Com Mawari va arribar a 1 milió d'usuaris del portal i què significa per a Internet espacial

Un concepte llargament teoritzat en laboratoris de recerca i novel·les de ciència-ficció, Internet espacial està entrant en una fase crítica d'execució.Maó, una plataforma de lliurament de continguts descentralitzada que construeix experiències immersives XR, ha anunciat dues etapes importants. Un és el final del seu programa de reclamació de xip XR. L'altre està superant un milió d'usuaris del portal. Junts, indiquen que la infraestructura d'un nou tipus d'Internet, un basat en interacció en temps real, immersiva i descentralitzada, està prenent silenciosament forma.

A Controlled Entry Point to a New Ecosystem

El 6 de juliol de 2025, Mawari va publicar al seu compte oficial X:

“La reclamació de xip XR ha acabat. Una nova fase de l’Internet espacial és imminent.” — @mawariXR

El xip XR funcionava com una forma de credencial -un token de porta o identificador descentralitzat (DID) per als primers participants per accedir i ancorar-se en l'ecosistema espacial.MaóAquesta fase probablement va ser dissenyada per verificar els usuaris, controlar la demanda primerenca i sembrar una comunitat de contribuents abans que el protocol s'escalfi.





En comptes de distribuir credencials, l'èmfasi ara passa a la construcció de funcionalitats i infraestructures en cadena amb les quals la cohort inicial pugui començar a interactuar.

Over One Million Portal Users: Not a Metric, But a Signal

Creuar el llindar d'un milió d'usuaris reflecteix l'interès accelerat i suggereix que el seu ecosistema ara dóna suport a l'experimentació i el compromís d'usuaris a escala real. Marca un canvi des del concepte a l'execució. Superar un milió d'usuaris és un senyal de tracció en una indústria on moltes iniciatives XR i metaverses romanen atrapades en entorns de beta o laboratori tancats. En el cas de Mawari, el portal sembla servir com una capa d'entrada a la seva xarxa, un espai virtual on els usuaris accedeixen a continguts immersos, possiblement lligats a credencials i recompenses en cadena.





Aquesta fita indica que Mawari no només està construint infraestructures, sinó que també cultiva la demanda i el comportament dels usuaris alineats amb els casos d'ús d'Internet espacial.





What Comes Next: The DIO Phase and Its Implications

Diversos observadors en línia suggereixen que el projecte està avançant cap al que denomina un "DIO" -probablement referint-se a una oferta d'Internet descentralitzada o un procés d'instal·lació d'infraestructures descentralitzades.





Una interpretació compartida ve de@BigBagsCriptografiaQui va escriure:

“Mawari es dirigeix cap a la seva fita més definidora amb el DIO que ve a continuació”.

Si aquest mecanisme DIO integra la governança a nivell de protocol, el lliurament descentralitzat i, potencialment, una capa econòmica, com ara l'aposta de token XR o la monetització de continguts, podria marcar el veritable moment de desbloqueig per a un ecosistema espacial descentralitzat.





DIO podria servir com la versió del protocol d'una xarxa principal o una capa de producte completament viu, on totes les idees abstractes - renderització descentralitzada, lliurament immersiu i propietat de l'usuari - es posen a prova de l'estrès a l'aire lliure.





Explaining the Spatial Internet in Simple Terms





En comptes de navegar per pàgines 2D en pantalles, els usuaris naveguen en entorns 3D utilitzant AR (realitat augmentada), VR (realitat virtual) i eines XR (realitat augmentada).





Per exemple, imagineu-vos accedir a un concert controlat per DAO en una còpia digital de Mumbai's Gateway of India, interactuar amb altres persones en temps real, comprar mercaderies basades en NFT i guanyar tokens per al compromís, tot sense necessitar una plataforma centralitzada com Meta o Apple.





No obstant això, crear aquesta visió a escala requereix una infraestructura descentralitzada per a la transmissió, el rendiment i la identitat, totes les àrees que Mawari està tractant d'abordar.





From Frontier to Reality: My Analysis





Aquests rècords suggereixen que Mawari està executant un mapa de ruta ambiciós en un espai on molts altres segueixen sent teòrics.El tancament de la fase XR Chip i la incorporació de més d'un milió d'usuaris indica un sistema que ja no està en la idea primerenca.





En la meva opinió, això marca un punt crític d'inflexió. El xip XR era una eina de filtració. El DIO serà una prova d'escalabilitat.





El procés DIO serà accessible per a usuaris no tècnics? el protocol mantindrà la velocitat i l'eficiència en l'escala? i, el més important, quines aplicacions del món real impulsaran la retenció d'usuaris més enllà de la novetat?

Mawari ara ha de canviar l'enfocament de l'accés a la utilitat de la construcció de la porta per crear raons per caminar per ella.

From Access to Infrastructure

Les actualitzacions de Mawari mostren que les línies de temps poden estar col·lapsant.Amb una fase de reclamació estructurada, una base d'usuaris creixent i un mecanisme de lliurament descentralitzat a l'horitzó, podem ser testimonis d'un prototip de funcionament del que la propera web podria semblar, multi-sensorial, descentralitzat i persistent.

Si ho aconsegueix, Mawari no només podria participar en la Internet espacial, podria ajudar a definir-la.

Aquest autor és un col·laborador independent que publica a través del nostre programa de blogs de negocis. HackerNoon ha revisat l'informe per la qualitat, però les reivindicacions aquí pertanyen a l'autor. #DYO

