Moxie Marlinspike: Pirat koji je izgradio signal

Jeste li znali da su vaše dnevne poruke na razgovorima kao što su WhatsApp i Facebook Messenger šifrirane zahvaljujući ovom čoveku?Smatra se da je kasni cypherpunk i anarhist, Matthew Rosenfeld (bolje poznat kao Moxie Marlinspike) je izuzetan američki kriptograf i kreator digitalnih alata usmjerenih na privatnost za sve. Marlinspike je rođen početkom osamdesetih, odrastao je u Gruziji i preselio se u San Francisco kao tinejdžer. Početkom dvadesetih godina prošlog veka, kupio je stari brod sa prijateljima, popravio ga i putovao kroz Bahame dok je dokumentirao putovanje u filmskom projektu pod nazivom “Hold Fast”. first cypherpunks Prvi cypherpunks On nije samo ukazao na nedostatke; on je također predložio načine da ih poboljša, kao u svom projektu pod nazivom On je čak stvorio usluge kao što je GoogleSharing, koji je omogućio ljudima da pretražuju web privatnije. njegov rad privukao je pažnju velikih kompanija, a ubrzo nakon toga, završio je vodeći sigurnosne napore na Twitteru, ulogu koja je otvorila vrata za šire priznanje. By the end of that decade, Marlinspike had already shaken things up with research on SSL, the system meant to keep online browsing secure. Konvergencija Konvergencija Nakon što je napustio Twitter, Marlinspike je više svoje energije posvetio izgradnji alata za komunikaciju. Tijekom godina, njegovi projekti stekli su povjerenje miliona ljudi koji su želeli da njihovi razgovori ostanu privatni. Na kraju, sav ovaj napor doveo je do nečega što je postalo mnogo veće: stvaranje aplikacije Signal i protokola za šifrovanje iza njega. Nema mrežnog efekta Razlog zašto je Marlinspike izgradio brojne alate za privatnost verovatno je zbog “Nema mrežnog efekta” – ili izbor da to uopšte nije izbor. Zamislite da odlučite da ne želite pametni telefon. Na papiru, to je izbor koji ste slobodni da napravite. Ali kada vaši prijatelji tekstove jedni drugima umesto da lično planiraju, kada se ukrcaju u avion zahtijeva digitalni kod, a kada grupni razgovori postanu način na koji ljudi ostaju povezani, taj “izbor” osjeća se manje kao sloboda i više kao isključenje. On je duboko On je duboko Telefoni su jasan primjer.Zamenili su starije načine koordinacije, kao što je suglasnost na mjestu sastanka i držanje na njemu. The illusion of choice is there—you can refuse the device—but the cost is high: missed connections, social isolation, even reduced access to basic services. To je važno za privatnost jer većina ovih tehnologija tiho trguje udobnošću za nadzor. Sada, borba protiv No Network efekta ne znači odbijanje napretka u potpunosti, već zahtijevajući alate koji nam omogućuju da učestvujemo bez odustajanja od kontrole. Otvoreni sustavi šapuća S tom idejom privatnosti na umu, još 2010. godine, Marlinspike i robotičar Stuart Anderson pokrenuli su mali start-up pod nazivom Njihova ideja bila je jednostavna, ali ambiciozna: stvoriti alate koji bi mogli učiniti pametne telefone daleko sigurnijim i privatnijim. Oni su također izgradili WhisperCore, sistem za zaštitu svega što je pohranjeno na telefonu, i druge aplikacije kao što su WhisperMonitor i Flashback. Sistemi za šapuće Among their creations was TextSecure, which allowed private text messaging, and RedPhone, which enabled encrypted calls. Sistemi za šapuće Ubrzo nakon toga, 2011. godine, Twitter je kupio Whisper Systems. Glavni interes kompanije bio je uvođenje Marlinspikeove stručnosti u svoj sigurnosni tim, a dok su neke od aplikacija kratko nestale, Twitter je uskoro objavio i TextSecure i RedPhone kao otvorenog koda. Ovaj potez otvorio je vrata za širu zajednicu da se uključi, osiguravajući da će softver nastaviti da raste umjesto da nestane. Iste godine, osnovao je Open Whisper Systems, ovaj put kao kolaborativni projekat pokrenut volonterima i malim donacijama. Odatle, priča je počela da dostiže još veću publiku. It carried forward the development of TextSecure and RedPhone, eventually in November 2015 under a single new name: Signal. Mešati ih Mešati ih Mešati ih Signalni protokol Signal je nastao iz prethodnog softvera kao što je TextSecure, ali njegov temelj je došao iz drugog cypherpunk proboja: Off-the-Record Messaging (OTR), dizajniranog 2004. godine od strane OTR je uveo ideje kao što su napredna tajnost i odbijanje autentifikacije, a Marlinspike ih je preoblikovao u protokole koji odgovaraju stvarnosti mobilnih mreža, intermitentne povezivosti i upotrebe više uređaja, čineći šifrirane poruke zaista praktičnim na pametnim telefonima. Džejn Goldberg Džejn Goldberg U svom srcu, The kombinira nekoliko naprednih metoda šifriranja - uključujući Double Ratchet Algorithm i efemerne prekeys - da bi razgovori privatni čak i ako netko uspije da ukrade stare ključeve. Signalni protokol The protocol became the backbone of the Signal app, which offers encrypted calls, texts, and media sharing across mobile and desktop. Signalni protokol U 2018. godini, Marlinspike je suosnovao Signal Foundation sa Brianom Actonom, primajući 50 miliona dolara u finansiranju kako bi se osiguralo da projekt ostane nezavisan i otvorenog koda. 70 miliona aktivnih korisnika i više od 220 miliona preuzimanja, znak njegovog globalnog dosega. Imali smo preko Imali smo preko WhatsApp, Google Poruke, Skype i Facebook Messenger "Tajni razgovori" svi su usvojili Signal protokol, donoseći sigurnu komunikaciju milijardama ljudi širom svijeta. Ona je također stekla pažnju javnosti kada je Edward Snowden kao pouzdan alat za novinare i aktiviste, dok su neke vlade kritizirale njegovo snažno šifrovanje kao prijetnju nadzornim moćima. Ova kombinacija pohvale i pushback naglašava kako je cypherpunk vizija preoblikovala ne samo tehnologiju, već i globalne debate o privatnosti. Preporučuje se Preporučuje se Centralizovanje na Web3 Marlinspike je također dao (i dva Dapps) o kripto prostoru. Web3 može biti slobodan, nejasan pojam koji se odnosi na kripto-povezani softver općenito, ali Marlinspike je možda imao smisla u njegovoj upotrebi, čak i ako je posebno govorio o Ethereumu. Njegova dva centa Njegova dva centa To dovodi do ovisnosti o posrednicima, čak i u navodno decentralizovanim sustavima. Ethereum naglašava problem: većina korisnika i aplikacija komunicira s njim kroz nekoliko kompanija kao što su Infura i Alchemy. He noted that while the idea of returning to a decentralized Internet is attractive, in practice, many people don’t want to run their own infrastructure To znači da se kontrola konsoliduje u nekoliko centraliziranih usluga, što potkopava obećanje Web3. Čak i novčanice poput MetaMask ovise o ovim pružateljima, tako da kada platforme cenzuriraju ili promijene nešto, to može nestati iz vašeg pogleda novčanika uprkos postojećem lancu. Međutim, moramo uzeti u obzir da centralizacija pada ne samo zbog pogodnosti već i zbog načina na koji je mreža dizajnirana. Sama arhitektura oblikuje koliko snage korisnici stvarno imaju. U slučaju Ethereuma, tehnička ograničenja guraju ljude natrag ka pouzdanim posrednicima. To pojedincima daje viši nivo autonomije i otpornosti na cenzuru. , for instance, is built on a Directed Acyclic Graph (DAG) and has no miners, “validators”, or other middlemen deciding what transactions go through Razmjena Razmjena Razmjena U ovom trenutku, nijedan sistem ne postiže savršenu decentralizaciju, međutim. Kripto se još uvijek oslanja na centralizovane berze i novčanike kako bi se most s tradicionalnim svetom. : jednom napisao jednom napisao "Nikada ne bismo trebali prestati, čak i ako sve banke izgore i žbune širom svijeta padaju.To je ono što nam omogućuje da se suprotstavimo institucionalizaciji naših želja, birokraciji, jeziku patriarhije, ili šta god da nađemo." **Read more from the Cypherpunks Write Code series:\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Tim May i kriptografski anarhizam Oznaka: Wei Dai & B-money Nick Szabo i pametni ugovori Adam povratak & Hashcash Eric Hughes & Remaileri Sveti Jude i Memorijalna zajednica Julian Assange i WikiLeaks Hal Finney i RPOW Džon Gilmor i ef Satoshi Nakamoto i Bitcoin Gregory Maxwell i Bitcoin Core Dejvid Čaum i Ekash Uslovi korišćenja Vinay Gupta & Mattereum Jim Bell i politika ubistva Petar Todd i Bitcoin Core Uslovi korišćenja Len Sassaman & Remailers Eva Galperin protiv Stalkerware-a Suelette Dreyfus i sloboda govora John Callas & alat za privatnost Bruce Schneier protiv blokčeina Ian Goldberg i Netscape Amir Taaki i DarkFi Opširnije o Zooko Wilcox & Zcash Tim May i kriptografski anarhizam Oznaka: Wei Dai & B-money Nick Szabo i pametni ugovori Adam povratak & Hashcash Eric Hughes & Remaileri Sveti Jude i Memorijalna zajednica Julian Assange i WikiLeaks Hal Finney i RPOW Džon Gilmor i ef Satoshi Nakamoto i Bitcoin Gregory Maxwell i Bitcoin Core Dejvid Čaum i Ekash Uslovi korišćenja Vinay Gupta & Mattereum Jim Bell i politika ubistva Petar Todd i Bitcoin Core Uslovi korišćenja Len Sassaman & Remailers Eva Galperin protiv Stalkerware-a Suelette Dreyfus i sloboda govora John Callas & alat za privatnost Bruce Schneier protiv blokčeina Ian Goldberg i Netscape Amir Taaki i DarkFi Featured Vector Image od strane Garry Killian / Freepik Freepik Fotografija Moxie Marlinspike Christopher Michel / Wikimedia Wikipedija