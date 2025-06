নীরব পরামর্শদাতার উত্থান: এআই নজরদারি, লজিক-প্রথম বিনিয়োগ এবং আমরা কী হারাচ্ছি

অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা আপনার কুকুরের নাম জানতেন

কিছুদিন আগে, যখন আপনার আর্থিক পরামর্শদাতা কেবলমাত্র একটি অর্থ ম্যানেজার ছিল না, তারা একটি পরিচিত কণ্ঠ ছিল যা বাজার ডিপের সময় ফোন করে, জন্মদিনের ইচ্ছা পাঠায়, এবং সম্ভবত এমনকি আপনার কুকুরের নাম জানতেন। তারা আপনার ব্যক্তিগত আর্থিক গুরু, আত্মবিশ্বাসী, এবং বন্ধুত্বপূর্ণ নগ ছিল যা আপনাকে আপনার অবসর সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে আহ্বান করে।

২০২৫ সালে, সেই উষ্ণ শব্দটি অ্যালগরিদম দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে- সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানিগুলির 77% এখন পূর্বাভাসক বিশ্লেষণ (Wipro, 2025) থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুবিধা দেখায়। মর্গান স্ট্যানলির ডেবিএফ এবং জেপি মর্গান এর এলএলএম সুইটের মতো সরঞ্জামগুলি, জেনারেটেড এআই এবং প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণের দ্বারা চালিত, 24/7 ডেটা-ভিত্তিক উত্সাহ সরবরাহ করে টেলিফোন কলগুলির পরিবর্তে।

আমরা এখনও সেখানে পৌঁছাতে পারছি না, কিন্তু পথ পরিষ্কার। আইটি-ভিত্তিক সরঞ্জামগুলি আমাদের ধনীতা পরিচালনা করার উপায়গুলি পুনর্নির্মাণ করছে, ব্যবহার 2028 (ডেলোয়েট, 2024) পর্যন্ত 80% পৌঁছানোর পরিকল্পনা করা হয়।

এই পেশায়, আমরা এই "শান্তিপূর্ণ পরামর্শদাতাদের" উত্থানটি অনুসন্ধান করব - এবং আমরা কি লাভ করতে পারি বা হারাতে পারি, যেহেতু আর্থিকতা আরও বুদ্ধিমান (এবং শান্ত) হয়।

চলুন ভেতরে ডুবে যাই।

হ্যান্ডশেক থেকে অ্যালগরিদম

একসময়, আর্থিক পরামর্শ একটি পোশাক এবং কাপড় পরে এসেছিল. এটি আপনার হাত ধাক্কা, আপনাকে একটি কফি অফার করে, এবং আপনার পোর্টফোলিওতে ডুবে যাওয়ার আগে আপনার সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল. বিশ্বাস ছিল মুদ্রা - আপনি কিভাবে তারা আপনাকে অনুভব করেছিলেন: আত্মবিশ্বাসী, শুনেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু আমি সেই বিশ্বাসের অন্য দিকটি দেখেছি. খুবই প্রায়ই, "সংযোগ ব্যবস্থাপনা" মানে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা দ্বারা উত্সাহিত পরামর্শ এবং আপনার সর্বোত্তম আগ্রহগুলি নয় - আমি স্বীকার করতে চাই যে এটি সবসময় উদ্দেশ্য ছিল না, তবে এটি সিস্টেমের দুর্বলতাগুলি দেখায়।

তারপর আসে ডিজিটাল পরিবর্তন: অনলাইন বক্তৃতা, রোবট-আপসিসার এবং অ্যাপ্লিকেশন যা আপনাকে কফির মাঝখানে আপনার পোর্টফোলিওটি সংশোধন করতে দেয়। প্রথমে, এটি শুধুমাত্র একটি সুন্দর চেহারা ছিল - একই পরামর্শ, আরও সুন্দর সরঞ্জাম। এখন, 2025 সালে, আইটি আপনার অভ্যাসগুলি অনুসরণ করে, ঝুঁকিগুলি সনাক্ত করে এবং পদক্ষেপগুলি সুপারিশ করে - সবকিছু চ্যাট ছাড়া।

নীরব পরামর্শদাতা এসেছেন।

আপনার নতুন পরামর্শদাতার সাথে সাক্ষাৎ করুন: এটি কল করে না, এটি দুপুরের খাবার দেয় না - এটি ঘুমিয়ে থাকে. এটি কখনো ঘুমায় না, কখনো ভুলে যায় না, এবং বাজার স্লাইডের সময় কখনো আতঙ্কিত হয় না. আপনি এটি নিয়োগ করেননি. আপনি সম্ভবত এটি লক্ষ্য করেননি।

এআই পরামর্শদাতা এখন আর্থিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্যাকেজ করা হয়, আপনার লেনদেন ইতিহাসটি স্ক্যান করে ভাল সংরক্ষণ অভ্যাসগুলি সুপারিশ করার জন্য বা আপনি লক্ষ্য করার আগে অস্বাভাবিকতাগুলি চিহ্নিত করার জন্য। তারা মেশিন শেখার মডেলগুলি ব্যবহার করে, প্রায়শই লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর মডেলগুলির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, আপনার চাহিদাগুলি পূর্বাভাস করতে এবং একটি পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনার পোর্টফোলিওকে অপ্টিমাইজ করতে - কোনও গল্ফ ক্রীড়াবিদ প্রয়োজন নেই।

এই "শান্তিপূর্ণ পরামর্শদাতা" নিজেদের ঘোষণা করেন না, কিন্তু তারা সব জায়গায় - অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, ইমেল অনুরোধগুলিতে, এমনকি পেমেন্ট ইন্টারফেসগুলিতে - আপনার সিদ্ধান্তগুলি ডেটা দিয়ে তৈরি করে যা আপনি জানতেন না যে আপনি উত্পাদন করছেন।

কী হারিয়ে গেছে, কী লাভ হয়েছে

ধন ব্যবস্থাপনা এআই এর জন্য অনেক কিছু আছে: এটি দ্রুত, সস্তা, এবং - তাহলে দেখে নেওয়া যাক- maths মধ্যে ভাল। অ্যালগরিদমগুলি FOMO টুইট বা একটি ক্লায়েন্টের দাগকে অবহেলা করে "সব প্রযুক্তির উপর প্রবেশ করতে"।

যাইহোক, কিছু মানবিক চলে যায়। পরামর্শদাতা ক্যালকুলেটরগুলির চেয়েও বেশি ছিলেন - তারা চিকিত্সক ছিলেন, বাজার দুর্ঘটনার সময় আপনার নির্যাতন স্থিতিশীল করতে বা সাহসী পদক্ষেপের দিকে আপনাকে উত্সাহিত করতে ডাকতেন।

তার সমস্ত ডেটা জন্য, আইটি অনুপ্রাণিত করার জন্য লড়াই করে, প্রায়ই জীবনের ঘটনাগুলি অনুপস্থিত করে, কারণ এটি মডেলের উপর নির্মাণ করা হয়, অনুভূতি নয়।

হাইব্রিড হরমোন

ঐতিহ্যবাহী পরামর্শদাতাদের কি পুরোপুরি রোবট-নজ্জা দিয়ে বদলে দেবে? সম্ভবত না। এর পরিবর্তে একটি হাইব্রিড মডেল তৈরি হচ্ছে: আইটি ভারী লিফট পরিচালনা করে, যখন মানুষ যন্ত্রপাতি যা করতে পারে না তা মোকাবেলা করে।

অ্যালগরিদমগুলি বাস্তব সময়ে পোর্টফোলিও সংশোধন, ট্যাক্স অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি মডেলিং ব্যবহার করে, প্রায়ই মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে প্রবণতাগুলি অবিলম্বে সনাক্ত করতে।

এটি মাত্রার জন্য একটি জয়: পরামর্শদাতা আরও ক্লায়েন্টদের সেবা করতে পারেন, বর্জন না করে, এমন পরামর্শ সরবরাহ করে যা বুদ্ধিমান এবং মানবিক।

নীরব বিপ্লব

যদি আপনি সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছেন যখন একটি রোবট পরামর্শদাতা আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী আর্থিক পরিকল্পককে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিস্থাপন করে, তাহলে শ্বাস কেটে না।

এআই সিংহাসন দখল করার জন্য আন্দোলন করছে না. এটি সহায়ক নমুনা, উন্নত পরিবেশ এবং কম বিভ্রান্তি সঙ্গে প্রদর্শিত হয়. এটি বিরক্তিকর অংশগুলি স্বয়ংক্রিয় করে, ঝুঁকিপূর্ণগুলি চিহ্নিত করে এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে একটু বুদ্ধিমান করে তোলে - এবং একটু কম আবেগপ্রবণ।

যাইহোক, আমরা প্রক্রিয়ায় কি হারিয়ে যায় তা অবহেলা করা উচিত নয়. মানব সম্পর্ক - দীর্ঘ ফোনে কল, কফি চ্যাট, এবং নমনীয় বোঝার উপর গঠিত ধরন - ব্যাকগ্রাউন্ডে বিলুপ্ত হতে পারে. আবেগগত বুদ্ধিমত্তা, মস্তিষ্ক অনুভূতি, এবং বছর ধরে ধারণ করা বিশ্বাস ডাটা মডেল এবং পূর্বাভাসের স্কোরের পক্ষে সীমাবদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু সম্ভবত, শুধু সম্ভবত, নীরব পরামর্শকারীর উত্থান মানব পরামর্শের সমাপ্তি বর্ণনা করে না - শুধু তার পরবর্তী অধ্যায়। যেখানে মানুষ এবং মেশিন প্রতিযোগিতা করে না, কিন্তু সহযোগিতা করে।

