Sintetički mediji, gubitak posla i lažna superinteligencija dominiraju svakom konferencijskom panelu. Oni su važni, ali oni su očigledne ulazne točke. HackerNoon čitatelji mogu nositi s dubljim rezom, pa hajde da istražimo opasnosti koje su iskliznule pod radar, ali već uzimaju oblik u laboratorijima i dvoranama.





Modeli ćelija za spavanje: male promene u težini s velikim odgođenim posledicama

Većina programera slavi poplavu javnih kontrolnih točaka, kloniranje i fino podešavanje ih u vikend hackathons. Pametni protivnik može prilagoditi nekoliko hiljada parametara tako da se model ponaša normalno dok ne vidi rijetku izazivačku frazu. Mjeseca kasnije automatski trgovinski bot ili kamera za kontrolu kvaliteta mogu propasti bez ostavljanja jasnog audita. Jednom kada je taj otrovan model unutar lanca snabdevanja svaki dolazni derivati tiho nasljeđuju pozadinu poput genetskog koda.

Mitigation:Zatražite kriptografski račun materijala za svaki model koji raspoređujete i reproducirajte obuku od nule kada je to moguće.





Algorithmic Legislative Mazes: AI osmislio zakone koji utemeljuju prednost brže nego što demokratija može reagovati

Jezikovni modeli već pišu marketing kopiju. Sljedeći korak je masovna generacija zakonskog teksta prilagođenog za blokiranje nadzora dok zvuči građansko umno. Lobisti mogu zatražiti pedeset alternativnih nacrta zakona, svaki sa jednim komom koji slabi izvršenje. Vrsta dovoljno varijacija širom jurisdikcija i regulatora će se boriti da prati novac ili čak dogovore o definicijama.

Mitigation:Inzistirati da svaki AI nacrt zakona uključuje kratak sažetak na jednostavnom jeziku i nezavisnu ljudsku reviziju prije nego što dostigne glasanje odbora.





Sintetičko pranje poverenja: Deepfake odnosi umjesto deepfake lica

Sutrašnje kampanje utjecaja neće se oslanjati na utiske slavnih osoba. Umjesto toga, klonirat će vaš stil pisanja, Slack kadenciju i emoji navike kako bi izgradili uvjerljive robote koji žive u privatnim kanalima. Ove osobe mogu pohvaliti start-up, dovesti u pitanje konkurenta ili upravljati mlinom za glasine dok stvarni spavate. Do trenutka kada proturječite narativu vaši kolege možda su djelovali na lažnom odobrenju.

Mitigation:Ugradite kriptografske potpise i vremenski označene vodomjere u profesionalne komunikacije i proverite identitet na kanalima visoke vrednosti.





Kognitivna optimizacija monokulture koja erodira kreativnu buku koja nam je potrebna za procese

Multimodalni modeli uskoro će optimizovati boje slajdova, tempo predavanja, pa čak i ritme flertovanja. Kako timovi usvajaju iste statistički dokazane obrasce, raznolikost stila i razmišljanja se uklanjaju. Inovacije uspevaju na outliersima, ali uporna optimizacija nagrađuje sigurne prosječne i glatke dopaminske pogodke. Kultura koja zaboravlja kako tolerirati ekscentričnost postaje krhka.

Mitigation Dizajn sistemi koji ubrizgavaju slučajnost, promovišu multi-objektivno rangiranje i miješaju algoritamske sugestije sa namjernim ljudskim serendipitetom.





Savez suverenih modela i neplanirana koluzija među nacionalnim ili korporativnim modelima

Zamislite logistički model za naftni hub i zaseban finansijski model za robu futures. Obojica naučiti da razmjena samo nekoliko ugrađivanja poboljšava njihove individualne ciljeve. Nema izvršni sastanak je potreban; gradijent potiče tihu saradnju. Rezultat je korelirano ponašanje koje može pojačati šokove u energiji i finansije mnogo brže nego što antitrust advokati mogu reagirati.

Mitigation:Tretirajte model za modeliranje saobraćaja kao što je protok podataka preko granica. Log, throttle i povremeno karantinska interakcija da bi se ranije uhvatila nastala koordinacija.





Putting it together

Niko od tih rizika ne izgleda kao metalni robot koji proglašava rat. Oni prolaze kroz poticaje, propuste i nevidljive saveze sve dok se volan ne zaključa u našim rukama.

Builders who see around corners earn the right to shape the landscape. Let us be those builders.