Najbolje kriptovalute za kupovinu sada: Zašto je BlockchainFX-ova pretprodaja od 0,019 dolara mogla nadmašiti SEI i PENGU

Šta ako je sledeći veliki run u vašem portfelju počeo sa današnjim pokretima? SEI analiza cena pokazuje da drži ključnu podršku nakon sedam do 16% nedeljnog porasta, dok postavke bullish grafikona ukazuju na nagib prema 0,43 do 0,70 dolara. Na $ 0,019, ova predprodaja je $ 0,019 trgovina koja bi mogla financirati vašu narednu dekadu. BlokčeinFX To nije samo još jedna kovanica; to je super aplikacija koja kombinira kriptovalute, akcije, forex i plaćanja u realnom svetu u jednoj platformi. Bez džogling računa, bez naknada za skupljanje, bez glavobolje novčanika, samo jedan besprijekoran sistem. raniji kupci se zaključavaju prije glasine Tier-1 popisa i institucionalnih kamata hit, znajući da svako povećanje serije smanjuje najbolji kripto da kupi prozor multiplier iz potencijalnog 50x–100x plaća. BlockchainFX: $ 0,019 vrata za trgovanje na više tržišta Na $ 0,019, BlockchainFX se osjeća kao vrsta ulazne tačke o kojoj ljudi govore godinama kasnije. Ovo nije o pronalaženju hype, to je o otkrivanju prave korisničke igre prije nego što je cijenjena. Platforma gradi super aplikaciju koja vam omogućuje da trgovate kriptovalutama, akcijama, forexom, pa čak i da izvršite plaćanja u stvarnom svetu na jednom mestu. Bez igranja više prijavnica, bez plaćanja dodatnih pristojbi na različitim platformama, bez pomicanja sredstava između isključenih novčanica. Budući da je prvi pokretač koji povezuje ta tržišta u jednom, korisnički prihvatljivom podešavanju, BlockchainFX ima jedinstvenu poziciju. Većina platformi drži se jedne linije, kripto ili tradicionalnih sredstava, ali BFx ih sve zaključava pod jednim krovom. Rani kupci na $ 0,019 mogli bi videti njihov ulaz umnožiti ako se token kreće ka $ 1 + rasponu analitičari špekulišu o post-Tier-1 burze liste. To je vrsta potencijala dobitka koji je pokrenuo više od $ 5,3 miliona priliva u projekt. To je, što je važnije, scenarij u kojem čak i skromna pozicija može imati dugoročni utjecaj. Struktura predprodaje dodaje hitnost. Svaki porast serije znači da se potencijalni multiplikator smanjuje. Nedostajanje ovog nivoa moglo bi značiti gledanje drugih da se zaključavaju u prinosima koji su nekada bili na raspolaganju. Za one koji lovi najbolju kriptovalutu za kupovinu koja meša korisnost, doseg tržišta i vremensko razdoblje, BlockchainFX-ov prozor od 0,019 dolara je vrsta podešavanja koja se ne drži dugo. SEI analiza cena: Breakout obrasci i ključne razine Najnovija analiza cijena SEI pokazuje trgovanje kovanicama oko 0,334 dolara, držeći se snažno nakon dobitka od 7-16% u protekloj nedelji. Tehnici se skupljaju na bočnoj strani, s usponom trougla i obrnutim formiranjem glave i ramena koji ukazuju na ciljeve između 0,43 i 0,70 dolara. Otpor je postavljen na 0,35 dolara, 0,40 dolara i 0,50 dolara, s ključnom podrškom oko 0,30 dolara. Aktivnost na lancu dodaje težinu ovom podešavanju. Dnevne stablecoin transakcije na mreži SEI dostigle su 4,68 milijardi dolara, sa snažnim priljevima USDC koji pokreću usvajanje. Ova vrsta volumena, u kombinaciji sa rastom upotrebe DeFi-a, stavlja SEI u poziciju da drži momentum ako može da prođe kroz neposredne plafone. U kratkom roku, analiza cijena SEI-a sugerira da bi svaki održivi potez iznad $ 0,35 mogao otvoriti vrata za veće trke, čineći ga jednom od bliže promatranih igara na tržištu u ovom trenutku. Rast cijena Pengu: ETF Buzz i Breakout signali U ovom trenutku cijena je blizu $ 0,0334, PENGU je trgovanje u uskom rasponu, ali održava viši pod nakon 8% nedeljno penjanje. Tehnički obrasci kao što su simetrični trokut i čaša i ručka ukazuju na breakout ciljeve između $ 0,06 i $ 0,08 s ključnim otporom sjedi oko $ 0,042-$ 0,045. Na lancu aktivnost pokazuje "pametni novac" priljev dostiže $ 424K u 24 sata, a PENGU je sada treći u volumenu meme-coin trgovanja iza Dogecoin i PEPE. Momentum je takođe podržan 73% mesečnim rastom i snažnom likvidnošću, a prognoze sugeriraju da je $0.08+ moguće ako otpor pukne čisto. Povećanje cijena Pengu nije samo tehničko, već je podržano tržišnim interesom oko razvoja ETF-a, što bi moglo privući više likvidnosti u token. S rastom postavki u igri i aktivnim učešćem kitova, sledeći potez ovisi o tome mogu li kupci gurati kroz te razlike i pretvoriti kratkoročno uzbuđenje u održiv rastni trend. BFx pobeđuje PENGU & SEI kao najbolju kriptovalutu za kupovinu U međuvremenu, najnovija analiza cena SEI pokazuje da se kovanica konsolidira iznad ključne podrške, s tehničkim vzorcima koji ukazuju na potencijalni poticaj prema $ 0,43–$ 0,70. Oba imaju kratkoročne mogućnosti, ali BlockchainFX nudi nešto drugačije, predprodaja od $ 0,019 koja gradi super aplikaciju za kripto, akcije, forex i plaćanja u stvarnom svijetu. Na ovom ulaznom nivou, to je vrsta pod-radar pokret koji rani kupci mogu gledati nazad kao njihov najpametniji igru. Potencijal za udaranje $ 1 + nakon glasine Tier-1 lista znači da mala uloga sada može da isporuči 50x–100x povrataka. Svaki pre-prodaja baterije uskoči taj prozor, čineći BlockchainFX natjecatelj za najbolju kriptografiju za kupnju prije nego što se institucionalni novac kreće u. Find Out More on: Website: https://BlockchainFX.com/ Uslovi : x https://x.com/BlockchainFXcom Telegram: https://t.me/BlockchainFX_chat Ova priča je distribuirana kao izdanje Kashvi Pandey pod HackerNoon's Business Blogging Program. Ova priča je distribuirana kao izdanje Kashvi Pandey pod HackerNoon's Business Blogging Program.