Šta 42 Internet ljudi misle o Silksong, novoj igri 8,5 godina u izradi

Nakon gotovo decenije spekulacija, kašnjenja i beskrajnog onlajn razgovora, Konačno stigao u ruke igrača Za igru prvobitno zamišljenu kao DLC još 2017. godine, teško je preceniti koliko je dugo ovo putovanje trajalo - ne samo za Team Cherry, već za zajednicu koja je održala hype živom. Sledeći članak: Silksong September 4, 2025 Ali video igre se ne sude po vremenskim okvirima razvoja – oni se sude po načinu na koji se igraju.Da li Hornetova agilnost redefiniše iskustvo metroidvania?Da li su šefovi koji kažnjavaju još fer?Da li je svet tako prekrasan kao Hallownest, ili nudi nešto potpuno novo?To su pitanja s kojima se obožavatelji, kritičari i svakodnevni igrači bore od izlaska. RegrettableWaffle (Reddit): "Da, to je bonafide 10/10"

MikeyTheShavenApe (Reddit): "Metroidvania strana igre je bila kul, ali duševna mehanika kada umreš me je naterala da ga ostavim."

Anonymous Reddit User (r/Silksong): "Prelepa Metroidvania, bez lažnih argova ili slika kolača, ludi dobar borbeni sistem i stvarno lepa priča sa dobro napisanim likovima.

DrClockNebula (Reddit – first impressions): "Grabilnost izgleda obećavajuće. Neverovatno je kako možete osjetiti da su radili sjajno, tako da su pokreti na 'neprijatelju' Hornet u HK-u postali igrajući upravo sada. DrClockNebula (Reddit – first impressions): "Iznenađen koliko šarm slotova ima. Naravno, svi smo očekivali da ćemo imati više, ali wow, to je gotovo dvostruko.

DrClockNebula (Reddit – first impressions): "Nisam mogao pobediti prvog mini šefa, što znači da je nivo teškoće dobro podešen (IMO).Muzika je zaista obećavajuća – čuo sam kao 3 različite pesme, ali Christopher Larkin je tako dobar, čovek."

DrClockNebula (Reddit – first impressions): "Prvi grad je već živiji od Dirtmouth. Jedva čekam da vidim kako se svi ovi likovi razvijaju dok se vi razvijate.

Seivardian (Blue's News comment): "Prva igra je stvarno dobra, a najveći nedostatak je da nema opcija poteškoća. To može biti kažnjavajuće teško, sa dijelovima koje nikada neću vidjeti. Moram ga preispitati sa modovima da vidim šta mislim." Phirestar (Steam Community forum): "Hornet radi bržim tempom i ima manje okvira za oporavak, tako da je činjenica da će borbe šefova biti izazovnije u Silksongu u usporedbi s Hollow Knightom - to je jednostavno priroda dizajna igre."

* "Ako mehanika igre podrazumevano otežava stvari, onda je to loša mehanika igre.To ne znači da je gore navedeno ispravno, iako to nije. Očigledno je da se neprijatelji mogu uravnotežiti oko navedenog bržeg tempa i manje okvira za oporavak. teže je najverovatnije zato što su devovi *** Melodia (Steam Community forum): is , a ne zbog općeg dizajna igre. "

vexe00 (Steam Community forum): "Težina nije ono što je važno, ja bih više volio da se programeri usredotoče na to da im bude zabavno da se bore umjesto toga." DaylightDemon (Steam Community forum): "Takođe ne osjećam da Hollow Knight treba da pritisne dalje u teritoriju poput duše. Osjećam da su krivulja učenja i konačna poteškoća u završnom DLC-u blizu savršenstva. Gotovo svatko može pobediti osnovnu igru, većina može pobediti pravi kraj, a malo je onih koji stvarno žele da se suprotstave. sve sadržaj – i to je kako bi trebalo da bude, IMO. Ako napravite osnovnu igru tako tešku kao što hardcore gomila može nositi, to će gurati igrače.

ROMhaiku (Nintendo Life comment): "Naravno da se radujem tome, ali moja najveća zabrinutost je da će se završiti. Previše dugo Postoji taj trend sada kada programeri osjećaju da nastavak mora biti veći, duži i više izvučen da bi se uklopio u hype, ali često je to čvršća, savršeno tempo igre - kao što je original - koji privlače više za mene (kao vremena-siromašna moany odrasla osoba)." ShieldHero (Nintendo Life comment): "Nice pogledajte ovu uzbudljivu igru koja izlazi u 2030! Šale po strani, evo nadajući se da će Silksong isporučiti nakon svega ovoga čekanja!"

gizmoisthebestcat1 (Steam user review): "Šefovi ove igre me navode da želim da obrišem kožu i jedem je dok se bacam u benzin i upalim na vatru. preporučio bih 10/10."

BMo (Steam user review): "Međutim, drago mi je što sam dao ovu igru šansu, jer je igranje brzo postalo mnogo zabavnije, pokazujući svoj predivan stil umjetnosti, teške (ipak fer i nagrađujuće) šefove, neverovatan soundtrack, i zabavne i...interesantne likove (da kažem najmanje). Oh, i unatoč tome koliko često sam se izgubio u istraživanju i pokušavanju da pronađem nešto za učiniti, postao sam svjestan i razumeo zašto ljudi vole ovaj aspekt igre, jer mi je dao više šanse da se divim i promatram različita okruženja / područja igre."

chickenboo (Blue's News comment): "Slažem se, stigao sam do kanalizacije i odustao, bilo je samo uznemirujuće teško i nije pomoglo da je vaš mač tako kratak, nema dosega. Elden Ring je bio pristupačniji od ovog. ne mislim da su ove Metroidvania igre za mene.

Jamie Hore (PCGamesN): "Kratko rečeno, Hollow Knight: Silksong se osjeća baš kao što smo se nadali. Lijepo, ali brutalno. Šarmantno, ali izazovno. Ne izgleda kao ogroman odlazak od originala, ali uz nekoliko prilagođenih i rebalansiranih tehnika, još uvijek osvežava formulu. Ako ste željeli nešto radikalno drugačije u odjelu igranja, onda možda osmogodišnje čekanje neće biti vredno toga. Za one koji samo žele više avantura s Hornetom, Silksong neće razočarati."

Jamie Hore (PCGamesN): "Navigacija padajućih stijena, rang-and-file grub neprijatelja, i Moss Majka u početku teško čitljivih swooping napade zahtijevali su me da apsolutno zaključati u. Izbjegao sam bilo kakve smrti, ali bilo je nekoliko neverovatno bliski pozivi tamo. S obzirom na ovaj susret dolazi rano u Silksong, zamislim kasnije šefovi neće ići baš tako lako na nas.

Josh West (GamesRadar): "Putovanje u Moss Grotto osjetilo se kao nježno reintroduciranje – jednostavni izazovi platformiranja i borbeni susreti kroz bujnu, listovatu okolinu. Ovde sam u stanju da dobijem pravi osećaj za Hornetov agilniji set pokreta, koji se sastoji od oštrih pluća i dijagonalnih potisaka dok tkiva oko dolaznih projektila. Prozor pary izgleda oštriji, intuitivniji. Sastanak srednjeg šefa s Moss Majkom ostavio me je osjećajem netaknutog, kao da bi mišićna memorija sama bila dovoljna da me zaštiti od štete."

Josh West (GamesRadar): "Ako sam sakupio bilo šta iz svog vremena s Hollow Knight: Silksong to je da dok Hornet može imati agilniji set pokreta, brzina kretanja je još uvek zakopana; agresija je nagrađena, a neodlučnost kažnjena.

Alberto Garrido (Gamereactor): "Saznajete da je Hornetov set pokreta mnogo raznovrsniji i precizniji nego prazni Vitezovi iz prve igre.U drugoj demonstraciji – mnogo teže i djelomično, recimo, na pola puta kroz igru – već imamo mnogo više sposobnosti otključanih, a možemo se susresti s mnogo težim i izazovnijim šefom. Imamo na raspolaganju nekoliko stvari, na primjer napad s Hornetovom iglom.

Alberto Garrido (Gamereactor): "Kao što kažem, ova konstrukcija izgleda vrlo čvrsto. Nismo vidjeli probleme s frameratom, bilo da se igra u prenosivom načinu na Nintendo Switch 2 ili u doku konzole. Čini se da sve radi kako treba."

Alberto Garrido (Gamereactor): "Jedna od velikih točaka koje Silksong izgleda da naglašava u poređenju sa Hollow Knight je da su scenariji mnogo življi. Ne samo zato što postoji više neprijatelja ili likova u pozadini – mislim da sve izgleda animirano, od vetra u travi do Hornetovih koraka kada kroči na mlazno tlo. Postoje i elementi kada se slomi, na primjer, neki vatreni cvjetovi u drugom dijelu demo-a koji su eksplozivni – u stvari neki neprijatelji ih bacaju, a ako uspete da ih udarite u vazduh, možete ih vratiti i napraviti mnogo štete jer su eksplozivni."

Alberto Garrido (Gamereactor): "U prvoj demonstraciji, koja je uvod u šumskom području punom vegetacije, prva stvar koja izlazi je da postoji tona destruktivnih elemenata na mapi. Ne mislim samo na tipične predmete koje uništavate i padaju šrapneli ili kovanice kao u prvom dijelu – ovde je proces uranjanja u ovu novu zemlju kroz koju se Hornet kreće. U početku, naravno, nemamo otključane sposobnosti, ali imamo prvi susret sa šefom koji se zove Majka Moth (ili Majka Moss), bez previše problema."

RegrettableWaffle (Reddit): "Nisam čak ni veliki u žanru i zaljubio sam se u to."

Xbox Wire (Official X account): Godine čekanja su se isplatile – igrali smo Hollow Knight: Silksong, i to se osjeća kao dostojan nasljednik indie klasike."

♛ Schultheiß (Steam forums): "Tim Cherry je to učinio ponovo. Silksong se oslanja na briljantnost svog prethodnika sa zapanjujućim vizualnim prikazima, fascinantnim soundtrackom i agilnim, jedinstvenim stilom igranja Hornet-a.Svet se osjeća svežim, sa izazovnim borbama šefova, nagrađivanjem istraživanja i složenim dizajnom nivoa koji vas drži vezanim." ♛ Schultheiß (Steam forums): "Međutim, neki mehanizmi mogli bi koristiti bolje objašnjenja u igri, a nedostatak online resursa čini određene trenutke frustrirajućim. Nekoliko dugotrajnih problema iz Hollow Knight-a, kao što su dosadni backtracking i vrhunci poteškoća, ostaju.

The Verge (expert opinion via BestTopProducts): "Silksong je remek-djelo dizajna i atmosfere, i dostojan nasljednik originala."

Best Top Products (overview review): "Veoma očekivani nastavak Hollow Knight, Silksong nudi predivno izrađen svijet, izazovno igranje i zapanjujuće lep soundtrack.

Wesley LeBlanc (Game Informer): "Moja omiljena stvar o demo-u u ovom trenutku je dizajn zvuka i rezultat. Hornet zavija oko nivoa, a napadi zvuče oštro; pobeđivanje bugova uzrokuje da eksplodiraju u insekticidima, a grubi zvukovi prate svaku smrt.Sve to je obloženo u izvrsnom rezultatu (do sada) koji je violinski težak i zvuči kao nešto što bih trebao slušati u velikom europskom pozorištu dok sam obučen u 18. stoljeću.

Wesley LeBlanc (Game Informer): "Team Cherry stvorio je, po svim računima, izvrsnu Metroidvania u 2017 Hollow Knight. Ako je ono što sam igrao danas bilo kakva indikacija, Silksong će slijediti u svojim koracima - zaista sam uživao u onome što sam igrao. ali demo je bio daleko previše kratak da bi bilo kakva izjava bila veća od toga. To je više Hollow Knight, sa bržim protagonistom.

Wesley LeBlanc (Game Informer): "Hornet ima brz pokret mantle koji čini penjanje i platformiranje kroz ovu mossy grotto vetar. Ona je brz, a njena brzina pokreta lijepo govori u njenoj borbeno brzinu." Wesley LeBlanc (Game Informer): "Odmah, Hornet je mnogo brži od protagonista prve igre, sa A (na Xbox kontroleru) služi kao skok i X služi kao napad. Njegovi napadi su brzi i široki, a postoji malo kašnjenje između svakog napada koji se osjeća kao primarna za kombinacije koristeći sposobnosti koje zamislim da se pojavljuju kasnije u igri. Pritiskom na B, Hornet može Bind, što leči sve njeno zdravlje.

Горбяк (VGTimes user): "Čini mi se da će Silksong razočarati mnoge ljude, barem zbog ogromnog vremena očekivanja, a kao što znate, previše očekivanja dovodi do razočaranja..."

Vlad198 (VGTimes user): "Čim sam vidio da Silksong uskoro izlazi, bio sam prezadovoljan kao lud, pa se radujem ovoj igri i nadam se da će biti savršen po mom mišljenju kao originalni HOLLOW KNIGHT." Skaiven (VGTimes user): " Nisam mogao da se podudara sa tempom Lace, i kao i mnogi šefovi Hollow Knight, njeni šabloni napada nisu zabavno teški i zastrašujuće kao u raznim Soulslikes, ali ćete spam dugmad i flail više od srednjovjekovnog oružja. Svaka smrt me približio pobedničkom naporu, i sa nekoliko više ide, mislim da bih prevazišao moć likova. Ali to je kuk, zar ne? šefovi Hollow Knight ne povlače na 5–10 minuta, ali još uvijek se osećate zasićeni u svojoj gladi za pobedom, a vi nastavljate. Na kraju, krenuo sam od mog Silksong preview sa osmehom.” Uslovi korišćenja - insider-gaming.com Wesley LeBlanc (Game Informer): “Sada odvojen od mog vremena igranja Silksong za sat vremena, uglavnom sam samo uzbuđen da je igra stvarna i igraju. Ne znam da li će živjeti do godina hype – pitam se da li je čak i moguće, bez obzira koliko dobra igra može ispasti. U ovom trenutku, nisam uvjeren da je to drugi dolazak Metroidvanias YouTube chat logs misle da bi to moglo biti, ali to je također nepravedno očekivanje da se stavi na Silksong. Team Cherry...(ima) odličan Metroidvania u Hollow Knight, i ako je ono što sam igrao danas bilo indikacija, Silksong će slijediti u svojim koracima – stvarno sam uživao u onome što sam igrao.” Preduzetništvo.com Nakon svih godina čekanja, Hollow Knight: Silksong je stigao – i konsenzus je tako raznolik kao i sami igrači. Neki smatraju da je to remek-djelo dizajna i atmosfere, dok se drugi bore sa svojim vrhuncima poteškoća ili se pitaju da li bi bilo koja igra mogla živjeti do gotovo devet godina očekivanja. Ono što je jasno, međutim, je da Silksong nije samo nastavak – to je fenomen, i konačno je stvarno.