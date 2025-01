Fitxa de llistes de xarxa de LAOS; Forja una associació amb Sequence per oferir jocs escalables de 2 jocs gratuïts

**BARCELONA, Espanya, 18 de novembre de 2024/Chainwire/--**Juntament amb la seva llista de tokens en intercanvis centralitzats (MEXC, Bit2Me), Polkadot parachain LAOS Network està encantada d'anunciar una associació estratègica amb Sequence, el tot-en -una plataforma de desenvolupament per integrar web3 als jocs, per portar la mecànica del joc Free-2-Play als jocs en cadena de blocs, que ara es pot aconseguir a una escala sense precedents.





Mitjançant l'aprofitament de la robusta pila de tecnologia web3 de Sequence, LAOS Network aborda els reptes clau dels jocs en cadena de blocs, incloses les elevades tarifes de gas i la congestió de la xarxa, per oferir una experiència perfecta amb la propietat d'actius web3. Aquesta associació pretén permetre als desenvolupadors aprofitar fàcilment el "Bridgeless Minting" de LAOS per convertir els actius del joc en qualsevol cadena de blocs d'EVM, alhora que manté els costos d'encunyació prou baixos com per adaptar-se fins i tot als elevats volums de transaccions requerits pels models Free-2-Play. Les integracions establertes de Sequence com a única solució de cartera incrustada web3 basada en EVM verificada a les principals botigues de motors de jocs com la Unity App Store i Unreal Marketplace estan configurades per facilitar la missió contínua de LAOS per unir els jocs tradicionals i blockchain.





L'associació Sequence es basa en el creixement recent de LAOS Network, després de col·laboracions amb MetaverseMe per a jocs en cadena de blocs de 2 jocs gratuïts, Dimonis Netherak en mecànica ARPG (un soci de joc de seqüències) i The Mines Run , un joc de corredors ciberpunk a Ethereum i Meta de la vida , un simulador social impulsat per IA. Cada associació aprofita la Xarxa LAOS per aportar dinàmiques d'encunyació escalables i en cadena a l'avantguarda del seu joc. A més, a finals de 2024, LAOS promet estendre la seva tecnologia Bridgeless Minting per encunyar NFT a escala. directament a Bitcoin sense dependre de solucions de capa 2, ponts o les limitacions d'opcions existents com els ordinals.

Alun Evans, cofundador de LAOS Network, va expressar el seu entusiasme per la nova associació: "La nostra visió a LAOS Network sempre ha estat potenciar els desenvolupadors alliberant-los per convertir els actius del joc en qualsevol cadena de blocs, sense preocupar-se pels problemes de costos o escalabilitat. Tenir Sequence com el nostre soci preferit ens permet fer créixer aquesta visió proporcionant les eines que necessiten els desenvolupadors per crear jocs dinàmics i descentralitzats que atraguin els usuaris de noves maneres.





Estem encantats de veure com la comunitat web3 aprofitarà aquesta associació per desbloquejar el potencial dels jocs en cadena de blocs". Santiago Gramajo, gerent de desenvolupament de negocis de Sequence, va coincidir: "Estem encantats d'associar-nos amb LAOS en la seva missió de crear milions de actius de qualsevol cadena EVM, aprofitant la infraestructura provada en batalla de Sequence per elevar el panorama dels jocs web3. LAOS és pionera en una solució de capa 1 robusta i escalable, que ofereix grans oportunitats per a la creació i gestió d'actius a l'ecosistema blockchain. Amb el nostre enfocament làser a incorporar, monetitzar i retenir jugadors, Sequence està encantat de donar suport a LAOS com a soci preferit, integrant la nostra cartera integrada i un conjunt complet d'eines. Junts, estem simplificant el camí perquè els usuaris, els desenvolupadors, els projectes i els jugadors de web3 puguin construir, desplegar i escalar dins de l'ecosistema LAOS i més enllà".





A més de la seva presència al mercat, el 19 de novembre de 2024 el testimoni d'utilitat de LAOS Network estarà disponible per negociar a mexc i bit2me , oferint a la comunitat global de LAOS la possibilitat de negociar en aquests intercanvis destacats.





LAOS Network and Sequence conviden els desenvolupadors a explorar el potencial transformador de la seva associació a través de LAOS Programa de subvencions . Aquest programa ofereix una gran quantitat de recursos tant de LAOS com de Sequence, com ara tutories dedicades, suport al desenvolupament, serveis d'assessorament i eines essencials per llançar i escalar jocs web3. Amb un total de 190 milions de fitxes LAOS de $ en finançament, el programa pretén donar suport a projectes web3 prometedors aprofitant la infraestructura de LAOS, treballant per capacitar els desenvolupadors per donar vida a experiències de joc innovadores i avançar en l'ecosistema de jocs web3.

Xarxa LAOS és una cadena de blocs de capa 1 innovadora dissenyada per permetre l'encunyació a gran escala de fitxes no fungibles (NFT) en qualsevol cadena, sense incórrer en les elevades tarifes de gas que solen associar-se a aquestes xarxes. La seva tecnologia d'encunyació sense pont permet la creació perfecta d'actius digitals en cadenes de blocs com Ethereum, Polygon i Hedera, alhora que elimina els problemes de congestió de la xarxa. Com a paracadena a Polkadot, LAOS es beneficia de la seguretat provada a la batalla i la interoperabilitat entre cadenas mitjançant el sistema d'ubicació universal de Polkadot. Això permet a LAOS donar suport als ecosistemes de jocs i actius digitals a gran escala sense la fricció de les solucions ponts tradicionals. El testimoni d'utilitat de xarxa de LAOS aviat es podrà comerciar a https://mexc.com/ i Bit2Me.com.

Seqüència és una plataforma de desenvolupament tot en un per integrar web3 als jocs. Els usuaris poden incorporar, monetitzar, créixer i retenir jugadors amb la tecnologia premiada de Sequence. Des de col·leccionables i recompenses de propietat fins a experiències totalment en cadena, la plataforma fàcil d'integrar de Sequence funciona per resoldre les complexitats de la cadena de blocs, de manera que els desenvolupadors es poden centrar en l'execució creativa i oferir experiències dels jugadors.





Sequence compta amb el suport de Take-Two Interactive, Ubisoft, Xsolla, Bitkraft, Brevan Howard, Coinbase, Polygon i més, amb la confiança de centenars de jocs, milers de desenvolupadors i que alimenta milions d'usuaris. Per a consultes dels mitjans i més informació, els usuaris poden llegir el Kit de mitjans de seqüència i contacteu amb:

