DOLLUM proširuje mogućnosti novčanika, uvodeći nove sigurnosne funkcije nakon prodaje DOL žetona

, digitalni novčanik koji pruža usluge za lako i sigurno kripto skladištenje i druge potrebe digitalnih sredstava, uključujući DeFi i staking, uveo je nekoliko funkcija za poboljšanje korisničkog iskustva. platforma pruža rešenja za povezivanje vlada, bankarskih sistema i osiguravajućih mreža. New York, New York, USA, September 12th, 2025/Chainwire/-- Dolomiti Dolomiti Sljedeće bitne značajke Dollum novčanika su dizajnirane za sigurnost i udobnost korisnika: \n \n Backup adresa U slučaju gubitka lozinke, neuspjeha pristupa nalogu ili produžene neaktivnosti, sva imovina se automatski preusmjerava na određenu adresu za rezervnu kopiju. Ova zaštita osigurava da sredstva ostanu sigurna, mogu se oporaviti i uvijek pod zaštitom legitimnog vlasnika. \n \n Anti-kradljivac karakteristika Sigurnost novčanika u slučaju pretnje aktiviranjem skrivenog signala za hitne situacije. \n \n Komisija optimizuje Smanjenje troškova transakcija automatskim odabirom najniže dostupne naknade. \n \n Hitno zaustavljanje mode Instantna zaštita imovine pretvaranjem u USDT u hitnim slučajevima. \n \n Kripto investicioni portfelj Upravljanje kripto investicijama portfeljem sa portfeljima spremnim za upotrebu u jednom kliku. Users Can See the Wallet in Action and Explore All Its Features in This Video: https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw Integracija ovih novih funkcija označava još jedan ključni prekretnica u platformama kontinuiranim naporima da proširi svoje usluge i dodatno osnaži korisnike da rastu svoje digitalne imovine. tim novčanika je već predstavio putovnicu koja postavlja nekoliko vitalnih koraka za integraciju novih finansijskih rešenja. U bliskoj budućnosti, tim planira uvesti podršku za kreditne kartice u novčanik kako bi proces na rampu i izvan rampe bio jednostavan. Ova funkcija će značajno olakšati proces kupovine kriptovaluta sa fiat. Dolomiti Dolomiti Kako bi korisnici imali najsigurnije iskustvo, novčanik je završio pametnu ugovornu reviziju koju je sproveo Solid Proof i uspješno prošao KYC postupak tima. Dolomiti Dolomiti Nedavno, Dollum Token prodaja njihovog domaćeg tokena DOL, koji će biti pokrenut na Binance Smart Chain Network kada se prodaja tokena završi. Druga faza prodaje tokena je trenutno u toku, nudeći ranijim učesnicima priliku da potencijalno postignu bolje uvjete ROI nego u kasnijim fazama. Obavijesti Obavijesti Opširnije o Dollum je na misiji da redefiniše digitalno financiranje pružanjem sigurnog, pouzdanog i korisnički-centriranog novčanika i ekosustava za novopečene i iskusne investitore. Izgrađen na transparentnosti i inovacijama, Dollum uvodi DOL Token na Binance Smart Chain, sada u predprodaji, dajući korisnicima pristup klađenju sa atraktivnim APY nagradama. Naš prioritet je sigurnost, povjerenje i dugoročna održivost – svaki element, od tokenomike do korisničkog iskustva, dizajniran je da stvori trajnu vrijednost za globalnu zajednicu. Dollum je više od samo tokena – to je vizija da osnaži milione sa sigurnim, dostupnim i inovativnim financijskim alatima. Dolje Dolje Kontaktiraj Džordž Miller Dolje Uslovi korišćenja info@dollum.com \n \n Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Programski Programski