emissió de $ASTER, estem obrint la porta a la següent fase de creixement dels ecosistemes i la governança descentralitzada", va dir Leonard. "Amb l'emissió de $ASTER, estem obrint la porta a la següent fase de creixement dels ecosistemes i la governança descentralitzada", va dir Leonard. Aster es prepara per a la competència del mercat Amb el llançament imminent de $ASTER, Aster està preparat per competir amb peses pesades descentralitzades com Hyperliquid i desafiar llocs centralitzats com Binance i Coinbase - ancorat per un clar enfocament en la protecció dels comerciants i l'eficiència del capital. \n \n Aster formarà la capa de liquiditat darrere de les aplicacions que la gent ja utilitza: una plataforma oberta i eficient en capital que col·labora amb carteres i DEXs com PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal, o plataformes emergents com Four.meme i més. Aster formarà la capa de liquiditat darrere de les aplicacions que la gent ja utilitza: una plataforma oberta i eficient en capital que col·labora amb carteres i DEXs com PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal, o plataformes emergents com Four.meme i més. En el moment d'escriure, Aster ha recaptat més de $ 350M en (TVL) a través de set cadenes EVM i Solana, amb una taxa anual de pagament de més de 30 milions de dòlars - el que reflecteix un creixement anual del 87,5% el 2025. Valor total tancat Valor total tancat Sobre Aster és un intercanvi descentralitzat de nova generació que ofereix tant el comerç permanent com el spot, dissenyat com un lloc onchain d'una sola parada per als comerciants de cripto globals. Aster Aster Pro Mode afegeix perpetuaris d'accions 24/7, ordres ocultes i comerç de xarxa, disponibles a través de BNB Chain, Ethereum, Solana i Arbitrum. El seu avantatge únic rau en la capacitat d'utilitzar tokens d'acció líquida (asBNB) o stablecoins generadors de rendiment (USDF) com a garantia, desbloquejant una eficiència de capital sense precedents. Powered by Aster Chain, un L1 d'alt rendiment i enfocat a la privadesa, i recolzat per YZi Labs, Aster està construint el futur de DeFi: ràpid, flexible i primer de la comunitat. Els usuaris poden aprendre més a l'Aster , o connectar-se amb Aster en el . official website X Compte oficial Pàgina oficial X Compte oficial Contacte Gestió de creixement de màrqueting Amber Hsu Aster ambber@asterdex.com \n \n Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program. Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program. Programació Programació