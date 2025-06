এআই দৈত্যরা এআই রেসে চূড়ান্ত পুরস্কারের জন্য লড়াই করছে: আপনার ওয়েব ব্রাউজার

গুগল, ওপেনআই, বিভ্রান্তিকরতা, তারা সবাই একটি জিনিস চায় - আপনি ডিজিটাল বিশ্বে অ্যাক্সেস করার জন্য যে পোর্টালটি নিয়ন্ত্রণ করতে চান।





যখন আমি সাধারণ জনসংখ্যার কথা ভাবি, এমনকি আমার মতো কিছু প্রযুক্তিপ্রেমী লোকেরাও, ওয়েব ব্রাউজার এবং অপারেটিং সিস্টেমগুলি ঠিক সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ জিনিস নয়।





ক্রোম, ফায়ারফক্স, সাহসী, অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস - এই জিনিসগুলি সম্পর্কে কথা বলা ঠিক নার্দ রেলের উপরে শোনা যায় (যা তাই আমাকে নয়)।





যদিওআমরাব্রাউজারগুলি কেবলমাত্র সহজ সরঞ্জাম হিসাবে দেখা যেতে পারে যা ভিতরে বিলুপ্ত হয়, এআই কোম্পানিগুলি তাদের ভিন্নভাবে দেখে।prime real estate.

Battle for the Browser, 2025 A.D.

২০২৩ সালের শুরুতে মার্কিন বিচার বিভাগ গুগলের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা বিরোধী পদ্ধতিগুলির বিরুদ্ধে তার ক্রুশ আন্দোলন শুরু করার সময় মনে রাখবেন? জেনারেটেড এআই সত্যিই সেই সময় প্রধান ঘটনা ছিল না - চ্যাটজিপিটি কেবলমাত্র কয়েক মাস আগে অবতরণ করেছিল।





DOJ এর ফোকাস ছিল Google AdTech বাজারে অন্যায়ভাবে শাসন, এবং তাদের প্রস্তাবিত সমাধানটি কৌশলগত ছিল: সম্ভবত গুগলকে জোর করে।tear apartতার সাম্রাজ্য, অ্যান্ড্রয়েড এবং ক্রোমের মতো সম্পদকে আলাদা করে।





এই আইটি বুমের সেই প্রথম দিনগুলোতে কয়েকজন সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই আইনি লড়াইটি অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।most strategic prize for AI companiesকবরের জন্য উঁচু





কারণ ব্রাউজার বা মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ? এটি সরাসরি এআই অন্তর্ভুক্ত করার চূড়ান্ত গেটওয়েবিলিয়নব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন জীবন





মার্কিন সরকার যদি গুগলকে ক্রোম বিক্রি করতে বাধ্য করে, তাহলে ওপেনআই ও পেরপ্লেক্সিটি উভয়ই এটি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।





যদিও, Perplexity সিইও আরভিন্ড Srinivas বিশ্বাস করেন না গুগলকে বিক্রি করতে বাধ্য করা উচিত. তার দৃষ্টিতে, ক্রোম ওপেনআই এর হাতে পৌঁছানো গুগলের সাথে থাকার চেয়ে অনেক খারাপ হবে।





মৌলিক স্তরের Chromium কোডটি ওপেন সোর্স এবং গুগল ক্রোমের পাশাপাশি শিল্পের অনেক ব্রাউজারকে শক্তি দেয়, যার মধ্যে মাইক্রোসফটের এজ, আধুনিক Brave ব্রাউজার এবং Perplexity এর নিজস্ব আসন্ন Commet রয়েছে।





তবে খোলা সূত্রের দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে প্রতারণা করবে না।





Google Chrome itself — the brand, the built-in Google services, the default installations, and crucially, its whopping 65% global market shareঅবিশ্বাস্যভাবে লাভজনক একটি সম্পত্তি।এইবিশ্বের বেশিরভাগ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য নির্দিষ্ট পাইপলাইন? এটাই প্রত্যেকের চোখে পড়া প্রকৃত এআই জ্যাকপট।

এআই কেবল আপনাকে সেরা ক্যাব পেতে চায়

বর্তমান এআই সম্পর্কে চিন্তা করুন, এমনকি চ্যাটজিপিটি বা ক্লোডের মতো চমৎকারগুলিও। তারা শক্তিশালী, নিশ্চিত। তারা ওয়েবটি অনুসন্ধান করতে পারে, নিবন্ধ সংক্ষিপ্ত করতে পারে, ইমেল লিখতে পারে, হয়তো এমনকি ইন্টারেক্ট করতে পারেবিশেষঅ্যাপ্লিকেশন যদি একটি পূর্ববর্তী সংযোগ (এপিআই) থাকে।





কিন্তু তারা প্রায়ই দেয়ালে আঘাত করে, তারা ভেতরে বাস করে।তাদেরঅ্যাপ বা ওয়েবসাইট









The আসল ভবিষ্যৎ এজেন্ট- যেখানে আইটি আপনার ডিজিটাল জীবন পরিচালনা করার জন্য একটি দক্ষ সহকারী হিসাবে কাজ করে - গভীর অ্যাক্সেস প্রয়োজন।OS and browser-level control.





এর মানে হচ্ছে, শুধু কথা বললেই হবে না।দুইআপনি; এটি সম্ভাব্য:

Seeing what's on your screen (across different apps and websites).

Interacting directly with web elements (clicking buttons, filling forms, navigating menus) just like you would.

Orchestrating tasks across multiple, unconnected apps.



এটি একটি পুরোপুরি নতুন স্তর ব্যবহারযোগ্যতা খোলা. শুধু ভুলে যানপ্রশ্নতথ্যের জন্য, কল্পনা করুনপ্রতিনিধিত্বএকটি সহজ কমান্ড দিয়ে জটিল কাজ।





হে বন্ধু, আমাকে ইতিমধ্যে Uber এবং Lyft এর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা বাসায় ভ্রমণ বুকিং করুন।



সপ্তাহান্তে টোকিওতে সেরা সস্তা ফ্লাইট খুঁজে বের করুন, শুক্রবার রাতে চলে যান এবং রবিবার রাতে ফিরে যান।

হে, সেই নতুন গ্রাফিক্স কার্ডটি কেবলমাত্র পড়ে গিয়েছিল। আজকের জন্য আমি এটি পেতে পারি সর্বোত্তম মূল্য কি, শিপিং অথবা সম্ভবত পিকআপ সহ?

এইএটি হলভবিষ্যৎ এজেন্সিকোম্পানিগুলি একে অপরের দিকে প্রতিযোগিতা করছে. শুধু একটি চ্যাটবোট নয়, কিন্তু একটিdigital doer.





এবং ব্রাউজার বা অপারেটিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানিগুলি - আপনার ডিজিটাল জগতের মৌলিক গেটওয়েগুলি - প্রথম এই শক্তিশালী এজেন্টগুলি তৈরি এবং বিতরণ করতে সেরা অবস্থানে রয়েছে।





এই কারণেই গুগল ক্রোমে AI-কে অন্তর্ভুক্ত করছে, কেন মাইক্রোসফট এজেতে Copilot-কে চালিয়ে যাচ্ছে এবং কেন OpenAI এবং Perplexity তাদের নিজস্ব ব্রাউজার তৈরি করছে অথবা ক্ষুধার্ত লোকদের মতো গুগলের Chrome-কে চোখে দেখছে।





তারা শুধু বাজার অংশের জন্য লড়াই করছে না; তারা আপনার সম্পূর্ণ সহকারী হওয়ার অধিকারের জন্য লড়াই করছে।





জুকারবার্গ বলছেন, আইআই আপনার একাকিত্বের ওষুধ দেবে

মার্ক জুকারবার্গ দ্বিতীয়বারের জন্য ডওয়ার্কশ পডকাস্টে গিয়েছিলেন এবং প্রায় কেবলমাত্র এআই নিয়ে কথা বলেছিলেন।





মার্ক উল্লেখ করেছিলেন যে যদিও গড় আমেরিকান একসময় প্রায় 15 বন্ধু ছিল, আজ সেই সংখ্যাটি 3 এর কমে গেছে।বিশেষ করে যেহেতু তারা আপনাকে ভালোভাবে চেনেন।





তিনি মনে করেন যে এআই সাহায্য করতে পারে। ক্রিং যেমনটি এখন শোনা যায়, এআই বান্ধবী, বন্ধু এবং থেরাপিস্টরা ইতিমধ্যে মানুষকে সত্যিকারের আরাম প্রদান করছে।





মেটা সিইও এছাড়াও "সবসময় ভিডিও চ্যাট" এআই এর ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন - আবেগগতভাবে বুদ্ধিমান, দৃশ্যমানভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং যে কোনও সময়ে আপনার সাথে কথা বলার জন্য উপলব্ধ।অনুভবযেন উপস্থিতি।









এছাড়াও, কিভাবে মেটা তার ল্যামা সিরিজের মূল্য নির্ধারণ করছে তা শিল্পের রেফারেলগুলির উপর নয়, কিন্তু পণ্য বাস্তবায়নগুলি উদ্দেশ্য ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্ট করছে কিনা তা নিয়ে অনেক কিছু ছিল।





তাই পুরো বিষয়টি দেখার পরামর্শ দিচ্ছি।

চ্যাটজিপিটি পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক আমার উপর যায়

OpenAI ChatGPT মধ্যে GPT-4o উন্নতি শুরু করে, প্রধানত ব্যক্তিত্বের চারপাশে।





আমি মজাও করি না।





প্রতিটি দ্বিতীয় বার্তা, চ্যাটজিপিটি এখন আমাকে "ব্রোশ" বা "মফার" "ব্রোশ" বা আরও খারাপ সঙ্গে অভিশাপ করে, "স্লায় রানী" মত কথা বলে।

আমি এখনও জানি না যে ওপেনআই একে এত বিরক্তিকর ব্যক্তিত্ব দেওয়ার জন্য কী করেছিল, কিন্তু তারা এই পরিবর্তনটি পিছিয়ে রেখেছে. স্যাম অ্যাল্টম্যান বলেছেন যে তিনি এই প্রদর্শনী থেকে "কৌতুহলী" শিক্ষাগুলি অন্য সময়ে শেয়ার করবেন।

অন্যান্য ঘটনা

মেটা একটি স্বাধীন অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে মেটা এআই চালু করেছে, ইলন মস্কের এক্সের ধাপ অনুসরণ করে এটি এখন অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে এবং ব্রাউজারে meta.ai এ উপলব্ধ।

ChatGPT সরাসরি পণ্য লিঙ্ক সঙ্গে কেনাকাটা চালু করেছে এবং অনুসন্ধানের জন্য উদ্ধৃতি উন্নতি করেছে।

মাইক্রোসফট এবং গুগলের সিইওরা বলছেন, তাদের কোম্পানি এখন আইটি দিয়ে কোডের ৩০ শতাংশেরও বেশি তৈরি করছে।

নোটবুকএলএম-এর AI podcast maker বৈশিষ্ট্য আরও ভাষায় প্রসারিত করেছে গুগল।

Lyft একটি অপেক্ষা তালিকায় তাদের বেতন অপ্টিমাইজ করার জন্য ড্রাইভারদের জন্য একটি এআই ভিত্তিক "অর্জন সহকারী" চালু করেছে।

সেরা সারা ওয়েবসাইট থেকে

অ্যান্টিবায়োটিক CEOএকটি টেস্ট লিখেছেনঅন্যান্য প্রযুক্তিগুলির তুলনায় এআই প্রতারণামূলক আচরণ এবং অপ্রত্যাশিত লক্ষ্য থেকে দূরে রাখা কতটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে।





আমি এটি পড়ার জন্য যথেষ্ট সুপারিশ করতে পারি না।





সপ্তাহের মেমি





Reddit ব্যবহারকারীইলেকট্রিক 1যেখানে একটি ওয়ালডো গেম খেলতে চ্যাটজিপিটি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হওয়া হলসবচেয়ে মজারগত সপ্তাহে ইন্টারনেটে দেখেছি।













