গোফাইজেন এবং শেরলে লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড এবং স্পেনে পূর্ণ-চক্র CASP লাইসেন্সিং পরিষেবা চালু করেছে

**ট্যালিন, এস্তোনিয়া, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫--**গোফাইজেন অ্যান্ড শেরেল, একটি শীর্ষস্থানীয় ফিনটেক এবং ক্রিপ্টো পরামর্শদাতা, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড এবং স্পেনে MICA নিয়ন্ত্রণের অধীনে CASP লাইসেন্স পাওয়ার জন্য একটি পূর্ণ-চক্র পরিষেবা চালু করেছে। এই নতুন পরিষেবাটি লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াটিকে সহজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে কোম্পানিগুলি দক্ষতার সাথে এবং সময়মতো সম্মতি অর্জন করতে পারে।

একটি নির্বিঘ্ন লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার জন্য ব্যাপক সহায়তা

একটি মসৃণ লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য Gofaizen & Sherle সম্পূর্ণ পরিসরের পরিষেবা প্রদান করে:





• ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ এবং কৌশল - কোম্পানির ব্যবসায়িক মডেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন।

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.





"CASP লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়ায় গড়ে প্রায় ৬ মাস সময় লাগতে পারে, যার মধ্যে নথি প্রস্তুত, জমা দেওয়া, প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, লিথুয়ানিয়ায়, VASPs ইতিমধ্যে দেশে কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন CASP লাইসেন্স "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবেদন করুন। যদি তারা ৩১ মে এর মধ্যে লাইসেন্স না পান, তাহলে ১ জুলাই থেকে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম স্থগিত করতে হতে পারে। তবে, যদি আপনি একটি নতুন ক্রিপ্টো প্রকল্প চালু করেন, তাহলে আপনাকে কেবল একটি CASP লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে। এটি অনুমোদিত হয়ে গেলে, আপনি লিথুয়ানিয়ার ক্রিপ্টো সেক্টরে কাজ শুরু করতে পারবেন," গোফাইজেন অ্যান্ড শেরলের বিক্রয় প্রধান এবং সহযোগী অংশীদার ম্যাক্সিম গ্যাসানবেকভ ব্যাখ্যা করেছেন।





গোফাইজেন এবং শেরেল সম্পর্কে

গোফাইজেন অ্যান্ড শেরেল হল এস্তোনিয়ার তালিনে অবস্থিত একটি শীর্ষস্থানীয় ফিনটেক এবং ক্রিপ্টো পরামর্শদাতা সংস্থা। কোম্পানিটি নিয়ন্ত্রক সম্মতি, লাইসেন্সিং এবং ব্যবসায়িক কাঠামো তৈরিতে বিশেষজ্ঞ, ক্রমবর্ধমান ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রক ল্যান্ডস্কেপ নেভিগেট করতে ক্রিপ্টো-সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের (CASPs) সহায়তা করে।





লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড এবং স্পেনে CASP লাইসেন্স সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

