Transforming Global IT Compliance: Rashmi postavlja nove standarde u implementaciji NIST okvira

U današnjem brzo rastućem okruženju upravljanja IT-om i usklađenosti poduzeća, malo stručnjaka kombinira tehničku stručnost, stratešku viziju i vodstvo zajednice koje pokreće pravu transformaciju industrije. Rashmi Bharathan, istaknuti IT profesionalac sa više od 13 godina iskustva, pojavila se kao pionir u upravljanju IT uslugama, usklađenosti i upravljanju poduzećima. Spearheading Global NIST Implementation at a Fortune 500 Enterprise Spearheading globalnu implementaciju NIST na Fortune 500 Enterprise Kao ključni lider u ambicioznoj transformaciji usklađenosti kompanije Fortune 500, Rashmi Bharathan vodila je IT Service Management (ITSM) i radni tok spremnosti za reviziju za implementaciju NIST Okvira u više međunarodnih regija. Ona je utvrdila nedostatke u procesima i usklađenosti, osmislila naprednu automatizaciju za prikupljanje dokaza o reviziji i pružila obuku globalnim timovima u različitim operativnim okruženjima. Također je odigrala ključnu ulogu u podršci unutarnjim i vanjskim revizijama. Koordinacija tih napora u svim operacijama u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Indiji i Meksiku zahtijevala je izuzetno strateško razmišljanje, međukulturnu saradnju i stručnost u upravljanju. Delivering Exceptional Results Through Innovation Pružanje izvanrednih rezultata kroz inovacije Rezultati ove globalne inicijative naglašavaju sposobnost Rashmi Bharatana da pruži izmjerljive, transformativne rezultate. Pod njenim vodstvom, projekt je postigao 70% poboljšanje spremnosti za reviziju kroz inovativnu automatizaciju. Isto tako, njezine strateške implementacije smanjile su ručno praćenje usklađenosti za 60%, oslobađajući dragocene resurse za inicijative sa većom vrijednošću, dok je jačala vidljivost rizika u svim četiri operativna regiona. Ovi rezultati pokazuju više od tehničkih vještina – oni odražavaju njezinu jedinstvenu sposobnost da pomeri tehničku provedbu sa strateškim upravljanjem. Uz duboku stručnost u upravljanju CMDB-om, automatizaciji IT revizije i skalabilnim ServiceNow arhitekturama usklađenim sa standardima usklađenosti, Rashmi Bharathan se utvrdila kao traženi stručnjak u izgradnji IT okruženja spremnih za reviziju sposobnih da zadovolje najstrože regulatorne zahtjeve. Professional Excellence and Continuous Learning Profesionalna izvrsnost i kontinuirano učenje Profesionalne kvalifikacije Rashmi Bharathan odražavaju njenu neumoljivu predanost izvrsnosti i cjeloživotnom učenju. Ima certifikate u ITIL v3 Foundation and Service Operation, ServiceNow Certified System Administrator (CSA), ISO 27001 Lead Auditor, i CISA. Trenutno traži MBA na Univerzitetu Illinois Urbana-Champaign, ona je primjer današnjeg modernog profesionalca – onoga koji kombinira duboko tehničko znanje sa strateškim poslovnim vođstvom. Community Leadership and Industry Recognition Vodstvo zajednice i priznavanje industrije Pored svojih korporativnih dostignuća, Rashmi Bharathan se utvrdila kao strastveni zagovornik profesionalnog razvoja i angažovanja zajednice.Njegova predanost promicanju raznolikosti i rasta prepoznata je kroz više prestižnih nagrada, uključujući nagradu 2025 ISSA Chicago Volonter godine za njeno vodstvo u pokretanju ISSA Studentske inicijative, koja je podržala više od 250 studenata širom Chicaga. Kao studentski i volonterski direktor za ISSA Chicago, osnovala je i LinkedIn studentsku grupu koja je narasla na više od 250 članova iz 15+ univerziteta. Ova inicijativa postala je model za druga poglavlja i predstavljena je u ISSA Journalu kao najbolja praksa za angažovanje studenata i razvoj karijere. Njeni doprinosi su dodatno nagrađeni od strane vodećih profesionalnih organizacija, uključujući nagradu 2023 ISACA Chicago Volunteer Recognition Award, WiCyS Mentorship Program Honorable Mention, i nagradu 2025 AMEC Grassroots Leadership Award (prihvaćena u ime ARAM-a, organizacije tamilske zajednice). Vision for the Future of Cybersecurity and Compliance Vizija za budućnost sajber sigurnosti i usklađenosti Gledajući u budućnost, Rashmi Bharathanova vizija prelazi uspeh pojedinih projekata na transformaciju širom industrije. Cilj joj je da vodi inicijative za digitalnu transformaciju velikih razmjera koje iskorištavaju automatizaciju i veštačku inteligenciju kako bi procese revizije i usklađenosti učinile efikasnijim, inteligentnijim i skalabilnijim. U središtu njene misije je poticanje da se područje revizije i usklađenosti učini uključivijim i pristupačnijim. Kroz vodstvo mišljenja i mentorstvo, ona nastoji osnažiti mlade profesionalce – posebno one bez tradicionalnih certifikacija – da iskoriste svoje vještine i rastu u uloge upravljanja i usklađenosti. Values-Driven Leadership and Industry Impact Vrijednosno orijentirano vođenje i industrijski uticaj Vrijednosti koje vode Rashmi Bharathanov rad – integritet, odgovornost, kontinuirano učenje, uključivanje i usluga drugima – očigledne su u svakom aspektu njezina profesionalnog putovanja. Kako se krajolik usklađenosti i upravljanja IT-om nastavlja razvijati, Rashmi Bharathan predstavlja budućnost industrije.Njegova rijetka kombinacija tehničke stručnosti, strateške vizije i vodstva zajednice pozicionira je kao lider misli sposoban da pokrene smislenu promenu u načinu na koji organizacije pristupe upravljanju i usklađenosti. Uspjeh implementacije Okvira NIST-a u preduzeću Fortune 500 predstavlja dokaz onoga što se može postići kada se izvanredne tehničke vještine kombiniraju sa strateškim razmišljanjem i dubokom predanosti izvrsnosti.Pod njenim vodstvom, ova inicijativa nije samo ojačala upravljanje u više globalnih operacija već je uspostavila i nove referentne točke za to kako se takvi programi mogu izvršiti s maksimalnim uticajem i efikasnošću. About Rashmi Bharathan Poseta Rashmi Bharathan Rashmi Bharathan je IT profesionalac sa više od 13 godina iskustva u upravljanju IT uslugama, usklađenosti poduzeća i upravljanju. Njezina stručnost povezuje tehničku implementaciju i strateško upravljanje, sa dubokom specijalizacijom u upravljanju CMDB-om, automatizaciji IT revizije i skalabilnim ServiceNow arhitekturama usklađenim sa standardima usklađenosti. Ona posjeduje globalno priznate certifikate uključujući ITIL v3 Foundation i Service Operation, ServiceNow Certified System Administrator (CSA), ISO 27001 Lead Auditor i CISA, a trenutno traži MBA na Univerzitetu Illinois Urbana-Champaign. Rashmi je takođe posvećena vođa zajednice, aktivno volontira i mentori kroz ISACA, ISSA, IIA, i WiCyS kako bi promicala raznolikost, uključivanje i profesionalni rast u tehnologiji. Redovno se uključuje u profesionalne platforme i forume – uključujući LinkedIn grupe, udruženja zajednica, webinarima i konferencijama – za razmjenu znanja i ostati na čelu trendova u ITSM, revizija i usklađenosti. Vodeni svojim vrijednostima integriteta, odgovornosti, kontinuiranog učenja, uključivanja i usluge, ona je posvećena stvaranju prilika za nedovoljno zastupljene profesionalce i unapređenje šire zajednice kroz mentorstvo i vodstvo mišljenja. 