BANANA està en directe al portal Dapp de LINE, pioner en la sobirania i les recompenses de dades impulsades per IA

Santa Clara, Califòrnia, 14 de febrer de 2025/Chainwire/--BANANA, el joc inactiu impulsat per IA impulsat per CARV conegut per la seva recollida de plàtans inspirada en memes i la seva monetització innovadora de dades, s'enorgulleix d'anunciar el seu llançament oficial al portal Dapp de LINE.





Després d'escalar ràpidament a 18 milions d'usuaris Telegrama des de juliol de 2024, inclòs 10 milions en el seu primer mes, BANANA s'està expandint per arribar a encara més jugadors, oferint una combinació perfecta d'IA que preserva la privadesa i un joc divertit.

Ara disponible a Portal Dapp de LINE , BANANA no és només un joc més, sinó que representa un nou paradigma on les dades propietat dels usuaris alimenten experiències atractives i recompenses transparents.





Mentre que les plataformes digitals tradicionals aprofiten les dades dels usuaris, BANANA gira el guió amb entorns d'execució de confiança (TEE) i proves de coneixement zero (ZKP). Aquestes tecnologies d'avantguarda garanteixen que les dades personals dels usuaris romanguin privades mentre les empreses obtenen informació verificada i d'alta qualitat per al màrqueting, la investigació i més enllà.





En el seu nucli, BANANA permet als usuaris reclamar la propietat de les seves dades d'una manera que se senti sense esforç. Els jugadors recullen plàtans frescos diàriament, cadascun dissenyat al voltant de memes de tendència, i els comparteix amb els amics en una experiència realment viral.





Simultàniament, el sistema impulsat per IA de BANANA facilita la monetització de dades mitjançant interaccions aprovades per l'usuari, com ara visualitzacions d'anuncis segures i enllaços de comptes. El resultat és una experiència fluida i gamificada que demostra com l'autonomia de dades basada en IA pot ser rendible i entretinguda.

Això és el que els usuaris poden esperar de BANANA:

Estadístiques d'usuari verificades i que preserven la privadesa

Dades d'alta qualitat: els entorns d'execució de confiança (TEE) i les proves de coneixement zero (ZKP) de BANANA garanteixen que les dades dels usuaris siguin genuïnes, segures i totalment consentides, oferint a les empreses coneixements fiables sense infringir les regulacions de privadesa.

Confiança i compliment dels usuaris: gràcies a la privadesa segons el disseny, les empreses poden comprometre els usuaris amb confiança mentre compleixen el GDPR i altres estàndards de protecció de dades.

Interacció i automatització millorades amb IA

Missions d'usuari hiper-orientades: la IA genera de manera dinàmica tasques o campanyes alineades amb els perfils d'usuari individuals, garantint majors taxes de finalització i una interacció més profunda amb la marca.

Fluxos de treball automatitzats: els companys d'IA executen determinades accions (p. ex., registres, reclamacions de recompensa) en nom dels usuaris, promovent un compromís coherent amb el vostre producte o servei.

Experiències gamificades sense problemes

Augment de la lleialtat a la marca: mecànica de gamificació: els agents d'IA en evolució en termes de "mascotes" i capacitats i recompenses escalonades mantindran els usuaris compromesos a llarg termini, creant hàbits i defensant la marca.

Incentius basats en el rendiment: les recompenses escalan amb les contribucions dels usuaris i la qualitat de les dades, alineant els objectius de la marca amb les motivacions dels usuaris i reforçant el comportament positiu.





BANANA convida tothom a recollir plàtans, nodrir els companys d'IA i explorar el futur de la propietat de les dades.





Els usuaris poden unir-se al compte oficial de BANANA LINE: https://line.me/R/ti/p/@banana_ai

Els usuaris poden jugar a BANANA al Mini Dapp de LINE: https://liff.line.me/2006868971-7k419bK9?referral=QL57VR3

Sobre PLÀTAN

PLÀTAN és una aplicació impulsada per IA amb experiència de gamificació de CARV. BANANA combina la cultura dels memes amb la monetització de dades propietat dels usuaris i utilitza tecnologia de privadesa avançada per garantir l'ús compartit de dades de manera segura i transparent alhora que premia els usuaris per les seves aportacions de dades. Després d'haver aconseguit més de 18 milions d'usuaris a Telegram, BANANA es llança ara al portal Dapp de LINE per iniciar una nova era de participació i sobirania de dades impulsada per l'IA.

