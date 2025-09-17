ProizvođačBest for IP poolProxy typesLocationsStart priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebsharePristupačan ulaz, Customization80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 free proxy DC seanseBright DataPremium Enterprise Options150M+Residential, datacenter, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBD Web skraping, javna ekstrakcija podataka i automatsko istraživanje sve su više potrebni za poslovanje, analitičare i programere. Proxy serveri igraju ključnu ulogu u ovim aktivnostima omogućavajući korisnicima da distribuiraju upite preko više IP-a, održavaju anonimnost i zaobilaze ograničenja geolokacije. Odabir proxy provajdera, međutim, može biti složen zadatak. Tržište je zasićeno opcijama koje se kreću od golih kostiju, osnovnih alata do sofisticiranih rešenja na nivou preduzeća. Ovaj članak je ovde da vam pruži dubinsku poređenje 12 najboljih proxy provajdera u 2025. godini. Mi ćemo ispitati njihove cijene, performanse, karakteristike i etičke standarde kako bismo vam pomogli da odaberete pravo rješenje za vaše specifične potrebe, bez obzira da li gradite lični web skraper od nule ili upravljate velikim projektom prikupljanja podataka. Best Proxy Providers – Quick Look Najbolji proxy provajderi – Quick Look Oxylabs – Općenito najbolji proxy serveri za poduzeća i velike projekte. Decodo (ex Smartproxy) – Najbolja vrijednost za novac sa robusnom mrežom. Webshare – Visoko pristupačna usluga sa besplatnim proxy serverima. Bright Data – Premium proxy usluga za skalabilne napredne operacije. SOAX – Snažan u mobilnim i ISP proxy sa snažnim filtriranjem. IPRoyal – Proračun-prijateljski pružatelj s fleksibilnim opcijama za plaćanje kao što idete. NetNut – ISP-ova static residential proxy i visoke brzine. Rayobyte – Fleksibilna proxy usluga s etičkim nabavkom. ScraperAPI – API-based proxy server provider. PacketStream – ultra-niskotarifni pružatelj usluga zasnovan na modelu deljenja prateće širine. ProxyEmpire – nudi napredne mogućnosti za filtriranje i geo-targeting. Infatica – univerzalna proxy usluga sa snažnim naglaskom na etičke prakse. How We Selected the Best Proxy Server Providers Kako smo odabrali najbolje proxy servere Naša lista kombinira sve najvažnije kriterije i rezultate testova sa detaljnom analizom značajki kako biste osigurali da dobijete najpotpunu sliku trenutnog tržišta proxy servera. Proxy types: We prioritized providers offering multiple proxy types (residential, datacenter, mobile, ISP) to cover use cases from basic web browsing to complex data extraction projects. Veličina i raznolikost bazena: Veći IP bazeni sa globalnim pokrićem nude bolju rotaciju proxy i niže stope otkrivanja. Cijene: Analizirali smo strukturu cijena, skrivene naknade, minimalne obaveze i prijedloge vrijednosti. Proizvodnja: Mjere kao što su brzina, radno vrijeme i stopa uspeha ključne su za efikasnost i kvalitet podataka. Besplatna ispitivanja i pristupačnost: Besplatna ispitivanja i politike povrata ukazuju na povjerenje pružatelja i smanjuju rizik od predanosti prilikom testiranja različitih usluga. Podrška korisnicima: Ocenili smo vrijeme odgovora, tehničku stručnost i dostupnost preko različitih kanala podrške. Etička usklađenost: Razmotrili smo reputaciju pružatelja usluga, recenzije kupaca na platformama kao što su G2 i Trustpilot i njihovu predanost etičkom nabavci IP-a. Best Proxy Service Providers in 2025 Najbolji proxy provajderi u 2025. godini 1. oksidacija oksidacija Lokacije: 195+ zemalja Besplatna probna verzija: 7-dnevna probna verzija za provjerene tvrtke Podrška: 24/7 podrška sa posvećenim menadžerima računa Extras: Rotating residential/ISP/mobile/datacenter proxies, Web Scraper API, compliance focus Oxylabs je jedan od najuspješnijih provajdera sa najboljim proxy serverima na tržištu, a povjeren je poduzećima za prikupljanje velikih količina podataka. Njegov portfolio obuhvaća datacenter, mobilne, ISP i rezidencijalne proxy mreže, što korisnicima daje pouzdanu osnovu za široku paletu slučajeva upotrebe. S više od 175 miliona IP adresa u rotaciji, usluga je dizajnirana da smanji blokove i osigura dosljednost. Takođe nudi snažnu infrastrukturu i vrhunski sistem podrške koji takođe uključuje menadžere računa za poslovne klijente. API Web Scraper i napredne opcije ciljanja dodaju fleksibilnost, dok je fokus kompanije na usklađenosti pogodan za organizacije koje trebaju uravnotežiti performanse s transparentnom upotrebom. Oxylabs ponude starting at just $4 per GB on a pay-as-you-go plan, with monthly packages dropping slightly for higher volumes. početi na $ 0.10 po GB ili $ 0.80 po IP, dok Počevši od 1,60 dolara po IP-u. dostupni su za $ 9 po GB, a možete dobiti i 7-dnevnu besplatnu probnu verziju ili zatražiti besplatan proxy sa 5 IP-ova da biste sami isprobali Oxylabs. Rezidencijalni proxy Podaci o proxy serverima ISP proxy uređaji Mobilni proxy za : Široki proxy lineup (DC, ISP, mobilni, stambeni proxy) Globalna pokrivenost (175M+ IP, 195+ lokacija) Excellent Web Scraping API Koncesije : Viša kurva učenja 2. Decodo (bivši Smartproxy) Decodo (bivši Smartproxy) Lokacije: stambeni proxy u 195+ zemalja; ISP i datacenter u odabranim regijama; mobilni u rastućoj pokrivenosti Free Trial: 3-day residential trial + 14-day refund policy Podrška: 24/7 live chat, e-mail, opsežna dokumentacija Extras: proširenja pretraživača, API, prianjane sesije, pretpostavke rotacije Decodo, ranije poznat kao Smartproxy, postao je popularan izbor za korisnike koji žele ravnotežu razmjera i pristupačnosti. Njegova mreža od više od 125 miliona IP adresa obuhvata stambene, datacenter, ISP i mobilne proxy, što ga čini pogodnim za projekte različitih veličina i različitih nivoa složenosti. Učinkovitost je dosljedno jaka, s gotovo 99% stopama uspeha.Funkcije kao što su ciljanje na razini grada, lepljive sesije i pretpostavke rotacije su sjajne za finiju kontrolu, dok integracije kao što su proširenja pretraživača i čisti API čine ga vrlo fleksibilnim u različitim scenarijima.U kombinaciji sa jednostavnom kontrolnom tablicom, to je platforma koja radi i za pojedinačne programere i za veće profesionalne timove. Decodo rezidencijalni proxy počinje od 1,50 dolara po GB, s mesečnim planovima koji se kreću od 3,00 dolara do 2,25 dolara po GB, ovisno o volumenu. ISP proxy počinje od 0,27 dolara po IP, proxy serveri za datacenter počinju od samo 0,026 dolara po IP ili GB, a mobilni proxy počinju od 4,50 dolara po GB. za : Široka mešavina stambenih, mobilnih, datacenter ili ISP proxy uređaja Competitive per-GB rates and very clear tiered pricing Jednostavan za upotrebu dashboard i rotirajuće prednastave Koncesije : Neke napredne poslovne karakteristike iza viših planova 3. Webdizajn Webdizajn Lokacije: Globalna pokrivenost Besplatna probna verzija: Besplatan nivo – 10 datacenter IP-ova Podrška: Pomoćni stol na osnovu karata + baza znanja o samoposluzi Extras: Rotacijski/static serveri, API pristup Webshare je praktična opcija za one koji žele da počnu brzo i pristupačno. Njegova besplatna razina vam daje 10 datacenter proxy sa 1GB prometa mesečno, tako da je lako eksperimentirati prije predanja većim planovima. Platforma nudi veliki IP bazen od više od 80 miliona adresa, s dostupnim proxy-ovima za stanovanje i datacenter.Funkcije kao što su statičke ili rotirajuće sesije i pristupačan API pomažu korisnicima da integriraju proxy-ove u bilo koje zadatke skrapiranja ili automatizacije uz minimalni napor. Plaćeni planovi su atraktivne cijene, počevši od $ 1,40 po GB za stambene proxy, a statičke stambene opcije su dostupne od $ 0,225 do $ 0,30 po IP. Datacenter proxy serveri počinju tako nisko kao $ 0,0179 po IP. za : Vrlo povoljni proxy serveri za samoposluživanje Besplatni plan: 10 DC proxy + 1GB / mesec Jasni modeli cena Koncesije : Ograničena prilagodljivost u poređenju sa korporativnim konkurentima 4. Jasni podaci Jasni podaci Lokacije: 195+ zemalja Free Trial: 7-day trial for verified businesses Podrška: 24/7 podrška, posvećeni menadžeri uspjeha Extras: Proxy Manager, tržište skupova podataka, napredna geo-targeting Ako je vaš cilj crawling u punom sloju, Bright Data pruža i opseg i alat. Njihova kolosalna stambena gomila – plus ISP, mobilni i proxy serveri za podatkovni centar – parovi sa alatima kao što su Proxy Manager i skupovi podataka kako bi vam pružili preciznu kontrolu nad tokovima struganja. Advanced features include city/ASN/ISP-level targeting, straight-shot dashboards, and a compliance-first logic that eases risk-conscious use cases. Best of all, the uptime and success reports sit near the top of the industry benchmarks. Bright Data-ovi proxy uređaji za stanovanje počinju od 5,88 dolara po GB i smanjuju se na 3,57 dolara po GB s većim količinama. ISP proxy uređaji cijene se od 12,75 dolara po GB, mobilni od 60 dolara po GB, a opcije datacentra počinju oko 0,90 dolara po IP-u ili 0,12 dolara po GB. Pros: Masivni proxy bazen (150M+ rezidencijalni, 72M+ mobilni) Bogat alat: Proxy Manager, bez kolektora koda, API Geo-targeting and enterprise compliance features Koncesije : Premium cena poena 5. Soja SOAX Lokacije: Globalno (mnoge zemlje) Free Trial: Starter trial available via pricing page Podrška: Live chat i email Extras: Multi-tier krediti za stambene, mobilne, ISP i datacenter proxy; granularni geo filteri Njihov ekspanzivni IP bazen obuhvaća stanovničke, ISP-ove, mobilne i proxy centre podataka – sve je dostupno uz jedinstveni kreditni sistem i filtre koji vam omogućuju da lako uključite kontrolu na nivou lokacije. Uz tvrdnje o snažnom radnom vremenu i stabilnosti ruta, SOAX odgovara korisnicima koji koriste lokalizovane podatkovne ekosisteme (kao što su maloprodajne cijene ili testiranje oglasa). Njihovi alati – opcije rotacije, lepljive sesije, filteri na nivou grada – napravljeni su za preciznost, a ne za powerlifting. SOAX nudi proxy za stanovanje, mobilne uređaje i ISP-ove koji počinju od oko 3,60 dolara po GB, a planovi za veći volumen padaju na oko 2 dolara po GB. Mobilni proxy počinju od oko 7,50 dolara po GB, dok se opcije za datacenter cene odvojeno ovisno o paketu. za : Snažna pokrivenost mobilnim i ISP proxy-ima Fleksibilna rotacija i lepljive sesije Transparentna cena po GB Koncesije : Visoke stope po GB na ulaznim nivoima Manje personaliziranih karakteristika 6. IPRIJAL IPRIJAL Lokacije: Globalno (oglašeno 30M+ IP-ova) Besplatno ispitivanje: Nema formalnog suđenja, ali postoji plaćanje kao što idete i promocije Podrška: Live chat i e-mail podrška Extras: Plaćanje kao što idete planove, beskonačno upotrebom rollover (“nikad ne istječe” promet) IPRoyal je modularni izbor za male timove ili freelancere koji žele agilnost bez zaključavanja ugovora. Njegova proxy oprema – rezidencijalna, ISP, mobilna i datacenter – dobro se spaja s fleksibilnim obračunom i karakteristikama kao što su lepljive sesije i promet koji nikada ne istječe. Iako nije poduzetnička klasa, platforma je korisna i pouzdana - posebno za manje neprijateljske okruženja za struganje. IPRoyal rezidencijalni proxy počinje od 3,50 dolara po GB, ISP proxy od oko 8 dolara po GB, mobilni od 117 dolara mesečno, i datacenter proxy od 1,80 dolara po IP mjesečno. Pros: Proračunski pristupačan sa fleksibilnim modelima obračuna Širok proxy mix i duge prianjane sesije Opcija bez prekida prometa Koncesije : Enterprise tools lakši od top-tier rivala Najbolji popusti često vezani za promocije 7. Mreža NetNut Lokacije: Globalna pokrivenost (85M+ IPs) Besplatna probna verzija: Demo / probna verzija dostupna (kontaktirajte) Podrška: 24/7 podrška, SLA za enterprise nivoe Extras: ISP-based static residential proxies, prilagođena tehnologija usmjeravanja NetNut stands out for reliability – they offer ISP-sourced, static residential proxies, avoiding the instability of P2P. Their massive, globally distributed pool ensures long, uninterrupted sessions – perfect for scraping workflows that can’t tolerate IP churn. Oni ga nadopunjuju sa uptime tvrdnjama i API-jima koji su prijatni za prijenos, čineći NetNut idejom za korisnike koji žele dosljednost sesije i otklanjanje otpornosti u globalnim krajnjim točkama. NetNutovi statički proxy stanovi počinju od 1,59 dolara po GB, a paketi za poduzeća dostupni su putem direktne prodaje. Cijene Datacenter i ISP-a variraju ovisno o volumenu, dok globalna pokrivenost osigurava dosljednu povezanost. Pros: ISP-sourced static residential proxies Persistent sessions ideal for long scraping tasks 24/7 podrška i API integracija Koncesije : Entry pricing higher than some rivals Network smaller than Bright Data or Oxylabs 8. Rayobyte Rayobyte Lokacije: Globalna pokrivenost (10M+ IPs) Besplatna probna verzija: 2 dana probne verzije 24/7 korisnička podrška Extras: Pay-as-you-go nivoi, statički ISP proxy i DC proxy sa garancijama zamjene IP-a Rayobyte liči na švajcarsku vojsku nož proxy upotrebe - počeo je kao specijalist za datacenter, ali sada se uklapa u stambene, ISP i mobilne slojeve. Jedan prednost: Rayobyte nudi zamjenu za IP za problematične proxy žice datacenter. Dodajte neograničene žice, geo filtere i jednostavan model obračuna, i imate alatku spremnu za zadatke osetljive na otkaz. Rayobyte offers residential proxies from about $15 per GB, ISP from $1.82 per IP monthly, and mobile plans priced higher depending on volume. Datacenter proxies are included in the flexible pay-as-you-go plans. A 2-day trial is available to get started with minimal commitment. Pros: Large datacenter proxy pool with flexible plans Snažna podrška za stambenu i mobilnu ekspanziju Jasna dokumentacija i onboarding Koncesije : Rezidencijalni bazen manji od vrhunskih konkurenata Neke recenzije spominju varijabilne brzine na planovima ulaznog nivoa 9. Stručnjaci Stručnjaci Lokacije: Globalna IP pokrivenost preko API-ja Besplatna probna verzija: 1000 besplatnih zahteva za probnu verziju Support: Email and community forums; documentation and SDKs available Extras: Automatsko rotaciju IP-a, ugrađeno rukovanje CAPTCHA-om, opcionalno prikazivanje JavaScript-a ScraperAPI vam ne šalje IP-ove – daje vam pojednostavljenu krajnju tačku koja radi proxy, rotaciju, glavu i CAPTCHA rukovanje za vas. Korisnici uživaju u gotovo neposrednoj integraciji, posebno sa SDK-ovima na uobičajenim jezicima. Platforma rješava retripe, ciljanje na razini zemlje, pa čak i stranice sa JS-ovim prikazom – savršeno za brzo skriptovanje ili dinamičko struganje. ScraperAPI koristi model za određivanje cijena zasnovan na zahtjevima sa 1.000 besplatnih zahteva mesečno. Plaćeni planovi počinju na 49 dolara za 100.000 zahteva, a viši nivoi skale zasnovani su na upotrebi. za : Automatski rukuje IP rotacijom, CAPTCHA-ima i naslovima Programer-first sa API integracijom i SDK-ovima Pay-as-you-go i besplatna probna verzija dostupna Cons: No direct proxy control (works only through API) Limited to scraping tasks, not general proxy use 10. Paketišta Paketišta Lokacije: Globalna IP pokrivenost preko API-ja Free Trial: 1,000 free request trial Support: Email and community forums; documentation and SDKs available Extras: Automatsko rotaciju IP-a, ugrađeno rukovanje CAPTCHA-om, opcionalno prikazivanje JavaScript-a ScraperAPI doesn’t just hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not managing IP infrastructure. Korisnici uživaju u gotovo neposrednoj integraciji, posebno sa SDK-ovima na uobičajenim jezicima. Platforma rješava retripe, ciljanje na razini zemlje, pa čak i stranice sa JS-ovim prikazom – savršeno za brzo skriptovanje ili dinamičko struganje. PacketStream naplaćuje 1 USD po GB preko svog modela deljenja širine pojasa. Nema ugovora ili obveza, što ga čini budžetski prihvatljivim rješenjem za lagano struganje ili testiranje. Cena ostaje dosljedna bez obzira na upotrebu. za : Extremely low-cost bandwidth-sharing model Transparentna cena na $1/GB Peer-to-peer stanovništvo Cons: Manji IP bazen od enterprise provajdera Less suitable for compliance-heavy industries 11. Procesija ProxyEmpire Locations: Global (170–195 countries coverage) Besplatan probni proces: mali plaćeni probni proces (npr. $ 2 za promet uzorka) Podrška: Live chat i e-mail pomoć Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover podaci, API pristup ProxyEmpire plays to precision: if your workflow demands data from specific cities, ASNs, or ISPs, this provider gives you that control. Residential, mobile, and datacenter proxies are supported, but the hallmark features are the filtering tools and automatic rollover of unused data. Uz čistu kontrolnu ploču, pristup API-ju i pokriće u gotovo dvjesto zemalja, to je dobro prilagođeno za potrebe tržišne inteligencije i ciljanog skrapiranja, gdje je ključna vjernost lokaciji. ProxyEmpire planovi počinju od oko 15 dolara po GB za proxy stanove, sa popustima na volumenu. Mobilni proxy cene su veće, počevši od blizu 60 dolara po GB, a opcije datacenter su zasnovane na IP raspodjeli. za : Napredno ciljanje sa filterima na nivou grada i ASN-a Mix of residential, mobile, and datacenter proxies Transparentna politika rollover podataka Koncesije : Pricing higher at lower volumes Network size smaller than Bright Data or Oxylabs 12. Infatica Infatica Locations: Global IP coverage (vendor lists millions of IPs across regions) Free Trial: Trial options via request 24/7 podrška i dokumentacija Extras: Proxy Gateways, Session Stickiness, API & SDK integracija Infatica balansira globalnu dostupnost s fleksibilnim modelima saobraćaja. Njihova usluga obuhvaća stanovničke, statičke ISP-ove, mobilne i proxy centre podataka – sve dostupno raspoređene preko krajnjih tačaka vrata koje pomažu u upravljanju i filtriranju upotrebe. U fokusu je upravljanje sesijom: varijabilna trajanja, opcije liste / vrata i API-ji programera čine ga praktičnim za radne tokove koji zahtijevaju dosljednost bez žrtvovanja razmjera. Infatica residential proxies start at $12 per GB, datacenter proxy servers at around $0.50 per IP per month, and mobile proxies from roughly $30 per GB. Volume discounts are available, and custom enterprise pricing can be arranged. Trial packages are offered to help users evaluate service before full deployment. Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No

Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Zašto ne biste trebali koristiti besplatne proxy usluge Besplatni proxy-i su često neetički i vrlo su nestabilni. Istraživanja iz različitih studija, uključujući i jednu citiranu u dokumentu arXiv iz 2025. godine, pokazuju da u prosjeku samo oko 34.5% besplatnih proxy servera ostaje aktivno, a mnogi imaju ozbiljne sigurnosne nedostatke. Nestabilnost i nepouzdanost: Besplatni proksi često odlaze van mreže, izuzetno su spori i često ih ciljane web stranice brzo detektuju i blokiraju. Bezbednosne ranjivosti: Mnogi besplatni proksi su zlonamjerni. Vaši podaci, uključujući identifikacijske podatke za prijavu i osetljive informacije, mogu biti presretani, ili vaš uređaj može biti zaražen malverom. Visoke stope blokiranja: Budući da su javne i koriste ih bezbrojni pojedinci, besplatni proksi često su na crnoj listi, što ih čini beskorisnim za bilo koji ozbiljan zadatak prikupljanja podataka. Profesionalna, plaćena proxy usluga je ulaganje u pouzdanost, performanse i, što je najvažnije, sigurnost. Conclusion Zaključak Odabir pravog proxy provajdera ovisi o veličini projekta, ciljnim web stranicama i budžetu.Provajderi pregledani u ovom priručniku predstavljaju najbolje koje tržište ima da ponudi 2025. godine, svaka sa svojim vlastitim prijedlogom vrijednosti. Za projekte na nivou preduzeća u kojima je budžet sekundarna briga, Oxylabs i Bright Data nude neusporedive razmjere i performanse. Za korisnike koji su svesni vrijednosti, Decodo i IPRoyal pružaju fantastičnu ravnotežu funkcija i pristupačnosti. Za programere koji traže brz pristup, Webshare je jasan pobjednik, nudeći jednostavan ulazak u proxy prostor zbog niske cijene i besplatnih proxy servera. Ultimately, the best choice depends on your specific needs, budget, and project scale. We highly recommend taking advantage of free trials and permanent free plans to test services before committing to a plan. The proxy industry is continuously evolving, and staying informed about the latest tools and features is key to ensuring your data collection efforts remain effective and efficient. FAQ izveštaji What's the best proxy provider overall? Najbolji proxy provider zavisi od zadatka, tako da su naše top preporuke za veće ili složenije projekte i za one koji traže najbolju vrednost za cijenu. oksidacija Dekodiranje Koji proxy tip treba da izaberem za web skraping? Za većinu za zadatke, proxy stanovi su najbolji izbor jer se izvode od stvarnih ljudi koristeći stvarne IP adrese, koje su manje vjerojatno da će biti blokirane. Stranica za skidanje Are expensive proxies worth it? Da, u mnogim slučajevima.Više cijene proxy-a od pouzdanih pružatelja obično nude vrhunske performanse, veće i čistije IP bazene, bolju podršku korisnicima i napredne funkcije, koje su sve neophodne za velike ili teške projekte. Koja je razlika između stambenih i datacenter proxy uređaja? Residential proxies route traffic through real residential devices, making them appear as legitimate users. Datacenter proxies are IPs hosted in data centers; they are faster and cheaper but are also easier to detect and block. Mogu li isprobati proxy usluge prije kupovine? Yes, most reputable proxy providers offer a free trial, a permanent free plan, or a money-back guarantee, allowing you to test their service and determine if it's the right fit for your project. For example, you can get free proxy servers from Webshare with 10 IPs for unlimited time.