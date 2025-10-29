Nova istorija

Transforming Global IT Compliance: Rashmi postavlja nove standarde u implementaciji NIST okvira

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - Transforming Global IT Compliance: Rashmi postavlja nove standarde u implementaciji NIST okvira
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesNauči više

KOMENTARI

avatar

HANG TAGS

cybersecurity#nist-framework-implementation#rashmi-bharathan#it-compliance-transformation#it-service-management-(itsm)#servicenow-automation#audit-readiness-and-governance#diversity-in-tech-compliance#good-company

OVAJ ČLANAK JE PREDSTAVLJEN U

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories