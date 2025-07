Meet Nexustorage, Minerva, and JobTab: HackerNoon সপ্তাহের স্টার্টআপস

সবাইকে শুভেচ্ছা!

সপ্তাহের আরেকটি HackerNoon স্টার্টআপ ফাংশনে স্বাগতম. প্রতি সপ্তাহে, HackerNoon টিম আমাদের থেকে চমৎকার কোম্পানিগুলি স্পটলাইটStartups of the Year database, সবাই তাদের শিল্প ও অঞ্চলের শীর্ষ কর্মী হিসাবে চিহ্নিত।

এই সপ্তাহে, আমরা তিনটি উত্তেজনাপূর্ণ স্টার্টআপগুলির উপর আলো ছড়িয়ে দিচ্ছি-মিনারভা,নিউইয়র্কএবংচাকরি.

আজ আপনার স্টার্টআপের গল্প শেয়ার করুন!

সপ্তাহের স্টার্টআপগুলি দেখুন

Industry:ব্যবসায়িক গোয়েন্দা

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.এটি স্বয়ংক্রিয় সময় ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা পর্যায়ে স্থানান্তর করে - উপ-ফাইল স্তরে - যা কম খরচের সাথে সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে।

Industry:প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ

মিনারভাhelps financial institutions fight money laundering at scale.বিশেষভাবে ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য নির্মিত, মিনারভা কোটি কোটি ডেটা পয়েন্ট ব্যবহার করে এবং বাস্তব সময়ের মেশিন শিখা ব্যবহার করে প্রতিটি গ্রাহকের স্মার্ট, প্রাসঙ্গিক প্রোফাইল তৈরি করে।

Industry:সফটওয়্যার উন্নয়ন

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.স্পষ্টতা এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি নিয়োগ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে, JobTab নিশ্চিত করে যে প্রতিটি চাকরির তালিকাতে অর্থনৈতিক তথ্য রয়েছে যেমন বেতন পরিসীমা, প্রধান প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার একটি বিচ্ছিন্নতা।

শুরু থেকে স্বচ্ছতার মাধ্যমে, JobTab নিয়োগকারীদের এমন প্রার্থীদের আকর্ষণ করতে সহায়তা করে যা কেবলমাত্র যোগ্য নয় বরং কোম্পানির মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যগুলির সাথে সংযুক্ত।

