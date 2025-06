Chaindots, Sorintellis, এবং WISE.MARKET: HackerNoon সপ্তাহের স্টার্টআপস

হ্যালো হ্যাকাররা!

সপ্তাহের স্টার্টআপের আরেকটি সংস্করণে স্বাগতম!

প্রতি সপ্তাহে, HackerNoon টিম আমাদের থেকে স্টার্টআপগুলির একটি তালিকা উন্মুক্ত করে।Startups of the Year ডাটাবেসএই স্টার্টআপগুলি তাদের প্রাসঙ্গিক বিভাগ বা অঞ্চলের সেরাগুলির মধ্যে একটি হিসাবে মনোনীত হয়েছে।

এইবার, আমরা 3 মহান স্টার্টআপ উপস্থাপন করার জন্য গর্বিত:চেইন,সার্বিকএবংবাজার - বাজার.





আজ আপনার স্টার্টআপের গল্প শেয়ার করুন!

সপ্তাহের স্টার্টআপগুলো দেখুন!

ব্যবসার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়; Chaindots এই পরিবর্তনের জন্য এখানে আছে. তারা আপনার দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার জন্য অনেক পণ্য আছে. পণ্য যেমন গ্রাহক উন্নত দায়িত্বশীলতা, যা আপনাকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের কাছাকাছি দেখতে দেয়, এবং জেনে নিন আপনার ব্যবসা পণ্য, যা আপনাকে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক গ্রাহকদের যাচাই করতে দেয়।





চেইনডোনাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছেসফটওয়্যার উন্নয়ন,সেবাএবংওয়েব উন্নয়নপ্রথম শ্রেণিতে, প্রথম শ্রেণিতে অর্জনডেলভার, আমেরিকাঅঞ্চল





এআই এর অনেক ভাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে আছে, কিন্তু এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি যা অনেকেই জানতে পারে না ফার্মাসিউটিকাল শিল্পে, এবং Sorintellis মত কোম্পানিগুলি এই চার্জের নেতৃত্ব দিচ্ছে, গ্রাহকদের আরও ভাল ফার্মাসিউটিকাল পোর্টফোলিও পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য এআই ব্যবহার করে।





সাকিবকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছেজৈববিজ্ঞান,গবেষণাএবংস্বাস্থ্য প্রযুক্তিঅর্থাৎ, বছরের শুরুতেই অর্থাৎ বছরের শুরুতেইMontreal, Quebec, কানাডা.





ব্যবসার জন্য সরবরাহ চেইনগুলি খুঁজে বের করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু উইজ মার্কেটিং এর আইটি-ভিত্তিক পরবর্তী প্রজন্মের প্ল্যাটফর্মগুলি তাদের কেন্দ্রীয় করে পরিবর্তন করতে পারে. এটি আপনাকে আপনার ব্যবস্থাপনা সময় কমাতে, আপনার খরচ কমাতে এবং আপনাকে নির্মাতাদের সাথে সহজে অ্যাক্সেস দেয়।





বুদ্ধিমান বাজার ছিল বছরের স্টার্টআপDelaware সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রএছাড়াও তিনি আয়োজিত ছিলেন এবং আয়োজিত ছিলেনবার্তা ও যোগাযোগ,সেবাএবংব্লগিংশ্রেণী





সপ্তাহের HackerNoon এর স্টার্টআপগুলিতে প্রদর্শিত হতে চান?

আমাদের ব্যবসা ব্লগিং প্রোগ্রামের সাথে আপনার স্টার্টআপের গল্প শেয়ার করুন!





HackerNoon এর ব্যবসা ব্লগিং প্রোগ্রামএর মধ্যে একটি হলোঅনেক উপায়েআমরা ব্র্যান্ডগুলি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি এবং সঠিক দর্শকদের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করি. এই প্রোগ্রামটি উদ্যোক্তাদেরকে সরাসরি HackerNoon এ সামগ্রী প্রকাশ করতে দেয় ব্র্যান্ড সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আমাদের ব্যবহার করে এসইও কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলতে।





Here's what you get:

আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ব্যাকলিংক (হ্যাঁ, সিটিএ সহ)

একটি ব্যক্তিগত প্রযুক্তি কোম্পানির সংবাদ পৃষ্ঠা আপনার লোগো, ইনট্রো, অ্যাকশন কল, এবং সামাজিক

আপনার গল্পটি উজ্জ্বল করার জন্য সম্পূর্ণ সম্পাদকীয় সমর্থন

HackerNoon এবং সামাজিক মিডিয়া প্রচারের উপর কয়েকটি স্থায়ী পজিশন

অডিও ফরম্যাটে রূপান্তরিত এবং অডিও RSS ফিডের মাধ্যমে বিতরণ করা গল্প

গ্লোবাল অ্যাক্সেসের জন্য 12 ভাষায় স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ

আপনার ব্র্যান্ডটি ক্যাননিক লিঙ্কগুলির মাধ্যমে ডোমেইন কর্তৃপক্ষ এবং এসইও অর্জন করে এবং গল্পটি আরও ভাল জৈব আবিষ্কারযোগ্যতা জন্য 8 বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক কীওয়ার্ড / ট্যাগিং পৃষ্ঠাগুলিতে বিতরণ করা হয়।

আজ আপনার স্টার্টআপের গল্প শেয়ার করুন!

HackerNoon এর বছরের স্টার্টআপ

২০২৪ সালের স্টার্টআপHackerNoon এর ফ্ল্যাগশিপ কমিউনিটি ড্রাইভিং ইভেন্টটি স্টার্টআপ, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী আত্মাকে উদযাপন করে। বর্তমানে তার তৃতীয় বার্তাটিতে, সম্মানিত ইন্টারনেট পুরস্কারটি সকল আকার ও আকারের প্রযুক্তি স্টার্টআপকে স্বীকৃতি দেয় এবং উদযাপন করে। এই বছর, 4200+ শহর, 6 মহাদেশ এবং 100+ শিল্পের 150,000 টিরও বেশি সংস্থাগুলি বছরের সেরা স্টার্টআপ হওয়ার প্রচেষ্টায় অংশ নিয়েছে!অনেক গল্পএ ধরনের উত্থাপিত ও উত্থাপিত উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে।





বিজয়ীরা পাবেন একটিফ্রি সাক্ষাৎকারহ্যাকিং এবং একটিইভারগ্রেন টেক কোম্পানি নিউজপাতা





আমাদের পরিদর্শনFAQ এরআরও জানার জন্য পাতা





আমাদের ডিজাইন সম্পদ ডাউনলোড করুনএখানে.





চেক করুন বছরের মার্চ শপ স্টার্টআপসএখানে.





HackerNoon এর বছরের স্টার্টআপগুলি অন্য কোনও ব্র্যান্ডিং সুযোগ নয়. আপনার লক্ষ্য ব্র্যান্ড সচেতনতা বা লিভিং জেনারেশন, HackerNoon আছেপরিষ্কার প্যাকেজআপনার বিপণন চ্যালেঞ্জ সমাধানআরও জানার জন্য আমাদের সাথে একটি মিটিং বুক করুন!



