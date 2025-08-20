U ubrzanom svetu kriptovaluta, neke predprodaje ističu se kao zlatne prilike, žetone na koje se rani kupci osvrću sa zadovoljstvom, dok su kasni kupci željeli da djeluju ranije. U ovom trenutku, projekti kao što su BlockchainFX, Best Wallet, WeWake, Snorter Token i Bitcoin Hyper privlače pažnju zbog svog potencijala za isporuku impresivnih prinosa kada dođu na otvoreno tržište. Među njima, S pretprodajnom cijenom daleko ispod predviđene procjene lansiranja, velikodušnim dnevnim nagradama i ranom privlačnošću koja se suprotstavlja nekim od najvećih burzovnih žetona u njihovom ranom dobu, nije iznenađenje da mnogi analitičari nazivaju jednom od najboljih pretprodaja kriptovaluta 2025. godine. BlokčeinFX BlockchainFX: The Presale Dominating Early Investor Watchlists BlockchainFX: Preprodaja dominira ranim listama investitora BlockchainFX nije samo još jedan žeton - to je leđa sljedeće generacije trgovanja super aplikacije koja spaja kriptovalute, dionice, forex, ETF-ove i robu u jednu decentraliziranu platformu. Nagrađen najbolja nova kriptovalutna trgovinska aplikacija 2025, već je podigao više od 5,3 miliona dolara od 5.000+ učesnika po trenutnoj pretprodajnoj cijeni od 0,019 dolara. Ono što čini BlockchainFX tako privlačnim za najbolje pretraživače kripto pretprodaje je njegova kombinacija dnevnih pasivnih nagrada, što omogućuje vlasnicima da zarađuju i BFX i USDT, do 25.000 USDT, i društveni dokaz od velikih influencer-a. To već bilježi hiljade dnevnih korisnika i milione dnevnog trgovinskog volumena, uprkos tome što je u pretprodaji. Kraljevska matematika koja gori buzz Ulaganje u pretprodaji od 2,500 dolara u iznosu od 0,019 dolara osigurava 131,578 BFX žetona. Na lansiranju (0,05 dolara), to je 6,578, što je 163% dobit prije bilo kakvih nagrada. Ako BFX dostigne svoj projekcijski cilj od 1 dolara nakon lansiranja, ta ista akcija postaje 131,578 dolara. Upotrebom bonus koda BLOCK30 povećava broj žetona za 30% na 171,051 BFX, što bi kod 1 dolara značilo 171,051. S predviđanjima analitičara koji sugeriraju dugoročni potencijal od 8-10 dolara po žetonu, brojevi postaju još uvjerljiviji za one koji sada djeluju. Kupite $ 100+ u BFX-u i odmah ste prihvatljivi za ulazak u , dajući investitorima još jedan razlog da osiguraju svoju poziciju prije kraja predprodaje. 500.000 dolara za Gleam giveaway Best Wallet: Self-Custody Made Simple Najbolji novčanik: Self-Custody Made Simple Najbolji novčanik je aplikacija za samostalno čuvanje novčanika dizajnirana da korisnicima pruži potpunu kontrolu nad njihovim digitalnim sredstvima. Uklanjanjem potrebe za poverenjem u centralizovane platforme, ona služi sigurnosno svesnim ulagačima koji žele direktno upravljanje svojim holdingovima. Iako je to solidna infrastruktura, njegova privlačnost je više za dugoročne korisnike fokusirane na sigurnost, a ne za one koji traže eksplozivni potencijal rasta pronađen u fazi predprodaje BlockchainFX-a. WeWake: Streamlining Blockchain for Everyone WeWake: Streamlining Blockchain za sve WeWake je Layer-2 rešenje usmjereno na bezbedno usvajanje blokčeina za ne-tehničke korisnike. nudi društveno prijavljivanje, transakcije bez plina i SDK za programere za poduzeća. WAKE token, po cijeni od 0,0220 dolara u fazi 9 njegove pretprodaje, pokreće ove funkcije i takođe služi kao DeFi osiguranje. Iako je ugao pristupačnosti WeWake-a obećavajući, njegov put rasta više ovisi o postupnom usvajanju ekosustava, za razliku od BlockchainFX-a, koji već generira visoku količinu angažovanja korisnika pre lansiranja. Snorter Token: Trading Edge in the Solana Meme Market Snorter Token: Trgovanje Edge na Solana Meme tržištu Snorter Token ($SNORT) podržava Snorter Bot, Telegram-based kriptografski alat za Solana meme trgovanje kovanicama. Cijena na $0.1013 u pretprodaji, nudi diskontne trgovinske naknade, nagrade za klađenje i naprednu detekciju prijevara za svoje korisnike. Iako je koristan u svom segmentu, ne nosi isti široki tržišni potencijal ili multi-sektorsku integraciju koja čini BlockchainFX istaknutim među najboljim kripto pretprodajama u ovom trenutku. Bitcoin Hyper: Supercharging Bitcoin’s Capabilities Bitcoin Hyper: Supercharging Bitcoin mogućnosti Bitcoin Hyper ima za cilj da donese gotovo trenutačne brzine transakcija i moderne pametne ugovorne funkcionalnosti u Bitcoin ekosustav. Međutim, njegov uspeh zavisi od postizanja značajnih tehničkih promašaja i usvajanja mreže.U poređenju s već funkcionalnom platformom BlockchainFX-a i rastućom korisničkom bazom, ostaje veći rizik, duži horizont. Ko vodi paket? Na osnovu trenutne analize tržišta, jasan lider među najboljim kriptovalutama je Ona kombinuje opipljive metriku usvajanja, niska ulazna cena, visoke dnevne nagrade, utjecaj na kredibilnost, i sposobnost da se most između DeFi i tradicionalnim tržištima. BlokčeinFX Za one koji traže pretprodaju s potencijalom da bude sledeća priča o uspjehu na Binance nivou, BlockchainFX je onaj koji treba gledati. bonus kod, niske trenutne cijene, i brzo zatvara predprodaja prozor, prilika da se osigura poziciju na terenu je sada, a ne nakon lansiranja. Ova priča je distribuirana kao izdanje Kashvi Pandey pod HackerNoon's Business Blogging Program.