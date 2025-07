২১ শতাব্দীর ন্যায্য সমৃদ্ধির দিকে: রিগানোমিক্স থেকে সমৃদ্ধির কর্মসূচি

১৯৭০-এর দশকের শেষ ও ১৯৮০-এর শুরুর দশকের শুরুর দিকে, কমেডি ডন নোভেলো একজন চেইন ধূমপানকারী পিতা গুইডো সারদুকি অভিনয় করেন।





অধিকাংশ লোকেরা কলেজে তারা যা স্মরণ করে তা ভুলে যায়, শুধু ফাইনালটি পাস করার জন্য, পাঁচ বছর পরে স্নাতকের পরে। তাই পরিবর্তে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে, ২০ ডলারের জন্য, তিনি আপনাকে সবকিছু শেখাবেন যা অধিকাংশ লোকেরা পাঁচ বছর পরে স্মরণ করবে, শিক্ষার্থীদের সময় এবং অর্থ সংরক্ষণ করবে:অর্থনীতি: সরবরাহ ও চাহিদা, এটাই সব।

সেখানে একটি বড় (সাবলিমিনাল, সম্ভবত অপ্রত্যাশিত) ইরোনিয়া ছিল. তখনকার অর্থনীতিবিদ পেশা, কেইনসের ভুল বোঝা, প্রায় চাহিদা দ্বারা obsessed হয়ে গেছে. সরবরাহ, Fr. Guido বুদ্ধিমত্তার সত্ত্বেও, Establishment চিন্তাধারা নেতারা এবং কর্মকর্তারা সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন।

সরবরাহের জন্য মূল্যায়ন হ্রাসের ফলে counterproductively উচ্চ ট্যাক্স রেট এবং একটি soggy ডলারের একটি cockamamie নীতিমালার মিশ্রণ ঘটেছে. এটি ভয়ঙ্কর স্ট্যাগফ্ল্যাশন এবং একটি nosebleed “Misery Index”, উচ্চ ইনফ্ল্যাশন প্লাস উচ্চ বেকারত্বের জন্য. যা, নিউ-কেইনজিয়ানদের জন্য, একটি অসম্ভব ছিল.

তারা ভুল ছিল।





বাস্তববাদী মানবিক কেইনস তার কবরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন, যতক্ষণ না আমরা অল্প সংখ্যক, মারাত্মক, “প্রদান দিক” ওয়াশিংটনকে সরবরাহের গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

এই টেস্টের সহ-প্রকাশক ছিলেন দশটি অথবা এত প্রাথমিক সরবরাহ পাশের মেরেরিকগুলির মধ্যে সবচেয়ে তরুণ এবং সবচেয়ে কম প্রভাবশালীসারাবিশ্বে সীমিত ট্যাক্সের হার কমানোর জন্য এবং ডলারকে স্থিতিশীল করার জন্য (অবশ্যই স্বর্ণের মান পুনরুদ্ধার করে)যা ছিল,এর বাস্তবতাপ্রেসিডেন্ট জনসনকে বহিষ্কারশপথ নেন।‘সময়সী’ প্রেসিডেন্ট নিক্সন (President Nixon)

ডানপন্থীরা - প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জর্জ এইচ ওয়াং বুশের ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকানরা - আমাদেরকে "উডু অর্থনীতি" হিসাবে মজা করেছিলেন।পিটার টেলি).

ডেমোক্রেটরা এটাকে ‘ট্রিকেল-ডাউন অর্থনীতি’ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করে।উইল রোজারসের কথাবার্তাপ্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভারকে হাসাহাসি করার জন্য ... যাদেরকে আমরা সরবরাহকারীদেরও হাসাহাসি করেছি (সুমট-হাউলি ট্যাক্সগুলি চালানোর জন্য, যার কারণ, অথবা মহান দুর্যোগের প্রধান অবদানকারী)।

প্রার্থী রিগান (সাধারণত জ্যাক কেম্পকে ১৯৮০ সালের রাউন্ডে প্রবেশ করতে এবং রক্ষণশীল ব্লককে বিভক্ত করতে রক্ষা করার জন্য, বুশকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য), কেম্পের প্রস্তাবিত ৩০ শতাংশ সম্পদ ট্যাক্স কমানোর জন্য সমর্থন করেছিলেন।

সোনার মান পুনরুদ্ধার করার পরিবর্তে (উলকার নিজেই, নিক্সনের তহবিলের অধীনে, শেষ বাকিগুলি স্থগিত করে দিয়েছিলেন), ভলকার হিংস্রভাবে শক্তিশালী করেছিলেন, 20 শতাংশের উপরে সুদের হার পাঠিয়েছিলেন, একটি তীব্র দুর্বলতা সৃষ্টি করেছিলেন, ইনফ্ল্যাশনটি একক ডিগ্রীতে নিম্ন করে নিয়েছিলেন।

খেলা চলছে!

প্রায় সার্বজনীন হাস্যকরতা সত্ত্বেও, আমরা সরবরাহ পক্ষ অব্যাহত থাকি. ১৯৭৯ সালে, রিগান তার প্রার্থীত্ব ঘোষণা করার দিন,ডেভেলপমেন্ট ছিল ৮১৪।,মার্কিন GDP, $ 2.7Tযখন আমরা এই লেখাটি লিখেছিলাম তখন ডাউ ৪৩ হাজারের উপরে ছিল। ২৭ টন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি

না, আপনি ভাবছেন, ইনফ্ল্যাশন সংশোধিত. কিন্তু আপনি পয়েন্ট পেতে. এবং বাস্তব (ইনফ্ল্যাশন সংশোধিত) প্রতি ব্যক্তি জিডিপিপি?প্রায় ৩০ হাজার থেকে প্রায় ৭০ হাজার টাকাভোডুয়ের জন্য খারাপ নয়।

সরবরাহ দিকের ইয়াডা, প্রফেসর রবার্ট মন্ডেল, অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন। সরবরাহ দিকের রাজনৈতিক কোয়ার্টারব্যাক, রিপাবলিকান জ্যাক কেম্প, প্রেসিডেন্ট ওবামা দ্বারা প্রেসিডেন্টের স্বাধীনতার মৌলিক পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এই টেস্টের "প্রদান দিক বিপ্লব" এর নমনীয় অবদানটির সহ-প্রকাশকদের মধ্যে একজন ১৯৮৬ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হন এবং একটি মাসিক সমাবেশ পরিচালনা করেন যা "প্রদান দিক বিপ্লব" নামে পরিচিত।কলকাতার সুবিধা(প্রথমত "সাপ্লাই সাইড প্রজাতন্ত্রগুলির সংগ্রহ" নামে পরিচিত) যেখানে সেই প্রাথমিক দিনগুলির সরবরাহ প্রজাতন্ত্রগুলি একে অপরকে জানতে পেরেছিল যা তারা পত্রিকাগুলিতে পড়েছিল।

নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্টসন্ধ্যার খবর, এবং, ঠিক আছে, প্রায় সবাই আমাদের নীতিগুলি "রায়গানোমিক্স" হিসাবে ফ্রেম করেছে।

Kemp, রিগান, এবং আমাদের আনন্দের ব্যান্ডের বাকিরা খুশি ছিলেন. আমরা নিজেদের অর্থনীতিকে ঝুঁকিপূর্ণ শীর্ষ হার কমানোর অভিযোগটি আরো গঠনমূলকভাবে পরিচালনা করতে পারতাম না যখন আমরা এমন একটি নীতি সমর্থন করতাম যা শুধুমাত্র, সরবরাহ পক্ষের ইহুদি ডেভিড স্টকম্যানের শব্দে, একটি "ট্রোজান ঘোড়াধনীদের জন্য ট্যাক্স কমানো।

গত বছর নিউজম্যাক্সে এক ব্যক্তি লিখেছিলেন:





গণতান্ত্রিকপ্রেসিডেন্ট ড্যান রোস্টেনকোভস্কি, ডি-আইল, এবং প্রেসিডেন্ট টিপ ও'নাইল, ডি-মাস, পরে রিপাবলিকান ডিক জেফার্ডট, ডি-মো, এবং সিনেটর বিল ব্র্যাডলি, ডি-এনজি, সেই নাস্তিক দামগুলি ধনীদের জন্য শুধুমাত্র প্রয়োগ করার জন্য ক্রুশ যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।





এরপর প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, একজন ডেমোক্রেট, যিনি ক্যাপিটাল লাভের হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর আইনটি স্বাক্ষর করেন, যার জন্য সিনেটর জো বাইডেন, ডি-ডেল, ভোট দিয়েছেন।





গণতান্ত্রিক





প্রচুর পরিমাণে, ২১সেন্টশতাব্দীর রাজনৈতিক সমর্থকদের পছন্দের শব্দ সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক পা আছে?

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ‘মলি বল’সম্প্রতি বর্ণিত:





ক্যালিফোর্নিয়া গভর্নর গ্যাভিন নিউজম সম্প্রতি তার পডকাস্টে একটি গভীর 90-মিনিটের আলোচনার জন্য ক্লাইনকে হোস্ট করেছিলেন, যেখানে তিনি কিভাবে বইটি তার রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক অসুস্থতার জন্য এক্সপোজিট হিসাবে চিত্রনাট্য করেছিলেন তা সম্পর্কে কিছুটা প্রতিরক্ষামূলক বলেছিলেন; নিউজম অবশ্যই বইটি ঘোষণা করেছিলেন "ডেমোক্রেটদের জন্য অপরিহার্য পড়া" এবং বলেছেন তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নেতাদের কপি সরবরাহ করেছেন।

বহুমুখীতা আন্দোলন পার্টির আইডিওলজিক্যাল ফিচারগুলি কেটে দেয়, আধুনিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক বামপন্থীদের অংশীদারদের সমানভাবে সমর্থন আকর্ষণ করে। “আমি সবার জন্য মেডিকেলের পক্ষে এবং কোটিপতিদের আরো ট্যাক্স দিতে চাই, কিন্তু আমি কার্যকর সরকারকেও চাই যখন আমরা সেই জিনিসগুলি পাস করি তখন এটি সত্যিই কাজ করে,” বলেছেন সংসদ সদস্য Ro Khanna (ডি, ক্যালিফোর্নিয়া), সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের একটি প্রগতিশীল সঙ্গী।

ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে নতুন সংখ্যালঘু আন্দোলন একটি উত্থাপিত সমুদ্রযাত্রা প্রদর্শন করে যা সমস্ত নৌকাগুলি উত্থাপিত করে, একটি বাক্য প্রায়শই সরবরাহ পাশে পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি (৯১ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশে সর্বোচ্চ ট্যাক্স হার কমানোর প্রস্তাবটি লিন্ডন জনসন দ্বারা অনুমোদিত এবং কেম্প দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল।) এটি ডেমোক্রেটদের মনোযোগকে মূলত আমেরিকান সম্পদ পুনর্ব্যবহারের চেষ্টা থেকে সক্রিয়ভাবে ধনীতা বৃদ্ধি এবং সমস্ত পণ্য যা ধনীতা সম্ভব করে তুলতে চেষ্টা করে।





বিশেষ করে ২০২৪ সালে ডেমোক্রেটদের পরাজয়ের পরে, সমৃদ্ধির বিষয়টি বড় ব্যাপার। শুধু না ট্রাম্প হওয়া যথেষ্ট নয়, যিনি অবশেষে জনপ্রিয় ও নির্বাচনী কলেজ ভোটে জিতেছিলেন।১৯৩৩ সালে এফডিআর পার্লামেন্টে প্রবেশ করে।(এফডিআর: ৩১৩ জন ডেমোক্রেট, ১১৭ জন রিপাবলিকান)২০২৪: ২২০ জন রিপাবলিকান, ২১১ জন ডেমোক্রেট, ৪ জন বেকার)





ট্রাম্পের হাউজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাগজের ছোট, তার সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ফিলিবাস্টার সীমা থেকে অনেক নিচে।জন্যশুধু ‘ট্রাম্প’ না ‘ট্রাম্প’।





কয়েকজন পাবলিক বুদ্ধিজীবী - কেন্দ্রীয় বামপন্থী ইজরা ক্লাইন (নিউইয়র্ক টাইমস এবং পডকাস্টার, পূর্বে ওয়াশিংটন পোস্টের ওয়ানকব্লগ), নোয়া স্মিথ (নিউইয়র্ক টাইমসের প্রস্তাবটি অস্বীকার করে যে তিনি অবসরপ্রাপ্ত পল ক্রুজম্যানকে বদলান) এবং ম্যাট ইগলেসিয়াস (এখন একটি স্বাধীন ব্লগার এবং পডকাস্টার) - প্রস্তাব দিয়েছেন:বহুমুখী





বামপন্থীরা যাকে বামপন্থীরা সমৃদ্ধি বলে ডাকেন, সেটা বামপন্থীরা বলে।





সম্পূর্ণ সতর্কবাণী (অথবা সতর্কবাণী)





এই প্রবন্ধের লেখকরা বিশ্বাস করে যে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং, ভাল, প্রচুর শক্তি প্রদান করে শক্তি উদ্ভাবন করা সবচেয়ে মূল্যবান নীতিমালা।হ্যাকিংগত বছর :





এটি বিরক্তিকর মনে হতে পারে, কিন্তু কখনও কখনও অভাবগুলি প্রচুরতার একটি সংক্ষিপ্ত পথ হতে পারে।

অর্থনীতিবিদরা এটিকে "একটি বাধ্যতামূলক ফাংশন" বলে অভিহিত করে, যা ইন্টার্যাকশন ডিজাইন ফাউন্ডেশন দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।





"একটি ডিজাইনের একটি দিক যা ব্যবহারকারীকে সেই কর্মের সাথে সম্পর্কিত তথ্য সচেতনভাবে বিবেচনা না করে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধা দেয়।





ওয়াশিংটন পাওয়ার এবং লাইট, একটি তুলনামূলকভাবে নতুন রাজনৈতিক ইনস্টিটিউটের কাজের অনুসরণকারীরা জানেন যে আমরা সাধারণ কল্যাণ প্রচারের জন্য সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিবদ্ধ. বিশেষ করে, আমরা স্বীকৃতি প্রদান করি যে সমৃদ্ধ, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য শক্তি সমান সমৃদ্ধির জন্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং নাগরিক লক্ষ্যগুলি মোকাবেলা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।





এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে পরিবেশগত স্বাস্থ্য রয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধ বা হ্রাস করে। আমরা তথ্যগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি যে জাতীয় নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, জল নিরাপত্তা, কারখানা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য হ্রাস এবং ন্যায্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য প্রচুর, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য শক্তি প্রয়োজন।





অর্থনীতির মধ্যে উচ্চ উত্তেজনা, যা নির্ভর করে নির্ভরযোগ্য, প্রচুর, সাশ্রয়ী শক্তি এবং (যারা জ্বালানি জ্বালানি থেকে নির্গমনকে জলবায়ু পরিবর্তনের ড্রাইভ হিসাবে বিবেচনা করে) পরিবেশবিজ্ঞান ওয়াশিংটন, ডি.সি. এর সীমান্তের পাশে একটি উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে।





সম্প্রতি, ডেটা সেন্টারগুলিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য বিদ্যুৎ চাহিদা সম্পর্কে জাতীয় সংবাদমাধ্যমে অসংখ্য নিবন্ধগুলি প্রদর্শিত হয়েছে, যার নাম ‘ক্লাউড’।





কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবির্ভাব কম্পিউটারের জন্য বিদ্যুৎের চাহিদাকে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত করে তুলছে. শত শত ডেটা সেন্টার, সম্ভবত লক্ষ লক্ষ সার্ভার অন্তর্ভুক্ত করে, যে ইন্টারনেটের বিদ্যুৎ বিশাল পরিমাণে বিদ্যুৎ খরচ করে. তাই ইন্টারনেটের এখন এবং প্রত্যাশিত ভবিষ্যতে এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কার্বন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির পুনরুদ্ধার প্রয়োজন।





এই আশঙ্কাজনক খুঁজে বের করার পরিবর্তে, আমরা এটাকে একটি "শক্তিশালী ফাংশন" হিসাবে স্বাগত জানাই, যা বিশ্বাস করে যে নির্ভরযোগ্য, প্রচুর এবং সাশ্রয়ী শক্তি আমাদের জীবনযাত্রার গুণমানের জন্য এবং জীবনের গুণমানকে অনেক উপায়ে উন্নত করার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।





The Genesis and Core Tenets of the Emerging Abundance Movement





অনেকেই জন্মগ্রহণকারী বহুমুখীতা আন্দোলনকে বলা হয়।সরবরাহ পাশের প্রগতিশীলতা“আমাদের মধ্যে একজন রিগান যুগের একটি মূল সরবরাহকারী, এই আইকন (কিন্তু অনেক ভুল বোঝা) ব্র্যান্ডের এমন একটি বুদ্ধিমান পুনর্গঠন দেখে খুশি।





ডেমোক্রেটদের ২০২৪ সালের বিপর্যয় থেকে সরবরাহের পাশের প্রগতিশীলতা গুরুতরভাবে উত্থাপিত হতে শুরু করে (আপনার উপরে "শক্তি ফাংশন" দেখুন), এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির ভিত্তিতে থামানোর পরিবর্তে নির্মাণ করা: শিল্প নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদ পুনরায় বিতরণের উপর একটি প্রশ্নবিদ্ধতা।





Klein, Smith এবং Yglesias আরো আবাসন, পরিষ্কার শক্তি, কার্যকরী অবকাঠামো, এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন সক্ষম করার জন্য নীতিমালাগুলি সমর্থন করে।





এজ্রা ক্লাইন, সহ-প্রতিষ্ঠাতাবহুমুখীদ্য আটলান্টিকের ডেরেক থম্পসন বলেছেন, ভালোভাবে উদ্দেশ্যযুক্ত নিয়মাবলী, বিশেষ করে স্বাধীন নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে, অপ্রত্যাশিতভাবে এমন বোতলগুলি সৃষ্টি করেছে যা অগ্রগতিকে ধ্বংস করে এবং খরচ বৃদ্ধি করে।





এবং রাজনীতিবিদদের একটি রাজনৈতিক আন্দোলন চালু করা উচিত যারা উত্থাপিত হতে চায় ... প্রেসিডেন্টত্বের দিকে।





আপনি পড়া নিবন্ধের একজন লেখক একটি সরবরাহ দিকের মূল গ্যাংস্টার; অন্যটি, Satoshi Nakamoto সঙ্গে, $ 1T বাজার ক্যাপ বিটকয়েন (বিটিসি) এর সহ-সৃষ্টিকর্তা।





এটি বামপন্থী ফিল্ড থেকে আসছে এমন সত্যটি যারা ৮০-এর দশকের মিথসের পরিবর্তে এথোসের সাথে গভীরভাবে জড়িত তাদের চেয়ে কম আশ্চর্যজনক।





রিপাবলিকানরা একটি পণ্য ধর্ম গঠন করেছে, বিশাল ট্যাক্স (নোটি ট্যাক্স হার) কমানোর উদযাপন করে, যখন তাদের পার্টির নেতারা মুদ্রা নীতির সাথে দ্রুত এবং মুক্ত খেলেন।





উপস্থাপনা সুযোগ? এটি পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়া দ্বারা ইনবিবিং পল “একটি সংকট অপচয় করা একটি ভয়াবহ জিনিসঅথবা, আরও ভাল স্লোগান আকারে, " শিল্প বিপ্লব"কে "নির্মাণ বিপ্লব" দিয়ে প্রতিস্থাপন করে।





রোমার আবিষ্কার করেন যে আমাদের বেড়ে যাওয়া জীবনযাত্রার ৫০-৮০ শতাংশ (অথবা তারও বেশি) প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন থেকে আসে।

সহজে বলা যায়, আরো উদ্ভাবন সবাইকে ভাল করে তোলে. উপরন্তু, আমরা দাবি করি যে শক্তি সরবরাহের উদ্ভাবন উদ্ভাবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, অথবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে।





সংক্ষেপে যেমনউইকিপিডিয়া:









এখানে ‘মানবিক ক্যাপিটালিজম’।

সময় এসেছে ‘লাফার কুরআন’কে ‘রোমার ফাস্টবল’ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে।





The core Democratic “abundance agenda” is a call for a more dynamic and growth-oriented liberalism. It posits that many of America's pressing problems, from unaffordable housing to the slow transition to clean energy, are not solely issues of market failure or insufficient redistribution, but also of সরবরাহ কম।সংখ্যাগরিষ্ঠতা আন্দোলন এমন নীতিগুলি চ্যাম্পিয়ন করে যা:





অবকাঠামো এবং প্রযুক্তির মধ্যে বিনিয়োগ: বিনা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি, প্রবৃদ্ধি সমর্থকরা অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্রুতকরণ এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য উল্লেখযোগ্য পাবলিক বিনিয়োগের জন্য চাপ দেয়. এতে পারমাণবিক এবং জিওথার্মাল পাওয়ার, ডিজেলিং এবং শিল্পী বুদ্ধিমত্তা যেমন প্রযুক্তিগুলির জন্য সমর্থন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়।

অবৈধতা এবং রাসায়নিক অনুমোদন: একটি কেন্দ্রীয় নীতি পরিবেশগত পর্যালোচনা, জোনিং আইন এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বাধা সংস্কার যা আবাসন উন্নয়ন থেকে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্প এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পর্যন্ত সবকিছু নির্মাণের খরচ দেরী এবং বৃদ্ধি করে।

প্রক্রিয়ার চেয়ে আক্ষরিক ফলাফলকে অগ্রাধিকার দিন: আন্দোলনটি প্রক্রিয়া এবং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির অনুসরণকে প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রদানের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার একটি স্বাধীন প্রবণতাকে সমালোচনা করে।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি গ্রহণ করুন: অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে বামপন্থীদের কিছু অংশের বিপরীতে, সমাজের চাহিদাগুলি মোকাবেলা করার জন্য, দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য এবং একটি আরও সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল সমাজকে উত্সাহিত করার জন্য সমৃদ্ধির সমর্থকরা এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।





ইজরা ক্লাইন ও ডেরেক থম্পসনেরবহুমুখীএই ধারণাগুলি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তারা একটি ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে যেখানে আমেরিকা একটি প্রগতি বিরোধী প্রগতিশীল আন্দোলন এবং একটি সরকার-অ্যালার্গিক রক্ষণশীল আন্দোলন মধ্যে আটকে নেই।





Klein, Smith এবং Yglesias, বেশিরভাগ গেরিলারি কৌশল ব্যবহার করে বিখ্যাতভাবে, বামপন্থী থেকে আরো "বিদ্বেষী" মনোভাবের জন্য উত্সাহিত একটি শক্তিশালী বুদ্ধিমত্তার পরিবেশ তৈরি করেছে।





Factions Opposing the Abundance Movement





আটলান্টিকের জোনাথান চেইটআটলান্টিকায়, intramural খেলার অবস্থা খুব ভাল সংক্ষেপ:





A civil war has broken out among the Democratic wonks. The casus belli এ a new set of ideas known as the abundance agenda. Its supporters herald it as the key to prosperity for the American people and to enduring power for the liberal coalition. Its critics decry it as a scheme to infiltrate the Democratic Party by “corporate-aligned interests”; “a gambit by center-right think tank & its libertarian donors”; “an anti-government manifesto for the MAGA Right”; and the historical and নৈতিক সমতুল্য‘কার্নেগিজ ও রকফেলাররা শ্রমিকদের ধুলোতে ধুয়ে ফেলেছে’





বামপন্থীকে ভেঙে দেয় এমন ফ্যাক্টিক্যাল বিতর্কগুলি এমন জটিল, দৃশ্যমান বিষয়গুলির সাথে জড়িত থাকে যেখানে মানবিক দায়িত্ব স্পষ্ট: গাজা, পুলিশ, অভিবাসন. এবং তাই এটা একটু অদ্ভুত যে অগ্রগতিশীল কর্মীরা, কলামিনিস্টরা এবং একাডেমিকরা এখন এমন দৃশ্যমানভাবে অসাধারণ এবং প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিতে একে অপরকে ভেঙে দেয় যেমন জোনিং নিয়ম, অনুমোদন এবং কাগজ কমাতে আইন।





বিতর্কের গভীরতা অনুমান করে যে অংশগ্রহণকারীরা কেবলমাত্র নীতির যান্ত্রিক বিবরণগুলি নয়, বরং ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছে।





বহুমুখীতা কর্মসূচি একটি নীতিগত সংস্কার সংগ্রহ যা বাসস্থান এবং অবকাঠামো নির্মাণ এবং সরকারি বাইরোক্রেশন কাজ করার জন্য এটি সহজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে. তার আনন্দময় নাম এবং বিজয়ী সমাধান খুঁজে বের করার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও, বহুমুখীতা কর্মসূচি মার্কিন সরকারের গত অর্ধ শতাব্দীর একটি জোরালো সমালোচনা অন্তর্ভুক্ত করে. উপরন্তু - এবং এটি বামপন্থীরা সতর্কতা সৃষ্টি করেছে - এটি একটি সরাসরি আক্রমণ কর্মী সংগঠন, প্রায়শই "গোষ্ঠী" বলা হয়, যা প্রগতিশীল রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির





The progressive Abundance Agenda faces considerable opposition and skepticism from various factions within the Democratic Party. (As does the prosperity agenda from curmudgeonly Republicans such as Owen Cass, Josh Hawley and J.D. Vance.)





এই irredentists একটি নোস্টালগিক কিন্তু ভিত্তিহীন বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সংখ্যালঘু কর্মসূচি থেকে ঝুঁকি কল্পনা।





পরিবেশবাদী ও ‘গ্রীন’ বামপন্থী

অর্থনৈতিক জনপ্রতিনিধি ও গণতান্ত্রিক সোশ্যাল

সংগঠিত শ্রম ও সামাজিক ন্যায়বিচার আইনজীবী

Proceduralists and Good Government Advocates





Attendant Economic and Political Issues





ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আন্দোলন নিয়ে বিতর্ক কয়েকটি সাংগঠনিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনাকে উন্মুক্ত করে দেয়:





বৃদ্ধি vs. পুনর্নির্দেশনা: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজনা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অগ্রাধিকার (সুবিধা দ্বারা সরবরাহ) এবং বিদ্যমান সম্পদের ন্যায্য বিতরণ (সুবিধা দ্বারা চাহিদা) এর অগ্রাধিকার।

সরকারের ভূমিকা: “প্রদান পাশে প্রগতিশীল” পরিমাণের আন্দোলন অবশ্যই সরকারের ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করে। প্রধানত নিয়ন্ত্রক, নিরাপত্তা নেট সরবরাহকারী এবং পুনরায় বিতরণকারী হওয়ার পরিবর্তে, পরিমাণের দৃষ্টিভঙ্গি সরকারকে উৎপাদন এবং উদ্ভাবনের একটি সক্ষমতা হিসাবে দেখে, সক্রিয়ভাবে বাধা দূর করে এবং কৌশলগত বিনিয়োগ করে।





নিয়ন্ত্রক সংস্কার বিপরীতে পরিবেশ সুরক্ষা: সমৃদ্ধির কর্মসূচির কেন্দ্রটি প্রায়ই নিয়ন্ত্রক সংস্কারের সাথে জড়িত, বিশেষ করে পরিবেশ ও ভূমি ব্যবহার আইন। এটি অবিলম্বে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যারা দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষাগুলি থেকে একটি বিপজ্জনক প্রত্যাহার হিসাবে দেখে।

জনগোষ্ঠীবাদ vs. টেকনোক্র্যাটিক সমাধান: বহুমুখীতা আন্দোলন, "বোটলনেক" এবং "নির্বাচন অনুমোদন" উপর তার ফোকাস, কখনও কখনও কখনও একটি টেকনোক্র্যাটিক সমাধান হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা কর্পোরেট ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যতা সম্পর্কে বৃহত্তর ভোটারদের উদ্বেগের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না।





এই আন্দোলন একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ প্রদর্শন করে: কিভাবে প্রতিদিনের অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাথে সংযুক্ত এবং কাজের পরিবারের জন্য স্পষ্ট সুবিধা প্রদান করে এমনভাবে তার কর্মসূচি কনফিগার করা: এই আন্দোলনের জন্য একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।





যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতা কর্মসূচি ক্রমাগত আকর্ষণ লাভ করছে, তার চ্যালেঞ্জগুলি পার্টির একতা এবং কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা আন্দোলনের উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে উজ্জ্বল করে।





বহুমুখী আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সংস্কারের অনুমতি দেওয়ার জন্য বহুমুখী সমর্থন অনুসন্ধান করে ক্যাম্পাসে একটি "বাইড আমেরিকা কুকাস" গঠনটি এই বিভেদগুলি সমাধান করার চেষ্টা এবং সম্ভাব্য সমঝোতার ক্ষেত্রে ফোকাস করার চেষ্টা।





In conclusion...

সংক্ষেপে...





সংখ্যাগরিষ্ঠতা আন্দোলনটি ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিগত বিকাশের প্রতিনিধিত্ব করে, যা আমেরিকার চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করার জন্য একটি আরো প্রাকৃতিক, সরবরাহ-নির্দেশিত পদ্ধতিতে একটি স্থানান্তরকে সমর্থন করে।





এটি অবৈধ নিয়ন্ত্রণ, পাবলিক বিনিয়োগ এবং আবাসন, শক্তি এবং অবকাঠামো যেমন ক্ষেত্রগুলিতে স্পষ্ট ফলাফলগুলির দিকে মনোযোগ দেয়. যাইহোক, এই কর্মসূচি পরিবেশবাদীদের দ্বারা বিরোধিতার মুখোমুখি হয় যা নিয়ন্ত্রক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, অর্থনৈতিক জনপ্রিয়তা যারা পুনর্ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয় এবং কর্পোরেট ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করে, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সমর্থকরা যারা ন্যায্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির গ্যারান্টি দাবি করে।





এই দলগুলির মধ্যে চলমান বিতর্ক অবশ্যই ডেমোক্রেটিক পার্টির ভবিষ্যতের দিক নির্ধারণ করবে, এবং এর ফলে আমেরিকার দিক নির্ধারণ করবে।





হে প্রগতিশীল?





অগ্রগতি কামনা করুন!





স্বাগতম

বহুমুখী





জেফ গার্জিক, প্রতিষ্ঠাতাহোম.xyzএর আগে তিনি বিটকয়েন কোর ডেভেলপার হিসেবে পাঁচ বছর এবং রেড হ্যাটে দশ বছর কাটিয়েছেন।





Ralph Benko, সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং জেনারেল উপদেষ্টাF1R3FLY.com থেকেতিনি ওয়াশিংটনের ক্ষমতা ও হালকা প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আইনজীবী। তিনি 3 হোয়াইট হাউজ, 2 নির্বাহী ফিল্ড এজেন্সি, এবং কংগ্রেস, পাশাপাশি অনেক রাজনৈতিক ও নীতিমালার ইনস্টিটিউটের সাথে কাজ করেছেন।





