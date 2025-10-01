Macova aura nepobjedivosti nestaje dok AI anksioznost uzima korijene, novo istraživanje nalazi

by Moonlock Team Godinama, zajedničko uvjerenje plutao je po tehnološkom svetu: Maci su inherentno sigurni. Ova ideja digitalne tvrđave, imuna na zlonamjerne programe koji su mučili druge sisteme, ponudila je osjećaj sigurnosti mnogim korisnicima. u MacPaw, divizija za sajber sigurnost, pratili smo ne samo prijetnje koje ciljaju na macOS, već i kako se korisnici osjećaju o njima. 1000 Mac korisnika u SAD-u da razumeju svoja trenutna stajališta o sigurnosti, nakon sličnog istraživanja Mit o Mac-u bez zlonamjernog softvera se raspada, ali umjesto toga, nove anksioznosti uzimaju korijene, posebno oko veštačke inteligencije. Mesec Pregledali smo Studija iz 2023 Mesec Pregledali smo Studija iz 2023 Mit o nedotakljivom Macu nestaje Naša anketa je otkrila da samo 15% Mac korisnika i dalje veruje da je njihov operativni sistem imun na zlonamjerni softver. Ovo je dramatičan pad od 2023. godine, kada je gotovo dvostruko više (28%) držalo to uvjerenje. Ova rastuća svjesnost nije samo osjećaj, već je utemeljena na iskustvu. Šokantno 66% Mac korisnika prijavilo je da se suočilo s barem jednom kibernetičkom prijetnjom u prošloj godini. Kako ti susreti postaju sve češći, potreba za proaktivnom sigurnošću postaje jasnija. Istraživači u našoj laboratoriji Moonlock imaju nekoliko ideja. \n \n U 2024. godini, detekcije zlonamernog softvera na Mac-ovima zaštićenim Moonlock Engine-om porasle su za 20% u odnosu na 2023. godinu. Kako je više ljudi iskusilo zlonamernu programsku opremu iz prve ruke, njihova percepcija Mac sigurnosti mogla bi da se smanji. Takođe vidimo da hakeri kreću ka ciljanijim, sofisticiranijim zlonamernim softverima, ostavljajući adware i PUA kao sitne alate. U 2024. godini, detekcije zlonamernog softvera na Mac-ovima zaštićenim Moonlock Engine-om porasle su za 20% u odnosu na 2023. godinu. Kako je više ljudi iskusilo zlonamernu programsku opremu iz prve ruke, njihova percepcija Mac sigurnosti mogla bi da se smanji. Takođe vidimo da hakeri kreću ka ciljanijim, sofisticiranijim zlonamernim softverima, ostavljajući adware i PUA kao sitne alate. — Mykhailo Pazyniuk, inženjer za istraživanje malvera u MacPaw-ovoj laboratoriji Moonlock Ova evolucija od uznemiravanja adware finansijski razarajuće infostealers ostavlja mnogo jači utisak. pretnja više nije samo uznemirujuće; to je industrijaliziran i opasan. AI izaziva novi val zabrinutosti Kako jedno povjerenje nestaje, nova zabrinutost je došla na svoje mjesto: veštačka inteligencija. Brz porast generativne AI je osvojio javnu maštu, ali je takođe potaknuo značajan strah. Iako mnogi integriraju AI u svoj svakodnevni život, više od polovine korisnika koje smo anketirali smatraju da nemaju kontrolu nad podacima koje dijele pomoću AI alata.To stvara težak paradoks.Samo 34% veruje da se AI-powered bezbednosni alati mogu osjetiti sigurnije, što sugerira da se za mnoge, AI trenutačno osjeća više kao pretnja nego kao rešenje. \n \n AI ubrzava igru mačke i miša u kojoj se nalazimo. Zlonamjerni akteri ga koriste kako bi povećali performanse svojih napada društvenog inženjeringa i proširili ih brže. S druge strane, sigurnosni timovi sve brže detektuju, analiziraju i blokiraju prijetnje uz pomoć AI-a. AI ubrzava igru mačke i miša u kojoj se nalazimo. Zlonamjerni akteri ga koriste kako bi povećali performanse svojih napada društvenog inženjeringa i proširili ih brže. S druge strane, sigurnosni timovi sve brže detektuju, analiziraju i blokiraju prijetnje uz pomoć AI-a. — Kseniia Yamburh, inženjer za istraživanje malvera u MacPaw-ovoj laboratoriji Moonlock Moonlock Lab je već identificirao realne primjere AI-a koji se koristi za zlonamjerne svrhe, uključujući macOS krađu koristeći ChatGPT i koristiti OpenAI API za generiranje personalizovanog phishing sadržaja. Stvoren od strane ne-kodera Malware dizajniran Stvoren od strane ne-kodera Malware dizajniran Percipirane opasnosti ne podudaraju se uvek sa stvarnošću Naša anketa je takođe otkrila zanimljivu razdvojenost između onoga što se korisnici najviše boje i prijetnji s kojima su najverovatnije suočeni. krađa identiteta, na primjer, najveća je zabrinutost za 72% korisnika, ali samo 16% ih je osobno iskusilo. Malware, međutim, govori drugačiju priču. Dok je direktno zahvatio gotovo jedan od tri Mac korisnika (31%), on čak i ne rangira među njihovih prvih pet zabrinutosti. Ovaj nedostatak je najvidljiviji u navikama korisnika. Dok je svjesnost povećana, rizikovito ponašanje i dalje traje. 64% ispitanika vjeruje da samo pravi softver može ponuditi potpunu zaštitu. Ova prekomjerna ovisnost o tehnologiji kao srebrnom metku je opasna, posebno kada je u kombinaciji sa lažnim bezbednosnim praksama. Naše istraživanje je pokazalo da 48% korisnika ponavlja lozinke na više naloga, a 59% ih čuva direktno u svojim web pretraživačima, stvarajući primarnu metku za napadače. \n \n Infostealeri rastu na Mac-ovima, a način na koji ljudi rukuju svojim lozinkama može odrediti ostaje li šteta manja ili završava u ukupnom preuzimanju računa. Infostealeri rastu na Mac-ovima, a način na koji ljudi rukuju svojim lozinkama može odrediti ostaje li šteta manja ili završava u ukupnom preuzimanju računa. — Kseniia Yamburh, inženjer za istraživanje malvera u MacPaw-ovoj laboratoriji Moonlock Zašto je važno Promjena u percepciji među Mac korisnicima ključan je korak naprijed. Prepoznavanje da nijedan sistem nije nepobjediv je prva linija obrane. Međutim, samo svjesnost nije dovoljna. To znači prelazak preko prekomjerne ovisnosti o softveru i izgradnju snažnijih, dosljednijih sigurnosnih navika, posebno oko upravljanja lozinkama.To znači razumevanje da prijetnje poput zlonamjernog softvera nisu udaljeni problemi već neposredni rizici sa stvarnim posljedicama. I u doba kada se AI brzo menja igru, ostati informisan i tražiti pouzdane smjernice važnije je nego ikad. tvrđava je možda bila mit, ali siguran Mac nije.