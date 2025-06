Upoznajte Kuvajt Mart, dobitnika Startupa godine 2024 u Kuvajtu

Počašteni smo što smo proglašeni Startupom godine u Kuvajtu! Velika hvala HackerNoonu što je proslavio naše putovanje u Kuvajtu Mart.

Recite nam nešto o vašem startu

Kuwait Mart je domaća e-trgovinska platforma izgrađena kako bi poslužila kupcima širom Kuvajta brzinom, poverenjem i jednostavnošću. Službeno smo lansirali 22. aprila 2025. godine, nakon nekoliko meseci razvoja koristeći potpuno prilagođenu platformu razvijenu u potpunosti u kući.

Naša misija je da prevaziđemo razliku između kvalitetnih proizvoda i besprijekorne online kupovine, pružajući platformu na kojoj kupci mogu samopouzdano istražiti tehnologiju, pribor i stil života. Naša vizija je da postanemo najpouzdaniji tržište u Kuvajtu – definirano transparentnošću, lokalnim partnerstvima i glatkim korisničkim iskustvom.

Recite nam kako vaš startup menja svet

U svom srcu,Kuvajt MartMi preoblikujemo iskustvo e-trgovine u Kuvajtu izgradnjom tržišta koje daje prioritet autentičnim proizvodima, jasnim garancijama i brzom isporukom, bez uobičajenog trenja koji često dolazi s lokalnom online kupovinom.

Naš dugoročni cilj je osnaživanje potrošača i dobavljača unutar Kuvajta, potičući efikasniju i transparentniju digitalnu ekonomiju prilagođenu potrebama lokalnog tržišta.

Šta vas izdvaja od konkurencije?

Naša predanost poverenju, brzini i jednostavnosti. Fokusiramo se na ponudu samo provjerenih proizvoda od pouzdanih dobavljača, potkrijepljenih jasnim garancijama i izuzetnom korisničkom uslugom.Sa čistim korisničkim iskustvom, brzim isporukom širom Kuvajta i dubokim razumijevanjem potreba lokalnih kupaca, Kuvajt Mart je izgrađen da bude platforma na koju se kupci mogu osloniti – izgrađen za danas i spreman za sutra.

Šta za vas znači osvojiti ovu titulu?

Biti proglašen Startupom godine u Kuvajtu potvrđuje ne samo naš koncept, već i naporan rad i uvjerenje koje je naš tim uložio od prvog dana.

Što volite u svom timu, i zašto ste vi ti koji će se postaviti za ovu misiju?

Ponosna sam na ljude koji stoje iza Kuwait Mart. Naš tim je mali, ali snažno posvećen. Svi – od razvoja do podrške – dijele istu energiju i vjeru u našu misiju. Mi podstičemo kulturu u kojoj je povratna informacija brza, odluke se zasnivaju na podacima, a inovacije se potiču na svim nivoima.

Gledajući unazad, koji je prekretnica bila najveća prekretnica za vaš startup?

Naš najveći preokret bio je dan kada smo se integrisali sa lokalnim platnim portalom i otišli uživo. Vidjeti prve narudžbe koje dolaze – i uspješno ih ispuniti – dokazali su da naš sistem radi u stvarnom svetu.

Koja je jedna vrijedna lekcija koju ste naučili ove godine koju biste proslijedili drugim startupima?

Održavajte stvari jednostavnim, posebno na početku. Nemojte prekomjerno izgraditi značajke na osnovu pretpostavki. Usredotočite se na rješavanje stvarnih, validiranih problema. Također, brzina je važnija od savršenstva u ranim danima.

Kako predviđate da će se vaša industrija razvijati u narednim godinama, i kako će vaš start-up ostati naprijed?

E-trgovina u Kuvajtu brzo se razvija, uz rastuću potražnju za poverenjem, brzinom i mobilnim iskustvima. Vidimo jasan pomak ka platformama koje nude lokalizovane usluge s visokim globalnim standardima.

Kuwait Mart je posvećen tome da ostane ispred nas pažljivim praćenjem ponašanja korisnika, prihvaćanjem novih tehnologija i kontinuiranim poboljšanjem svakog aspekta putovanja u kupovinu – od otkrivanja proizvoda do isporuke po vratima.

Kako vi ili vaša kompanija namjeravate prihvatiti odgovornost ovog naslova 2025. godine?

Mi vidimo ovu titulu kao odgovornost da postavimo pozitivan primer – kroz bolje prakse, bolju uslugu i bolju tehnologiju. U 2025, koristimo to priznanje da otvorimo nove razgovore sa partnerima i nastavimo izgraditi poverenje unutar e-trgovinskog ekosustava u Kuvajtu.

Koje ciljeve očekuješ da ostvariš do 2025. godine?

Tražimo da uključimo više zvaničnih brend partnera, proširimo se na kategorije načina života i lansiramo mobilnu aplikaciju prilagođenu kupcima koji se brzo kreću u Kuvajtu.

2024 je bila divlja vožnja - nova tehnologija, geopolitika i promene u industriji.

2024 je testirao prilagodljivost svih. Od AI alata koji preoblikuju način na koji upravljamo sadržajem i operacijama, do promena u lancima opskrbe, morali smo da ostanemo agilni. Rast troškova i međunarodna neizvesnost učinili su da udvostručimo lokalna partnerstva i operativnu efikasnost – što je, u pozadini, ojačalo našu osnovu.

Voljeli bismo da dobijete povratne informacije o HackerNoon kao tehnološkoj publikaciji! Kako je bilo vaše iskustvo s nama?

HackerNoon se oduvijek ističe svojim pristupom i transparentnošću usmjerenim na zajednicu. Izloženost koju dajete startupima ima smisla, a ova nagrada je odličan primjer toga.

Koje mudrosti biste željeli podeliti sa nama?

Trendovi dolaze i odlaze, ali ako vaši kupci i tim vjeruju vašem proizvodu i vašem procesu, uvijek ćete imati osnovu iz koje ćete rasti.





— Hakem Alhumaidi

CEO & Co-Founder, Kuwait Mart

Želite li znati zašto je Kuvajt Mart proglašen Startupom godine 2024?

