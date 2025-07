Međunarodna art-tech kompanijaArtCollecting, specijalizirana za tehnologije autentifikacije umetnosti, posvetila je svoje resurse analizi oko 100 radova iz zbirke Nina Moleva. Studija je sprovedena koristeći prilagođeni algoritam. Proces strojnog učenja nadgledao je stručnjak za kulturnu baštinu iArtkolekcijaDirektorMarina Nadejeva, u saradnji sa programerima koji su ranije radili na blockchain integraciji za kompaniju.





Kolekcija Nina Moleva je od posebnog je interesa jer je vlasnikvalued it at $2 billion and named the Russian president as the heir in her willAli, što je još važnije, ovo je prvi put da su stručnjaci naišli na zbirku s tako zagonetnim poreklom. Prema Molevi, supruzi nekonformističkog umetnika Eli Belyutina, njihova posjedovanja uključuju:works by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Van Dyck, Monet, and even Natalia GoncharovaAko je istina, ovo bi bila najveća privatna zbirka remek-djela svetske klase. Autentifikacija čak i dijela tih radova mogla bi imati značajne posledice za umetnički svet.

Istraživači sada imaju priliku da otkriju tajnu.Marina Nadejeva, stručnjak za kulturnu baštinu, ispitala je deo zbirke koristeći ArtCollectingovu inovativnu AI uz tradicionalne metode analize umjetnosti, uključujući komparativnu analizu, stilističku procjenu i tehnički pregled.Marina NadejevaFokusiran naworks by Ely Belyutin, 16th–19th-century icons, and paintings and graphic works attributed to Claude Monet, Édouard Manet, and Natalia GoncharovaAlgoritam je analizirao ne samo vizualne karakteristike, već i mikrostrukturu boja, znakove starenja, pa čak i skrivene slojeve – detalje koji bi mogli pobeći ljudskom oku.

“Ovo je slučaj bez presedana”,kažeMarina NadejevaNaši"Tehnologija nikada ranije nije naišla na toliko potencijalnih remek-djela odjednom.

Primeri istraživanja





Stručnjaci ArtCollectinga postigli su značajan napredak u proučavanju pokrajinske ruske ikonografije kroz AI-powered ispitivanje “Čudo Hrista u Latome”, ikone iz privatne zbirke povjesničare umetnosti Nina Moleva.

Stručnjak za kulturno nasleđeMarina Nadejevaje završio sveobuhvatnu analizu ikone koristeći tehnologiju AI razvijenu od straneArtCollectingOvaj projekat obeležava novo poglavlje u proučavanju provincijskog ruskog ikonskog slikarstva, polja koja je odavno nedovoljno istražena.

How AI Unlocked the Icon’s Secrets

Sustav je analizirao informacije iz preko 100.000 ikona (15th-19th stoljeća) proizvedenih u provincijskim radionicama, izvlačeći iz muzejskih kataloga, arhiva antičkih trgovaca, povijesnih zapisa i nejasnih privatnih zbirki.

AI nije samo rekonstruisao verovatno izvorni izgled ikone, već je identifikovao i radove sa sličnim stilističkim i tehničkim karakteristikama – posebno dragocen doprinos, s obzirom na to da provincijska ikonografija ostaje „prazna točka“ u istoriji umjetnosti.

Why This Is a Major Breakthrough

Tradicionalno, takvo istraživanje zahtijeva godinama rada povjesničara umetnosti, restauratora i hemijskih analitičara. Sada, AI dramatično ubrzava proces, analizirajući ogromne skupove podataka u danima.

"Mi ne skeniramo samo slike; mi učimo sistem da prepozna stilističke osobine, tehničke metode, čak i znakove restauracije", objašnjava.Marina Nadejeva"Na primer, naš algoritam može odrediti karakteristike određene radionice ili čak pojedinog slikara ikona uspoređivanjem sitnih detalja - četkica istaknuća, renderiranje slojeva tkanine ili upotreba određenih pigmenata."

Discoveries About “The Miracle of Christ in Latome“

Istraživači su utvrdili približan period stvaranja ikone, identificirali pigmente i materijale za vezivanje i razjasnili njezinu umjetničku tradiciju.

Budući da ikonografija slijedi stroga pravila kompozicije, ponavljajući se motivi omogućili su algoritmu da uporedi oštećena područja s hiljadama analoga – predlažući najvjerojatniju originalnu kompoziciju.

Why This Matters for Art History

Ruska ikonografija nije ograničena na poznate škole kao što su Moskva, Novgorod ili Palekh. Stotine neimenovanih pokrajinskih majstora stvorile su djela jednake važnosti - ali bez sistematskog proučavanja, mnoge takve ikone su odbačene kao "obične" ili čak pogrešno označene kao krivotvorine.

Authenticating a Work Attributed to Édouard Manet





Stručnjaci su počeli da provjeravaju autentičnost slike koju je pripisao Édouard Manet koristeći veštačku inteligenciju. Specijalizirani algoritam analizira umjetničku četkicu usporedivši je s provjerenim remek-djelima.Musée d'Orsay, the Musée Marmottan Monet in Paris, and the National Gallery of Art in WashingtonIstraživači sada rafiniraju analizu proučavajući Manetove crteže i vodene boje na križne referentne detalje. Istovremeno, algoritam se prilagođava kako bi se identificirali drugi potencijalni autori ukoliko se atribucija Manetu pokaže pogrešnom.

Mikroskopska tehnička analiza pomogla je da se ograniči verovatno vremensko razdoblje stvaranja slike. Osim toga, završeno je arhivsko istraživanje u ruskim bibliotekama – uključujući francuske publikacije koje su ušle u carsku Rusiju i kasnije u SSSR.

AI Helps Date the “Transfiguration” Icon

Sustav je obrađivao više od 100.000 uzoraka ikonografije iz 15. i 19. veka iz ruskih pokrajinskih radionica, kao i grčkih, bugarskih i turskih zbirki.

Algoritam je specijalno osposobljen da prepozna stilističke evolucije u pisanju kroz pet stoljeća (od 15. do početka 20. stoljeća), uključujući sve poznate abecede, fontove i njihovu upotrebu u ikonografiji.

Paralelni tehnički pregledi - uključujući analizu pigmenta i vezivnog medija - potvrdili su nalaze AI-a kroz mikroskopiju, stvarajući višeslojno razumijevanje porijekla ikone.

About the Technology in Development

Za razliku od tradicionalnih metoda koje zahtijevaju mesece meticularne analize, njegov algoritam procjenjuje stil, tehniku i materijale u roku od nekoliko sati križnim upućivanjem podataka u odnosu na 10 miliona provjerenih referentnih uzoraka.

Iako se trenutačno testira na samo trećini zbirke, čak i preliminarni rezultati mogli bi revolucionarizovati tehnologije na tržištu umjetnosti. Ako AI potvrdi autentična remek-djela, to bi dokazalo da su izgubljena blaga bila skrivena decenijama u običnom moskovskom stanu.

Jedna stvar je već jasna: ArtCollecting tehnologija pruža prvi izvediv alat za rješavanje takvih umetničkih povijesnih misterija.I ko zna – možda sledeća „Moleva lista“ već čeka svog istražitelja.

Napomena: "Moleva List" je zadržan kao odgovarajući naziv koji se odnosi na kontroverzni karakter zbirke, sličan pojmovima kao što je "Gurlitt Trove."