Prestanite gledati druge vodiče za životopis: ovo je jedini koji će vam ikada trebati

No-BS playbook menadžera za zapošljavanje za pisanje životopisa koji zapravo radi.

Tri životopisa stigle su mi u poštansko sanduče prošlog meseca. Od čoveka, rođaka i prijatelja. Želeo sam da pomognem – volim da pomognem. Ali čitanje ovih osjećao kao domaći zadatak. Ne zato što nisu bili pametni. Ali zato što su se dokumenti osećali gusto, zbrkano i zaboravljivo.





Evo kada me je pogodio:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Mi smo obučeni da pišemo životopise poput pravnih transkripata: linearno, formalno, zaboravljivo. Rečeno nam je da pišemo za ATS. Izvadite oblikovanje. Uklonite boju. Učinite ga strojno čitljivim.





Ali evo istine: čak i ako vaš CV prođe ATS filter, još uvijek mora proći preko mene.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Ali ako ja, netko koga briga, ne mogu proći kroz to... Zamislite menadžera za zapošljavanje bez konteksta i još deset otvorenih kartica.





Ako vaš životopis ne čini lako reći da, to je već ne.

Vaš životopis ima jedan zadatak: pretvoriti pažnju u priliku.

Razmislite o tome kao o proizvodu. Jedan sa tri dijela:















Najbolji životopisi nisu samo napisani.Oni su dizajnirani, uređivani i izvedeni.





Pilar 1: Razmišljajte kao proizvod

Vaš životopis nije odraz vaše prošlosti, to je alat koji će vas dovesti do vaše budućnosti.





Dakle, molim vas, tretirajte ga kao proizvod. Proizvodi imaju korisnike, rezultate, pozicioniranje i ciljeve konverzije.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Dakle, počnite rješavati svoj životopis, odgovorite na ovo:

Koje uloge pratim?

Što želim da budem angažovan da radim, a ne samo spisak?

Koje snage želim da vičem, čak i u skimu?





A ako je vaš odgovor na “šta tražite sledeće?” “bolja plata”, molim vas da prestanete.





Plaćanje nije pitch, to je nuspojava.

Primjenjuje se naRasteZa izgradnjuNešto novoTo jeVisoki nivoTo jeVodičVaš životopis treba dareflect that ambition,Nemojte pratiti svaki opis posla kao oblikovni menjač bez kralježnice.





Budite jasni oZaštoU pitanju jeKojiiŠta sledećeI prije nego što napišeššto je bilo.

Pilar 2: Dizajn koji privlači pažnju

Dizajn ne počinje fontovima, počinje poštovanjem.Respect for the reader’s timePoštovanje načina na koji ljudi obrađuju vizualne informacije i poštovanje činjenice da je vaš životopisNije jedini u pile.





Evo šta je zapravo važno:

1. postavljanje

Koristite dvije kolone. Da, to je u redu. ATS će preživjeti. Hajde da prestanemo da se držimo 2012.





A evo trikova: staviteexperienceieducationNeki menadžeri zapošljavanja (kao što sam ja) brinu o iskustvu.Čudnoopsjednut obrazovanjem. nemoj me pitati zašto!UopšteAli ovo je vaše vrijeme da učini da studentski zajam dug računa! I sa ovim, možete služiti oboje.

2. hijerarhija

Šta želite da prvo vidim? Vaše ime, naslov, vaše kompanije, vaš utjecaj? Cool. Učinite one vizualno glasnije. Veličina slova. Hrabra. Ali prestanite da vičete sve.





Your name and section headers are non-negotiables.ATS ih treba. tako i ja.





A hijerarhija nije samo estetski, to jestrategicNa primer:

Ako ste unapređeni unutar iste kompanije, istaknite uloge.

Ako ste radili na vrhunskim brendovima (MANG? Big 4?), istaknite kompaniju.





Odaberite ono što je važno za vašu priču i pustite da to vodi.

3. spajanje

Dajte prostor za disanje. Whitespace nije rasipan prostor, to je ono što pomaže odmor zemljište. Ako vaš životopis izgleda kao gusti zid teksta, ja sam otišao. Vaš naslov odeljka dodiruje liniju, koja dodiruje sljedeću stvar, ozbiljno sam otišao.

• Bliskost

Datum bi trebao biti u blizini radnih naslova. Ne mogu vam reći koliko me to iritira kada je vaš posao na levoj strani, a zatim, datumi su sve na pravi put! Stvari koje idu zajedno moraju biti zajedno.

5 boja

Koristite jednu boju naglaska koja odražava ko ste...sparingly. Vaše ime, naslove, a možda i kompanije.Color = potpis.





Boja je jedan od najbržih načina da se kaže nešto o tome ko ste prije nego što sam pročitao jednu reč.





Možete uključiti nešto poput:

Maroon → Samopouzdan, utemeljen, promišljen

Plava → Pouzdan, smiren, detaljno orijentirani

Orange → Hrabri, kreativni, inicijator

Zelena → Svježa, prilagodljiva, misijska

Žuta (ne naglašava žuta) → Optimistična, topla, visoka energija

Crvena → Asertivno, odlučno, snažno prisustvo

Sivi/crni samo → Rezervirani, klasični, igra po pravilima (što bi moglo biti upravo poenta)

Dizajn za skim

Ljudi ne čitaju životopise. skeniraju. olakšajte im da pronađu signal. Dakle, napravite te pozicije hrabre, učinite utjecaj hrabrim, sve što ne može i ne treba propustiti treba biti hrabro.

Dizajn odeljka Micro-Tips

Ako želite da se vaš životopis dobro čita, nemojte me naterati da to ispravim.

Orphaned riječi: Ako je jedna usamljena reč sjedi na sledećem redu, molim vas da ga popraviti.

Zločini fontova: Odaberite jednu obitelj fontova. Držite se toga. Koristite varijacije fontova ako je potrebno. Dopunski fontovi su također u redu, ali moraju ići zajedno. Također, nema Comic Sans ili Papyrus!

Alignment drift: Ako vaše metke nisu alineirane, ni to nije vaša poruka.

Rijeke bijelog prostora: Velike praznine koje vertikalno prolaze kroz opravdan tekst? Zaustavite se! Left usklađen u svakom trenutku.

List spacing: Ne razmišljajte o tome!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Želite da pokažete svoje UI / UX veštine kao PM? Evo kako to učiniti od početka!

Stupac 3: Sadržaj koji zapravo nešto kaže

Dizajn me privlači na pauzu, sadržaj me privlači da ostanem, pripovijed me privlači da se setim.





Evo kako stvarno napisati životopis vrijedan čitanja:

Broj stranica = 1

Kao Menadžer zapošljavanja, ja sam izašao za 6 sekundi, možda 10 ako sam velikodušan. Dakle, ništa više od 1 stranica neće to učiniti. Ja ću to uzeti kao, “Ovo dijete ne zna kako da uređuje.” Koji u stvarnom životu bi bio, “Može li ovo dijete čak i smanjiti opseg kada je potrebno?” I moj odgovor na to, na osnovu vašeg CV-a, jeNeDakle, ispravite ga

Svaki metak treba posao.

Svaki metak mora obaviti drugačiji posao. Prestanite ponavljati istu rečenicu novim glagolom. Čita se kao da niste mogli ništa reći, i pretpostavljam da ste to učinili.

Počnite s akcijom, završite sa dokazima.

• UsloviBad: Led sinhronizacije preko timova

• UsloviBetterLED sinhronizacije koje skraćuju QA vreme za 40% i smanjuju kašnjenja u pokretanju

4. red = signal

Šta god da je prvo je ono što pretpostavljam da najviše cijenite.Nemojte sahraniti svoj najjači rad na pola stranice.

Recite mi šta kompanija radi

Ako vaš životopis kaže "Google", cool. ali da li ste radili na Gmailu? YouTube?





Jedna linija konteksta ispod svake kompanije čini svet razlike.

Primeri :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Pomaže nam da razumemoDečakOd posla koji ste radili, natipovio timu u kojem ste bili i da li ste riješili probleme koji su relevantni za ono što mi je potrebno.

Ne pregovaračke, ja ću se boriti za vas.

Nema fotografija: Predrasude su stvarne. I nije me briga koliko ste vrući. Vaše lice nije kvalifikacija. Držite ga van stranice.

Nema lokacija kompanije: Osim ako nije važno posao koji ste obavili, to je samo gubitak prostora.

Nema romana u vašem intro: Vaš sažetak bi trebao biti 2-3 linije, bez žargona i ljudski. Ne manifest. Ne salata buzzword. I definitivno ne u obliku metaka.

Odjeljak o veštinama: naručeno sa svrhom: Porudžbina je bitna. Uvek. Dizajneri → vodeći sa alatima i metodama dizajna. PMs sa inženjerskom pozadinom → vodeći sa veštinama proizvoda.

Nema krugova vještina: Šta znači „4 od 5“ u programu Excel? Da možete oblikovati tabelu? Koristite makro? Nema standarda. Nema smisla. Ukloni ga.

Nema popisa plutajućih alata. Figma, Excel, Jira... u redu. Ali šta o njima? Ako navedete alat, pokažite kako je korišten, ili ga stavite u odjeljku vještina gde govorite o dizajnu ili analizi, ili korisničkim pričama!

Bonus: Ako ste rani karijera, srednji pivot, ili nastavak anksiozni

Ne treba vam skupljena povijest posla da biste napisali veliki CV.

1. dodajte odjeljak Projekti

Pogotovo ako ste u osnovnoj školi ili napravite promjenu.

Iskoristite stvarne probleme u svetu

Pokažite svoju ulogu, odluke i uticaj

Bonus ako se povežete na rad (portfolio, GitHub, itd.)





Internships countTakođeSide projectsZovite ih kakvi jesu. Nemojte sahraniti naslov. I definitivno ne stavljajte ovo kao iskustvo.

Pokažite da možete sarađivati

Vi se ne pridružujete kao VP. Vi dolazite kao PM1, APM, ili Dizajner 1. I šta tražim? Netko tko može surađivati, uzeti povratne informacije i brodske karakteristike. Koristite reči kao što su: „Sudjelovao sa cross-funkcionalnim timovima...” „Sudjelovao sa dizajnom da iterira na žične okvire...” „Radio uz inženjere da obuhvate MVP karakteristike...” To mi pokazuje da ste spremni da se roll. Ja ne očekujem da ćete voditi prvog dana. Očekujem da se priključite, učite brzo i krećete sa timom.

Završna misao

Vaš životopis nije samo dokument. To je proizvod. To nije o svemu što ste učinili. To je o tome da se neko želi znati više.





A istina ?

Niste angažovani zbog svoje prošlosti, vi ste angažovani zbog toga koliko jasno ste naterali nekoga da vjeruje u vašu budućnost.

Najbolji životopisi nisu liste. Oni su audicije. Učinite svoj onaj koji dobija povratak.