Ethereum Meme Coin Little Pepe prelazi 25 miliona dolara, najavljuje 15 ETH Giveaway

($LILPEPE) je prešao 25 miliona dolara mejl u svojoj pretprodaji i najavio veliki 15 ETH Mega Giveaway da nagradi svoju brzo rastuću globalnu zajednicu investitora. Dubai, UAE, September 12th, 2025/Chainwire/-- Little Pepe Mali Pepe Kripto ulagači i podržavatelji zajednice sada imaju priliku da se pridruže kao projekt kombinuje impresivne finansijske prekretnice s nagradama dizajnirane da energiziraju svoju rastuću bazu. Uslovi korišćenja Little Pepe U svom srcu, predstavlja spajanje meme snage i blockchain korisničkog programa. Za razliku od mnogih meme kovanica koje se oslanjaju na hibridnu mrežu, $LILPEPE podržava vlastiti Ethereum Layer 2 lanac, pružajući visoke brzine, niske troškove transakcija sa potpunom EVM kompatibilnošću. Ovo ga čini skalabilnijim, osiguravajući da se ekosustav može nositi s ogromnim količinama transakcija bez zagušenja i visokih naknada koje se redovno vide na Ethereum mainnetu. Mali Pepe Mali Pepe Kombinirajući kulturni utjecaj sa snažnim tehničkim temeljima, Little Pepe izrađuje potpuno jedinstveno područje unutar prepunog kripto prostora. Njegova mrežna vizija garantuje da vlasnici ostaju u srcu donošenja odluka, dok mu mreža Layer 2 nudi infrastrukturu za podršku živahnom ekosistemu koji može rasti daleko iznad memova. Više od $25M prikupljeno u $LILPEPE Presale Little Pepe je prikupio više od 25 miliona dolara i prodao više od 15 milijardi žetona, osiguravajući svoju poziciju kao jedan od najvećih događaja predprodaje meme kovanica godine. Ovaj predprodaja prikupljanje sredstava može istaknuti signal: ulagači više ne samo da juri meme, već meme kovanice koje par kulturne važnosti sa snažnom tehnologijom. $LILPEPE je 15 ETH Mega Giveaway Kako bi proslavio ovaj uspjeh, Little Pepe je pokrenuo svoju , nagrađivanje najvećih učesnika predprodaje. Prva tri kupca će osvojiti 5 ETH, 3 ETH i 2 ETH, odnosno, dok će 15 slučajnih srećnih kupaca dobiti po 0,5 ETH. Što je veća kupovina, to je veća šansa za pobjedu. 15 ETH Mega darivanje 15 ETH Mega darivanje Pored toga, svi vlasnici $LILPEPE su rutinski prihvatljivi za tekuće Nagrađivanjem investitora i kripto trgovaca, projekt osigurava da njegov rast ostaje uključiv i mrežni. $777K poklon $777K poklon S rekordnom pretprodajom koja je premašila 25 miliona dolara i lansiranjem svog 15 ETH Mega Giveaway-a, Little Pepe se pozicionira unutar meme kovanog prostora. Uz podršku snažne korisne opreme, živahne mreže i velikih nagrada, $LILPEPE čini se spremnim da vodi sljedeći talas kripto rasta zasnovanog na meme. About Little Pepe blockchain sledeće generacije Layer 2 dizajniran za spajanje meme kulture s visoke brzine, low-cost decentralizirane infrastrukture. Izgrađen za skalabilnost, sigurnost i dostupnost, Little Pepe podržava EVM-kompatibilne aplikacije i pokreće se pomoću $LILPEPE token. Misija projekta je da stvori meme kovanicu okruženje u kojem utility susreće viralnost, osnaživanje korisnika kroz najmodernije tehnologije i bljesak-brze transakcije. is Mali Pepe Mali Pepe Mali Pepe Za više informacija: Stranice : https://littlepepe.com/ https://littlepepe.com/ Poseta telegramu: https://t.me/littlepepetoken https://t.me/littlepepetoken Na Twitteru: https://x.com/littlepepetoken https://x.com/littlepepetoken Kontaktiraj COO Džejms Stefan Uslovi korišćenja medija@litlepepe.com

Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program.