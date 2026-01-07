139 পড়া

Sachin Gupta: প্রযুক্তি এবং বিশ্লেষণ মাধ্যমে আধুনিক অডিট পুনরায় সংজ্ঞায়িত

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2026/01/07
featured image - Sachin Gupta: প্রযুক্তি এবং বিশ্লেষণ মাধ্যমে আধুনিক অডিট পুনরায় সংজ্ঞায়িত
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesআরও জানুন

মন্তব্য

avatar

আসে ট্যাগ

tech-stories#modern-audit-technology#cloud-based-financial-audits#audit-automation#data-driven-auditing#risk-based-audit-strategies#audit-process-optimization#multi-erp-audit-integration#good-company

এই নিবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories