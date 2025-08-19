R0AR নোড বিক্রয় ঘোষণা: লেয়ার 2 অবকাঠামো গণতান্ত্রিককরণ এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ পুরস্কার

, নেতৃস্থানীয় একীভূত DeFi সুপার অ্যাপ্লিকেশন Optimism এর OP Stack উপর নির্মাণ, আজ তার নোট বিক্রয় প্রোগ্রাম ঘোষণা করে, যা বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণকারীদের R0ARchain Layer 2 নেটওয়ার্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো মালিকানাধীন এবং পরিচালনা করতে সক্ষম করে। Sheridan, USA, August 19th, 2025/Chainwire/-- রুচি রুচি এটি ডিজেন্ট্রাল ফাইন্যান্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত চিহ্নিত করে, যেহেতু R0AR একটি গঠিত নোট বিক্রয় প্রোগ্রামের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন validator অবকাঠামো অফার করার প্রথম Layer 2 ইকো সিস্টেমগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে, যা Ethereum এর নিরাপত্তা এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের অ্যাক্সেসযোগ্যতা সংযুক্ত করে। Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s যদিও লেয়ার 2 সমাধানগুলি স্বীকৃতিতে বিস্ফোরিত হয়েছে, মোট মূল্য 15 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য উত্তেজনাপূর্ণ রোলআপগুলি লক করা হয়েছে, অধিকাংশ অবকাঠামো সংস্থা ভ্যালিডারগুলির একটি কয়েকটি মধ্যে কেন্দ্রীয় থাকে। "প্রথাগত লেয়ার 2 ব্যবহারকারীদের কেন্দ্রীয় সূচক এবং যাচাইকরণকারীদের বিশ্বাস করার জন্য অনুরোধ করে," ব্যাখ্যা করে ডাস্টিন হেড্রিক, R0AR এর যৌথ প্রতিষ্ঠাতা এবং সিটিও। যেহেতু ডেফি ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যাশিত ২৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার মূল্য অতিক্রম করে, এই প্রোটোকলগুলি সমর্থনকারী অবকাঠামোগুলি কেন্দ্রীয় গেটচেইপার থেকে সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন নেটওয়ার্কগুলিতে বিকশিত হতে হবে যা ব্যবহারকারীদের, ভ্যালিটরগুলি এবং প্রোটোকল নিজেই মধ্যে অনুপ্রেরণাগুলি সমন্বয় করে। Where Technical Innovation Meets Community Empowerment R0AR নোডগুলি R0ARchain এর validator নেটওয়ার্কের পিছনে কাজ করে, যার মধ্যে: \n \n \n \n \n লেনদেন যাচাইকরণ: সমস্ত লেনদেন চেইন পরীক্ষা এবং প্রক্রিয়াকরণ ডেটা উপলব্ধতা: লেনদেনের ডেটা অ্যাক্সেসযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য থাকা নিশ্চিত করা নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা: সম্মতি এবং প্রতারণা প্রতিরোধের প্রক্রিয়াগুলিতে অবদান রাখা ক্রস-চেইন অপারেশন: ইথেরিয়াম এবং অন্যান্য সুপারচেইন নেটওয়ার্কগুলির সাথে নিখুঁত ব্রিজিং সমর্থন জটিল প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রয়োজন ঐতিহ্যগত validator সেটিংসের বিপরীতে, R0AR Nodes অ্যাক্সেসযোগ্যতা জন্য ডিজাইন করা হয়: ন্যূনতম হার্ডওয়্যার প্রয়োজন \n \n \n \n \n \n \n \n স্টোরেজ: 250 জিবি এসএসডি [এটি চেইন উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে বাড়বে] র্যাম: 16 GB পিসি: 8 vCPU ৩ অপারেশন মডেল স্ব-হোস্ট: ব্যক্তিগত হার্ডওয়্যার বা VPS সরবরাহকারীদের উপর নোটগুলি চালান Node-as-a-Service (License Pooling): [NaaS অংশীদার] মত পেশাদার সরবরাহকারীদের অপারেশন delegate হাইব্রিড মডেল: পেশাদার ব্যাকআপ পরিষেবাগুলির সাথে স্ব-হোস্টিং সংযুক্ত করুন Node Sale Structure এথিরের 60 মিলিয়ন ডলারের বৃদ্ধির মতো সফল নোট বিক্রয় থেকে শিখে, R0AR একটি স্তরিত মূল্য নির্মাণের কাঠামো ডিজাইন করেছে যা প্রাথমিক অংশগ্রহণকে পুরস্কার দেয় এবং ব্যাপক সম্প্রদায় অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে: * চূড়ান্ত স্তর গঠন এবং মোট সরবরাহ ঘোষণা করা হবে ** প্রকাশের সময় $ 4,500 ETH মূল্যের উপর ভিত্তি করে মার্কিন ডলার সমতুল্য Strategic Partner Early Access \n \n \n \n Executive R0AR Society NFT holders: 5 দিন পূর্বে অ্যাক্সেস R0AR গ্রাম ক্লাব সদস্য: 5 দিনের পূর্ববর্তী অ্যাক্সেস প্রাথমিক গ্রহণকারী OG $1R0R হোডলার: 5 দিনের প্রাথমিক অ্যাক্সেস মাল্টি-নোড আয়ের অর্থনীতি R0AR নোড অপারেটররা বিভিন্ন সম্ভাব্য আয় প্রবাহ থেকে উপকৃত হয়, যা স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী অনুপ্রেরণা তৈরি করে: প্রাইম ভ্যালিডার পুরস্কার \n \n \n \n \n \n বেস ইমেজ: $ ETH টোকেনে অর্থ প্রদান কর্মক্ষমতা বোনাস: 1R0R মধ্যে নেটওয়ার্ক ফি শেয়ার: সমস্ত R0ARchain লেনদেন ফি অংশ ভবিষ্যৎ: ক্রস চেইন আয়: ব্রিজিং এবং ইন্টারপোয়ারিটিভিটি ফি শেয়ার আরও আসুন! ভবিষ্যতের ইকো সিস্টেম সমন্বয় বোনাস \n \n \n \n \n DeFi Activity Multiplier: On-chain DeFi পরিমাণ উপর ভিত্তি করে বোনাস পুরস্কার AI ব্যবহার পুরস্কার: R0ARacle AI কম্পিউটিং কাজের জন্য অতিরিক্ত $ 1R0R NFT Marketplace Fees: NFT Marketplace Transactions থেকে আয় শেয়ার গভর্নরত অংশগ্রহণ: R0AR চেইনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সক্রিয় প্রস্তাব ভোট এবং সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি প্রাথমিক নিয়োগের সুবিধা (প্রথম ৬ মাস) \n \n \n \n \n \n \n \n ডবল পুরস্কারের সময়কাল: প্রত্যাশিত ফেরত জন্য হাইব্রিড 1R0R & ETH পেমেন্ট। এয়ারড্রপ যোগ্যতা: ভবিষ্যতের ইকোসিস্টেম টোকেন লঞ্চগুলির জন্য অগ্রাধিকার অ্যাক্সেস প্রিমিয়াম সাপোর্ট: কোর ডেভেলপমেন্ট টিমের সাথে সরাসরি অ্যাক্সেস ব্যতিক্রমী অ্যাক্সেস: বেটা বৈশিষ্ট্য এবং প্রোটোকল আপগ্রেডের প্রথম অধিকার প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস: অ্যাপস এবং R0AR ইকোসিস্টেমে মুক্তিযোদ্ধা সবকিছু। Whitelisting: প্রথম অ্যাক্সেস ভবিষ্যতের প্রকল্প এবং অ্যাপ্লিকেশন এবং NFT সংগ্রহ। AI Enabled: R0ARacle AI এর সাথে ফাংশন NFT-Based Node Licenses R0AR নোড লাইসেন্সগুলি ইথেরিয়াম মেইননেটের ERC-721 NFT হিসাবে প্রদান করা হবে, যাতে: \n \n \n \n নিশ্চিতকরণযোগ্য মালিকানা: নোট অপারেটর অধিকারের ব্লকচেইন ভিত্তিক প্রমাণ কম্পোজিংযোগ্যতা: নোট মানের বিপরীতে ঋণ / ঋণ নেওয়ার জন্য DeFi প্রোটোকলগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশন মেটাডাটা ট্র্যাকিং: এন চেইন কর্মক্ষমতা ইতিহাস এবং পুরস্কার পরিসংখ্যান RCNL ERC 721 স্মার্ট চুক্তি: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Node লাইসেন্স বৈশিষ্ট্য \n \n \n \n \n লাইফটাইম অ্যাক্সেস: কোন পুনরাবৃত্তি ফি বা সাবস্ক্রিপশন খরচ নেই আপগ্রেডযোগ্য: নেটওয়ার্ক আপগ্রেড এবং নতুন বৈশিষ্ট্য রিলওয়েতে অংশগ্রহণ করুন গভর্নরত অধিকার: নেটওয়ার্ক প্যারামিটার এবং প্রোটোকল উন্নতি নিয়ে ভোট সামঞ্জস্যপূর্ণতা: R0AR চেইন অন্যান্য Optimism সুপারচেইন নেটওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। Built for Scale and Security R0ARchain এর নোট অবকাঠামো সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে: স্ট্যাক ইন্টিগ্রেশন নিয়ে আশাবাদ \n \n \n \n \n প্রতারণার প্রমাণ সিস্টেম: অনিয়মিত স্টেট ট্রানজিশনগুলির জন্য স্বয়ংক্রিয় চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া ডেটা উপলব্ধির গ্যারান্টি: ইথেরিয়াম সমর্থিত ডেটা প্রকাশনা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে মডুলার আর্কিটেকচার: নেটওয়ার্ক ডাউন টাইম ছাড়াই নিখুঁত আপগ্রেড সুপারচেইন সামঞ্জস্যপূর্ণতা: বেস, জোরা এবং অন্যান্য OP স্ট্যাক চেইনগুলির সাথে ন্যাশনাল সামঞ্জস্যপূর্ণতা Strategic Partnerships Enhance Node Value R0AR নিশ্চিত করেছে এবং নোট অপারেটর সুবিধা সর্বোচ্চ করতে কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিস্তার করছে: Node-as-a-Service সরবরাহকারী \n \n \n \n \n পেশাদার ব্যবস্থাপনা: এন্টারপ্রাইজ গ্রেড হোস্টিং সমাধান গ্যারান্টেড অ্যাপটাইম: এসএলএ-ভিত্তিক কর্মক্ষমতা প্রতিশ্রুতি প্রযুক্তিগত সহায়তা: জটিল অপারেশন জন্য বিশেষজ্ঞ সহায়তা খরচ অপ্টিমাইজেশন: ভাগ করা অবকাঠামো অপারেটিং খরচ কমায় অবকাঠামো অংশীদার \n \n \n \n ক্লাউড প্রদানকারী: AWS, ডিজিটাল মহাসাগর এবং আঞ্চলিক প্রদানকারীদের সাথে পছন্দের হার পর্যবেক্ষণ পরিষেবা: ইন্টিগ্রেটেড সতর্কতা এবং কর্মক্ষমতা ট্র্যাকিং নিরাপত্তা অডিট: নিয়মিত স্মার্ট চুক্তি এবং অবকাঠামো নিরাপত্তা পর্যালোচনা The Market Opportunity of Infrastructure Growth অবকাঠামো বৃদ্ধির বাজার সুযোগ Validator অবকাঠামো পরিস্থিতি বিস্ফোরক প্রবণতা দেখায়, যা নেতৃস্থানীয় OP-Stack চেইনগুলির কর্মক্ষমতা দ্বারা ইতিবাচক: \n \n \n \n \n \n \n লেয়ার 2 টিভিএল বৃদ্ধি: ভিত্তিটি ২০২৪ সালের মধ্যে টিভিএল থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারেরও কম থেকে ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত আরও ৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। On-Chain Activity: Base এখন 2025 সালে প্রতি মাসে 50 মিলিয়ন লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ করে, যেমন Arbitrum এর মত স্থিতিশীল L2s অতিক্রম করে। এদিকে, জোরা প্রতিদিন ~100,000 পর্যন্ত ট্রেডিং ভলিউম রেকর্ড করে, যা শক্তিশালী ব্যবহারকারীর অঙ্গীকার প্রদর্শন করে। ডেভেলপার / সৃষ্টিকর্তার গ্রহণ: জুলাই 2025 সালে বেসের টোকেন তৈরি পাইপলাইনটি হ্রাস পেয়েছে - জুলাইয়ের শুরুতে প্রায় ৬,৬০০ নতুন টোকেন থেকে দুই দিনের মধ্যে প্রায় ১০০,০০০ - যখন জোরার নেতৃত্বে সোশ্যাল ফি আকর্ষণ লাভ করে। শুধুমাত্র ২৯ জুলাই, জোরা ~49,989 টোকেন লঞ্চ করেছে, যা ৬৩ শতাংশ বাজারের একটি প্রধান অংশ। বেস অ্যাপ্লিকেশনের পুনরায় চালু হওয়ার পর থেকে, জোরা 1.6 মিলিয়ন সৃষ্টিকর্তা মুদ্রা সক্রিয় করেছে, প্রায় 3 মিলিয়ন অনন্য ট্রেডারকে আকর্ষণ করেছে এবং 470 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। ক্রস-চেইন (বাইজ) ভলিউম: বেসের ব্রিজ অ্যাক্রেগারেটর প্রতিদিন প্রায় 14.8 মিলিয়ন ডলার ক্রস-চেইন স্থানান্তর এবং প্রতি মাসে 360 মিলিয়ন ডলার পরিচালনা করে, অ্যাং / অফ র্যামিং অবকাঠামোর জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা নিশ্চিত করে। কিভাবে এই R0AR চেইন সুবিধা: \n \n \n \n \n TVL & Liquidity Potential: যদি R0AR চেইন এই বিস্ফোরক গ্রহণের এমনকি একটি নমনীয় অংশ ধারণ করতে পারে, এটি দ্রুত উল্লেখযোগ্য likvidity আকর্ষণ করতে পারে। উচ্চ লেনদেন হ্রাস: বেসের 50M + মাসিক tx বেসলাইন অবকাঠামো মাত্রা প্রদর্শন করে - R0AR চেইন উচ্চ ভলিউম ব্যবহারের জন্য ভাল অবস্থান করে, একই OP স্ট্যাক উপর নির্মাণ করা হয়। সৃষ্টিকর্তা ইকোসিস্টেম: জোরার ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তাগুলি এমন অবকাঠামোতে সংগৃহীত হবে যা মিন্টেড সামগ্রীকে ক্ষমতা দেয়। ক্রস চেইন কম্বোজেবলতা: সেতু পরিমাণ শত শত মিলিয়ন অতিক্রম করে, নিখুঁত অবকাঠামো অংশগ্রহণ অফার সম্পদ এবং পরিমাণ লাভজনক প্রবাহে প্রবেশ করে। R0AR নোড অপারেটররা নিজেদের এই বৃদ্ধির কেন্দ্রে অবস্থান করে, ইকসিস্টেম জুড়ে প্রতিটি লেনদেন, স্যুপ, স্টক এবং NFT ট্রেড থেকে পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম। চাবি তারিখ \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5: নোড বিক্রয় ঘোষণা এবং ডকুমেন্টেশন প্রকাশ 2025-8-19: প্রাথমিক 1R0R গ্রহণকারী এবং NFT ধারক প্রাথমিক অ্যাক্সেস শুরু 2025-8-25: পাবলিক বিক্রয় শুরু 10:00 AM UTC IMMEDIATE UPON MINT: নোড লাইসেন্স NFTs অংশগ্রহণকারীদের বিতরণ Q4 2025: নোড ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার রিলিজ এবং সেটআপ শুরু Q4 2025: পুরস্কার বিতরণ শুরু কীভাবে অংশগ্রহণ করবেন \n \n পকেট প্রস্তুত করুন: নিশ্চিত করুন যে MetaMask বা সামঞ্জস্যপূর্ণ পকেটটি এটিএইচ এর গ্যাস এবং নোডের দামের জন্য যথেষ্ট ইটিএইচ আছে (10% ছাড় r0ar ন্যাশনাল টোকেনের সাথে কেনার সময়) \n \n \n \n \n \n \n 1R0R, USDC, USDT সম্পূর্ণ KYC: পুরস্কার যোগ্যতা জন্য পরিচয় নিশ্চিত করুন (কেন কিনতে প্রয়োজন) বেছে নিন স্তর: বাজেটের উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম মূল্য স্তর নির্বাচন করুন। ক্রয় লাইসেন্স: নির্ধারিত বিক্রয় উইন্ডোতে একটি লেনদেন সম্পন্ন করুন NFT গ্রহণ করুন: NFT নোড লাইসেন্স সংগ্রহ করুন ইতোমধ্যে এটিএইচ-চেইনে। ইনস্টলেশন নোড: ক্লায়েন্ট সফ্টওয়্যার ডাউনলোড করুন এবং যাচাইয়ের অপারেশন শুরু করুন কেনার প্রয়োজনীয়তা \n \n \n \n \n ন্যূনতম বয়স: পুরস্কার অংশগ্রহণের জন্য 18+ বছর ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা: অ অংশগ্রহণকারী দেশ এবং OFAC দ্বারা অনুমোদিত দেশগুলি বাদ দেয় পেমেন্ট পদ্ধতি: ETH, USDC, USDT, 1R0R (r0ar ন্যাশনাল টোকেন দিয়ে কেনার সময় 10% ছাড়) গ্যাস ফি: লেনদেন খরচ জন্য প্রয়োজনীয় আলাদা ETH The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure R0AR নোড বিক্রয় একটি অর্থ সংগ্রহের যন্ত্রের চেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্ব করে, এটি একটি সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন আর্থিক অবকাঠামো দিকে একটি প্যাডামি পরিবর্তন। \n \n "আমরা শুধু নোড লাইসেন্স বিক্রি করছি না," ডাস্টিন হেডরিক, R0AR এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা বলেন। "আমরা আর্থিক ইন্টারনেটের অবকাঠামোর মালিকানাগুলি যারা এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করবে তাদের কাছে বিতরণ করছি। লঞ্চের বাইরে: 
 
 
 
 
 নতুন আয়ের প্রবাহ: নতুন DeFi এবং AI প্রোটোকলগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশন গভর্নরিং বিবর্তন: সম্প্রদায়-ভিত্তিক প্রোটোকল উন্নতি এবং আপগ্রেড অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি: কৌশলগত ইকো সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন থেকে আয় ভাগ অ্যাক্সেস: সমস্ত R0AR ইকোসিস্টেম, হোয়াইটলিস্ট এবং এয়ারড্রপ অ্যাক্সেস পাবেন। About R0AR R0AR Optimism OP Stack ব্যবহার করে একটি কাস্টম লেয়ার 2 চেইন উপর নির্মিত একটি পরবর্তী প্রজন্মের ডেফি ইকো সিস্টেম। এটি স্ব-কাস্টমিসমেন্ট, আইটি-ভিত্তিক ট্রেডিং, স্ট্যাকিং, NFTs, এবং বাস্তব বিশ্বের সম্পদ সমর্থন এক নমনীয় প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে। আরও জানুন at . রিচার্জ রিচার্জ যোগাযোগ CTO ডাস্টিন হেড্রিক অগ্নিকাণ্ড TM আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন@fiercelabs.io 