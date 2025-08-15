3 saveta za postati Sean Evans-level intervjuer

Hej hakeri! Ako želite da budete dobro zaobljeni pisac, morat ćete naučiti neke vještine koje idu dalje od pisanja. SEO istraživanje, objavljivanje društvenih medija i - intervjuiranje. Zamislite da dobijete priliku da intervjuišete nekoga ko je ključan za jednu od vaših priča.Šta radite? Koja pitanja postavljate? Da biste postali veliki intervjuer, uzmimo neke lekcije od jednog od današnjih najboljih intervjuera, domaćin Sean Evans. Sean je imao koji je koji od slavnih osoba na svojoj emisiji, i on ih uvijek vadi sa svojim pitanjima i stilom intervjua. Vruće one Istraživanje vašeg predmeta Ovo je jedan od najvažnijih aspekata dobrog intervjua, a to je jedna od prvih stvari koje biste trebali učiniti. Pregledajte internet da biste pronašli informacije o vašoj temi; pogledajte daleko i široko. Ovisno o tome koliko je poznata vaša tema, to može biti komplicirano. Ako su dobro poznati i učinili su druge intervjua u prošlosti, pogledajte ih sve. bilo intervjua, članaka ili videa koje možete naći o njima su gomila informacija koje biste trebali koristiti da biste saznali što više o njima. Saznajte njihovu profesionalnu pozadinu, njihove interese i bilo kakve posebne čudesa o njima. Na primjer, saznajte gde su išli u školu ili gde su radili ranije. Otkrijte šta vole raditi u njihovom van radnog vremena: golf, odlazak u filmove, itd. Ako spominju bilo kakve smiješne priče ili anekdote, zabilježite ih. Ali ako ste intervjuer nije baš dobro poznat, ne brinite. Još uvek postoji istraživanje koje možete učiniti. Pogledajte njihovu LinkedIn / bilo koju društvenu mrežu. Koristeći ovo, još uvijek ćete moći naučiti dovoljno o njima. P.S. Jedna od najvažnijih stvari za istraživanje je kako izgovoriti njihovo ime. Ako se pojavite na intervjuu i pogrešno izgovorite njihovo ime odmah na bat, misle da ste učinili apsolutno nula istraživanja. Čak i ako ste pozitivni znate kako to reći, uvek je najbolje da dvaput proverite. Ostanite hladni, mirni i sakupljeni Nije važno da li razgovarate s lokalnom osobom na ulici ili razgovarate s Tomom Cruiseom; intervjuiranje nekoga može biti nervozno. Oni su odvojili vrijeme od svog dana da odgovore na vaša pitanja, a ne samo to, oni su stavili svoju vjeru u vas da ste znali šta radite. Ali pokušajte da to ne pokažete svom predmetu jer očekuju da budete profesionalac, čak i ako je ovo vaš prvi put da intervjuišete nekoga. Osim toga, postoji velika šansa da su i oni nervozni. Ako ste oboje u panici, ko će upravljati brodom? \n \n Ako želite da vežbate dobivanje intervjua, zašto ne popunite ovaj tehnički predložak intervjua? Ako želite da vežbate da budete intervjuisani, zašto ne popunite ovo ? Tehnološki intervju template • Budite fleksibilni U redu, vi ste učinili svoje istraživanje, imate sva vaša pitanja pripremljena, i sakriti svoju nervozu duboko u sebi. Sve je postavljeno, ispravno? Nope. Evo najvažnijeg saveta od svih njih. Ako se ne sećate ništa o ovom članku, barem zapamtite ovo: biti fleksibilan. Ovo je najvažniji aspekt biti dobar intervjuer. Na primer, pretpostavimo da imate 4 pitanja koja želite postaviti svom predmetu: Q1, Q2, Q3 i Q4. Ako, dok odgovaraju na Q1, odgovaraju i na Q2 i Q3 u isto vrijeme, samo nastavite.Nemojte biti tako tvrdi da ih još uvijek pitate na Q2 i Q3. Još jedan dobar primer je ovaj: Ako odgovaraju na Q1 i počnu razgovarati o nečemu što bi lako moglo da se pređe u Q4, preskočite Q2 i Q3, i samo skočite pravo u Q4. Ponekad, vaš subjekt će početi govoriti o nečemu što niste bili spremni za uopće. Vaša dobro istražena lista pitanja trebala bi biti vodič, a ne zatvor. \n \n Za primer dobrog intervjua, pogledajte ovaj intervju HackerNoon izvršni direktor David Smooke sa Avi Schiffmann, izvršni direktor Friend.com. Za primer dobrog intervjua, pogledajte ovaj intervju HackerNoon izvršni direktor David Smooke sa Avi Schiffmann, izvršni direktor Friend.com. Sean Evans implementira ove 3 savjeta besprijekorno u svaki intervju, a možete i vi. To je za sledeću nedelju.Do sledećeg puta! Hakerski tim