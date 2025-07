Cinema i espai: un segle de somnis còsmics del cinema

En la història del cinema i la cosmonautica, hi ha pel·lícules gravades a l'espai, pel·lícules gravades per cosmonautes, pel·lícules amb cosmonautes, pel·lícules gravades per naus espacials automàtiques, pel·lícules amb una veritable sense pes però gravades dins de l'atmosfera de la Terra, i moltes altres variacions.





La primera pel·lícula sobre l'espai

El primer públic, i després comercial, les projeccions de pel·lícules van començar el 1895. I només set anys més tard, el 1902, el primer conegut (i probablement el primer mai) pel·lícula sobre l'espai i la cosmonautica va ser llançat - "Un viatge a la Lluna" pel director francès Georges Méliès. A curt per als estàndards d'avui, en el moment que era un blockbuster de ciència-ficció de plena durada 15 minuts. La trama parodiat Jules Verne "De la Terra a la Lluna" i H. G. Wells "La Guerra dels Móns". La pel·lícula es va mostrar inicialment a un gran èxit en els cinemes de tots dos costats de l'Atlàntic, després oblidat, redescobert en els anys 1930, i ara ocupa









Avui en dia, és necessari explicar que el projectil és carregat al canó per les noies no només en roba estranya, sinó en vestits de bany. Però aquesta predicció encara no s'ha fet realitat, i els models en bikinis no miren els cosmonautes i astronautes en els seus vols. Prengui quinze minuts i veure la pel·lícula, val la pena.





La primera pel·lícula sobre l'espai

Un quart de segle més tard, la primera pel·lícula realista del llançament d'un coet lunar es va fer a Alemanya. "La dona a la lluna" va ser dirigida per Fritz Lang i llançada el 1929. Segons alguns crítics, la representació realista d'un llançament de coets va ser la idea principal del director. Si això és cert o no, el famós entusiasta de coets i espai Hermann Obert va ser portat com a consultor, que també es suposava que demostraria el llançament d'un coet model com a part d'una campanya publicitària, per la qual cosa va rebre fons significatius de l'estudi de cinema. Obert no ho va fer a temps per a la pel·lícula i va llançar el primer coet de combustible líquid d'Europa el 1931.









Quan van començar els viatges espacials reals, va resultar que "La dona a la Lluna" havia predit: el transport vertical del coet al lloc de llançament (una de les opcions de transport), el recompte, l'ús d'aigua al complex de llançament (encara que no com en la pel·lícula), seients anti-g (en realitat, cadires), l'espectacle de la separació de la primera etapa, i molt més.





The first serious Soviet film about space





Els cineastes soviètics no eren estranys a la ciència-ficció - "Aelita" de Protazanov, basada en la novel·la d'Alexei Tolstoi, es va rodar el 1924, però només mostra breument el llançament d'un vaixell espacial des d'una casa sense sostre a les "fronteres remotes de Moscou". Però la pel·lícula "Viatge còsmic" no tenia ningú més que Tsiolkovsky mateix com a consultor. Llançat el 1936, la pel·lícula té algunes similituds amb "Dona a la Lluna": en ambdues pel·lícules, els personatges volen a la lluna, l'expedició és dirigida per un científic prominent, hi ha una dona a la tripulació, i un adolescent es bufa a





Hi ha conceptes equivocats característics, com ara la impossibilitat de la comunicació de ràdio amb la Terra i la necessitat de senyalitzar amb míssils pirotècnics a causa d'això.Però a diferència de la "Dona a la Lluna", la manca de pes es mostra correctament -es produeix immediatament després que el motor s'apagui.





Val la pena assenyalar els efectes especials, que semblen sorprenentment bons per a una pel·lícula que té gairebé un segle i s'han convertit, en un sentit, en l'estàndard. L'impotència es va mostrar mitjançant la suspensió dels actors en cables, i les escenes en el hangar de coets i saltar a la lluna es van filmar en models en miniatura i utilitzant animació de nines.





Primeres imatges de l'espai





La primera fotografia i vídeo a l'espai es van fer el 24 d'octubre de 1946, per una càmera automàtica muntada en un coet V-2 modificat, originalment un coet de combat, llançat des del lloc de proves White Sands dels Estats Units. El coet va pujar a una altitud de 104,6 km, i la càmera instal·lada en ell va prendre un quadre cada 1,5 segons. Uns minuts més tard, el coet i la càmera van caure de nou a terra i es van estavellar, però la pel·lícula en una càpsula especial va ser recuperada i desenvolupada de forma segura.





Des de llavors, les càmeres s'han convertit en una part permanent de la càrrega espacial: es col·loquen en coets i estacions interplanetàries i s'envien juntament amb els astronautes.





The first photos of the entire Earth from space





La primera foto de tota la Terra va ser presa el 30 de maig de 1966, per una càmera instal·lada com una càrrega útil de porc en un satèl·lit de comunicacions soviètic Molniya-1 (probablement No 6, llançat a l'abril), volant en una òrbita altament el·líptica amb una gran inclinació.





La primera fotografia en color va ser presa pel satèl·lit experimental nord-americà DODGE. La tasca principal del dispositiu va ser provar el sistema d'estabilització gravitacional, i la càmera també es va portar com una càrrega útil piggyback. La càmera en blanc i negre va prendre tres imatges a través de filtres de color, i la imatge va ser muntada a la Terra. De fet, Clyde Holliday, que ja coneixeu, va participar en el seu processament.









El primer fotògraf i videògraf a l'espai

La primera persona que va fer fotos i vídeos a l'espai va ser l'alemany Titov el 6 d'agost de 1961. Yuri Gagarin tenia una càmera de televisió fixa a la seva nau espacial que va filmar el rostre del cosmonauta, però no el que estava passant a l'exterior, i no li va donar una càmera a causa del vol relativament curt. Els astronautes nord-americans que van fer dos vols suborbitals després de Gagarin tenien tres càmeres a la seva nau espacial: una va filmar l'astronauta, la segona va filmar el panell d'instruments, i la tercera va mirar el porthol, però tots ells eren automàtics.









Des de llavors, els cosmonautes han fet cursos de fotografia com a part del seu entrenament espacial, han fet moltes fotos en òrbita, les han publicat i han recollit milers de likes a Instagram.





Tot creix i es desenvolupa





És gràcies a les càmeres automàtiques que tenim imatges que s'han convertit en arquetipals. les naus espacials Gemini estaven equipades amb càmeres que miraven des d'un porxo, que també estava convenientment situat. Com a resultat, tenim imatges de la desacceleració en les denses capes de l'atmosfera, quan el plasma que envolta la nau espacial és clarament visible en el porxo.









Moltes càmeres van ser utilitzades en el programa Apollo. Es van situar en diversos punts en el lloc de llançament i en el mateix coet. Les càmeres del coet es van emmagatzemar en contenidors, es van encendre automàticament, després van ser expulsades i van baixar a l'oceà en paracaigudes equipades amb feixos de ràdio. Com a resultat, la humanitat té algunes imatges realment espectaculars de la separació de les etapes.









Ciència Ficció









A la dècada de 1960, van néixer dos universos de ciència-ficció que encara viuen avui dia i tenen grans comunitats de fans. El 1963, la sèrie britànica "Doctor Who" va aparèixer, sobre un alienígena excèntric que viatja a través del temps i l'espai, i el 1966, la sèrie nord-americana Star Trek va aparèixer, sobre les aventures de la tripulació de la nau estel·lar Enterprise. La sèrie es va emetre a la televisió, de manera que no podien presumir d'un gran pressupost. Com a resultat, va ser una ficció espacial en la qual l'espai gairebé no es va mostrar en absolut. Els paisatges d'altres planetes es van filmar en estudis o en algunes pedres de sorra (un cliché









La nau espacial "Doctor Who" i la màquina del temps TARDIS simplement es van materialitzar en el punt desitjat, mentre que "Star Trek" va mostrar un model a gran escala de la nau contra el fons, per exemple, d'un planeta pintat.





Efectes especials seriosos amb un gran pressupost es podien trobar en pel·lícules de dibuixos animats, l'exemple arquetípic de la qual era Stanley Kubrick "2001: una odissea espacial", llançat el 1968.Filmat en els cànons de la ciència-ficció dura, la pel·lícula honestament va tractar de mostrar l'espai utilitzant la tecnologia disponible.Els actors, com en "Cosmic Voyage", penjaven en cables, excepte que van tractar d'amagar-los millor, sense revelar el moviment de l'actor al llarg de la trajectòria del pendó.









La força de gravetat dirigida des de l'eix a la perifèria de l'estació orbital es va demostrar construint un gran conjunt, a l'interior del qual un actor va córrer com una esquirola en una roda.









Els models de la tecnologia es van combinar amb el fons utilitzant diverses animacions i tècniques de tir combinades, creant una sensació d'escala amb fotografies de moviment lent quan fos necessari.









Una predicció sorprenent en "2001: una odissea espacial" va ser que les fotografies de córrer al voltant de l'estació es van filmar més tard en l'espai real -a la gran estació Skylab, els astronautes reals van córrer de la mateixa manera.





Documentary films





El desenvolupament de les càmeres de fotos i pel·lícules no va obviar l'espai. Quan la tecnologia IMAX va aparèixer a la dècada de 1970, els astronautes van començar a utilitzar-lo per filmar. El 2002, es va llançar la primera pel·lícula en 3D, l'Estació Espacial 3D. Com a resultat, la humanitat té un gran nombre de pel·lícules documentals sobre l'espai. Entre aquells fets a Rússia, val la pena veure la sèrie Space Odyssey, el segle XXI i un any en òrbita.





La primera pel·lícula a l'espai





La primera pel·lícula que va utilitzar imatges gravades específicament a l'espai va ser la pel·lícula soviètica "Return from Orbit" (1984). els cosmonautes van filmar a l'estació espacial Salyut 7 i a la nau espacial Soyuz T-9.





La veritable desigualtat





Probablement, l'única pel·lícula que mostra imatges de l'excés de pes real que no es va disparar a l'espai és l'Apol·lo 13.La tripulació del film, els actors i el conjunt van ser col·locats en un avió de laboratori volador utilitzat en l'entrenament dels cosmonautes.

Al segle XXI, la necessitat de tals trucs ha desaparegut en gran mesura: es poden filmar actors contra una pantalla verda i després afegir el que vulguin a l'ordinador.









Avui en dia, el realisme de les pel·lícules depèn principalment dels guionistes, les violacions de les lleis de la natura que estan disposats a cometre per tal de retratar el drama desitjat.





Fotografia dels astronautes

El turista espacial Richard Garriott, que va viatjar a l'ISS el 2008, va portar un guió de pel·lícula de ciència-ficció a l'estació, que va ser filmat durant el temps lliure de la tripulació.