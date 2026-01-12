1,908 čitanja

Playbook za proizvodnju ML: Testiranje latencije, validacija regresije i automatizovana implementacija

by
bySteve Beyatte@stevebeyatte

Software nerd and investor currently in research mode.

2026/01/12
featured image - Playbook za proizvodnju ML: Testiranje latencije, validacija regresije i automatizovana implementacija
Steve Beyatte

About Author

Steve Beyatte HackerNoon profile picture
Steve Beyatte@stevebeyatte

Software nerd and investor currently in research mode.

Read my storiesNauči više

KOMENTARI

avatar

HANG TAGS

machine-learning#machine-learning#machine-learning-research#latency-testing#regression-validation#automated-deployment#saurabh-kumar#production-ml#good-company

OVAJ ČLANAK JE PREDSTAVLJEN U

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories