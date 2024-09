Casos d'èxit de transformació digital en préstecs entresòl

L'automatització de les finances, especialment en el sector bancari, s'ha iniciat tradicionalment amb processos i transaccions d'alta freqüència. A la banca, les activitats més freqüents són el processament de transaccions i el préstec al detall.





Aquestes àrees han estat el focus principal dels esforços d'automatització, que abasten aspectes com el processament de sol·licituds, l'avaluació de riscos i la transició de la revisió manual de formularis i documents a comprovacions automatitzades i avaluacions basades en models.





El finançament entresòl contrasta amb aquests processos d'alta freqüència. Caracteritzat pel seu caràcter únic i fet a mida, el finançament entresòl ocupa un nínxol específic dins del panorama financer: representa una solució de finançament amb nivells de risc elevats, posicionada estratègicament entre els préstecs corporatius estàndard i les inversions en capital.





El finançament mezzanine o bé implica proporcionar finançament a nivell d'accionistes (que és la subordinació estructural) o mitjançant l'adquisició de capital juntament amb instruments de rendibilitat com les opcions de venda (subordinació contractual).





Atesa la naturalesa puntual i altament individualitzada de les ofertes mezzanine, l'automatització dels processos en aquesta àrea presenta un repte important. La pregunta natural seria la següent: com poden els bancs, especialment els grans, abordar la tasca de millorar la rendibilitat del seu negoci entresòl mitjançant l'automatització i la transformació digital?





Com a expert amb una experiència substancial en les àrees de capital privat, gestió de riscos i finances, pretenc oferir una exploració introductòria a la transformació digital del préstec entresòl que pretén desentranyar les complexitats i proporcionar casos d'èxit en l'aplicació dels avenços tecnològics a una àrea. de la banca que tradicionalment depèn de la realització d'acords personalitzats i personalitzats.

El paisatge tradicional del préstec entresòl

El finançament entresòl és un sector distintiu i matisat dins del panorama financer més ampli. Com s'ha dit anteriorment, ocupa un punt intermedi entre els préstecs corporatius convencionals i les inversions en capital i es caracteritza per un nivell de risc elevat.





De manera única, cada oferta entresòl està feta a mida i s'elabora per adaptar-se a les necessitats i circumstàncies específiques de cada client, com un vestit fet a mida.

Reptes en el préstec tradicional entresòl

La naturalesa del finançament entresòl comporta inherentment reptes importants. Els mètodes tradicionals es basen principalment en processos manuals i en la realització d'acords individualitzats. Aquest enfocament requereix una comprensió profunda dels aspectes únics de cada acord, un conjunt d'habilitats que sovint és escàs i car .





En els grans bancs amb divisions de préstec corporatiu establertes, els gestors de clients i crèdits coneixen bé els productes de crèdit estàndard. Tanmateix, la seva trobada amb transaccions entresòl és poc freqüent, la qual cosa limita la seva experiència per vendre o atraure aquestes ofertes de manera efectiva.





Establir un equip especialitzat de gestors de clients exclusivament per a productes entresòl no només és car, sinó que també augmenta els costos en comparació amb els procediments de préstec més estàndard.





Si bé és possible combinar productes d'inversió complexos en grups per reduir costos, la digitalització en aquest sentit sorgeix com una alternativa més econòmica i eficient.

La digitalització com a solució

La transformació digital del préstec entresòl se centra principalment en la identificació i l'atracció d'acords. La majoria d'especialistes en crèdit i clients als bancs utilitzen sistemes que registren negociacions, idees d'acords i paràmetres inicials d'acord.





La integració de criteris entresòl en aquests sistemes existents podria automatitzar la identificació de possibles ofertes entresòl.





Quan una transacció compleix aquests criteris, es podria reenviar automàticament a la divisió entresòl per a un processament posterior. Altres avenços podrien incloure models d'IA entrenats per diferenciar entre préstecs corporatius estàndard i ofertes entresòl basades en una multitud de paràmetres d'acord entrant.





L'escala d'aquesta transformació és significativa: mentre que un banc important pot dur a terme milers de transaccions de préstecs corporatius anualment, les ofertes de finançament entresòl són molt més rares, sovint numerades amb un sol dígits. La implementació d'un sistema d'identificació d'ofertes entresòls podria provocar un augment de deu vegades en el seu volum.

Agilització del procés: automatització i estandardització

La transformació digital pot agilitzar l'execució automatitzant i estandarditzant el procés. En lloc de capbussar-vos directament en l'automatització a gran escala i el desenvolupament de plataformes, inicialment podríeu centrar-vos en tecnologies més senzilles com RPA, que automatitzen la recollida de dades, la verificació, el càlcul i els informes. Això redueix el treball manual i els errors i millora la comptabilitat i el compliment.





Els instruments i documents estandarditzats d'entresolat, com ara fulls de condicions i contractes de préstec, també es poden personalitzar ràpidament per a cada acord sense pèrdua de qualitat. Això accelera el processament i la documentació, la qual cosa millora encara més la transparència i la coherència.





Les plataformes digitals i les eines com les bases de dades i els taulers de control ajuden a fer un seguiment i gestionar l'augment del volum i la varietat d'acords organitzant la informació. Això permet controlar l'estat i el progrés de l'acord, identificar i resoldre problemes.





En general, l'automatització i l'estandardització simplifiquen l'execució, reduint la fricció i els costos. En racionalitzar el procés d'extrem a extrem, la transformació digital fa que els préstecs intermedis siguin més eficients, escalables i rendibles.

El paper de les eines d'informació

Els informes de cartera entresòl són problemàtics sense dades estandarditzades. Aquests acords heterogenis no tenen transparència, cosa que dificulta l'avaluació constant de les mètriques clau de rendiment i risc.





Les eines d'anàlisi digital per a la visualització de dades i la Business Intelligence poden ajudar integrant dades fragmentades per a una visibilitat consolidada: permeten taulers interactius que visualitzen el rendiment de la cartera tallat pel prestatari, la indústria, la geografia i altres dimensions, això permet un seguiment holístic.





Qlik també permet analítiques avançades com el modelatge predictiu, l'anàlisi d'escenaris i les proves d'estrès. Els prestadors poden simular el rendiment futur de la cartera sota diverses hipòtesis i condicions: aquestes dades basades en dades ajuden a optimitzar l'estratègia i la mitigació del risc.





Qlik Sense i l'anàlisi de dades en aquest sentit són els millors per proporcionar la transparència i la informació necessària per gestionar de manera activa les carteres mezzanine. En permetre informes exhaustius i analítiques predictives sobre aquestes ofertes complexes, la transformació digital ofereix als prestadors la visibilitat necessària per maximitzar els rendiments i minimitzar el risc. És una palanca potent per optimitzar els resultats en préstecs entresòl.

Estudis de casos

En aquesta secció, explorarem casos d'automatització del procés de crèdit. En particular, hi ha casos destacats limitats d'optimització de transaccions entresòl més enllà del nostre treball a Sberbank.





Tanmateix, presentaré alguns exemples que demostren com es poden aplicar enfocaments similars als negocis entresòl, semblants al que vam aconseguir a Sberbank entre el 2018 i el 2021, i el que desvetllaré més endavant al text.

Cas pràctic 1: el principal banc europeu implementa una plataforma de préstec digital d'extrem a extrem

Antecedents : un gran banc europeu va intentar reposicionar el seu negoci de préstecs a pimes enmig de la competència dels àgils rivals de la tecnologia fintech. Tenia l'objectiu de crear un ecosistema digital amb viatges sense problemes dels clients. El primer pas va ser reinventar els seus préstecs comercials amb aplicacions simplificades, accés mòbil i aprovacions en temps real.





Enfocament : el banc es va associar amb Deloitte per definir els requisits dels clients i la tecnologia per a un nou sistema de préstec digital basat en núvol. La plataforma OpenDATA de Deloitte a AWS va permetre un desenvolupament flexible, escalable i modular. Això va permetre l'adopció de metodologies àgils, lliurant la primera versió en només 13 setmanes.





El sistema utilitza analítiques avançades que inclouen IA i ML per integrar i analitzar dades de sistemes interns, bases de dades externes, xarxes socials i altres fonts per crear perfils de prestataris complets i actualitzats.





Aplica regles predeterminades per filtrar i classificar la idoneïtat per al finançament entresòl. RPA, blockchain i contractes intel·ligents automatitzen tasques manuals com ara documentació, càlculs i informes.





Qlik Sense permet la visualització de dades interactiva, el modelatge predictiu, els escenaris i les proves d'estrès per optimitzar les estratègies entresòl i la gestió del risc.





Com a resultat, el temps de sol·licitud de préstec es va reduir de 20 dies a 15 minuts, la taxa d'aprovació va augmentar del 50% al 90% i els costos de processament es van reduir en un 70%. El flux de plom, la qualitat i la conversió també van millorar, mentre que es va millorar la transparència i la coherència de les ofertes entresòl. Analítiques i simulacions optimitzades estratègies i decisions.

Cas pràctic 2: l'empresa privada de préstecs aprofita GoDocs per modernitzar els préstecs

Antecedents : theLender és una empresa privada de préstecs especialitzada en oferir préstecs pont a inversors immobiliaris. theLender va intentar diferenciar-se d'altres prestadors oferint un procés de préstec més ràpid, senzill i transparent.





Enfocament : l'empresa es va associar amb GoDocs, un proveïdor líder de programari de generació de documents de préstecs comercials, per implementar una plataforma de préstec digital que automatitzi tot el procés d'originació i tancament del préstec.





La plataforma aprofita la informàtica en núvol, la intel·ligència artificial i la tecnologia blockchain per agilitzar els fluxos de treball, reduir els errors i millorar la seguretat.





A més, la plataforma de préstec digital de theLender li va permetre reduir el temps per generar documents de préstec d'hores a minuts, eliminar l'entrada manual de dades i errors humans, proporcionar visibilitat i col·laboració en temps real entre totes les parts implicades en la transacció de préstec, emmagatzemar i compartir el préstec de manera segura. documents en un registre distribuït i, finalment, integrar-se amb serveis de tercers, com ara oficines de crèdit, empreses de títols i agents de garantia.





Com a resultat, la plataforma de préstec digital de l'empresa l'ha ajudat a augmentar el seu volum de préstecs i els seus ingressos en un 300% en un any, millorar els seus índexs de satisfacció i retenció del client, reduir els seus costos i riscos operatius, així com obtenir un avantatge competitiu en el préstec privat. mercat.

Conclusió

La transformació digital presenta una oportunitat convincent perquè els prestadors intermedis innovin i creïn valor. Les tecnologies avançades, com ara l'automatització, la intel·ligència artificial i l'anàlisi de dades, poden abordar els problemes actuals al voltant de l'obtenció d'acords, l'eficiència dels processos i la gestió de carteres.





Els beneficis potencials són múltiples: experiència millorada del client, productivitat dels empleats, gestió de riscos i agilitat estratègica. El principal benefici és l'augment del nombre de transaccions, i per tant dels ingressos.





A partir de la meva experiència treballant a Sberbank del 2018 al 2021, està clar que la implementació d'aquests canvis en el negoci entresòl pot augmentar significativament tant el volum de negoci com el nombre d'operacions. Inicialment, Sberbank gestionava al voltant de 10 ofertes entresòl a l'any.





No obstant això, el 2022, després de l'adopció d'estratègies d'automatització efectives, la capacitat del banc va augmentar a més de 100 ofertes anuals.





Aquest creixement notable posa de manifest la influència substancial de les innovacions digitals en la millora tant de l'escala com de l'eficiència de les operacions en préstecs entresòl.