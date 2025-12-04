Midnight отваря откупи за 4.5B+ NIGHT токени след рекордно събитие за разпространение

Лондон, 4 декември 2025 г. Организаторът, който отговаря за разпределението на нощите, е “Native token”, днес стартира NIGHT на Cardano. Около полунощ TGE Мрежа за полунощ Стартирането дава възможност за изкупуване на повече от 4,5 милиарда токена NIGHT, претендирани по време на фазите на претендиране на Glacier Drop и Scavenger Mine – което завършва с едно от най-широките и ангажирани разпространения в историята на blockchain – с период на изкупуване, който започва на 10 декември. \n \n "Това е ключова стъпка в пътната карта за полунощ", каза Фами Сиед, президент на фондацията "Полунощ". "Общността сега ще може да проведе своята нощ, да види графика за отключване и да се подготви за смислено участие в мрежа, която носи основна инфраструктура за поверителност на цялата индустрия." “ Каза Фахми Сиед, президент на „ Това е ключова стъпка в пътната карта за полунощ Среднощна фондация Общността сега ще може да проведе своята NIGHT, да види графика за отключване и да се подготви за смислено участие в мрежа, която носи необходимата инфраструктура за поверителност на цялата индустрия. " Midnight е нов L1 блокчейн, който използва доказателства за нулеви знания и уникален токеномичен модел, за да даде на потребителите по-голям контрол върху това какви данни споделят по веригата. NIGHT е роден токен на мрежата Midnight, който позволява на потребителите да използват мрежата, да участват в консенсус и да управляват дългосрочната посока на мрежата. При стартирането на Mainnet, NIGHT ще започне да генерира DUST – възобновяемия ресурс, използван за изпълнение на защитени транзакции и операции по интелигентни договори в мрежата.Този модел, който е първият в индустрията, е предназначен да поддържа предвидими мрежови капацитети, като същевременно позволява подобряване на поверителността на транзакциите, които запазват поверителността, без да се компрометира одитността. Фазата на изкупуване на Glacier Drop ще започне следващата сряда, 10 декември в 00:00 UTC, с Разтоварването на фазата на освобождаване ще следва графика за разтоварване на Glacier Drop, очертан в токеномичната хартия на мрежата, с разтоварвания, които се отварят в четири равни части в продължение на 360 дни, като първата дата на разтоварване на всяко разпределение се разпределя случайно в рамките на първоначалния 90-дневен прозорец и последващите разтоварвания на всеки 90 дни. Портал за възстановяване Този зашеметяващ подход е предназначен да осигури справедливо разпространение, тъй като екосистемата напредва в планираните фази, от тестовата мрежа до напълно децентрализираната маиннет.По-нататъшни подробности за това как участниците могат да събират своята NIGHT ще бъдат предоставени чрез официалните канали Midnight в следващите дни. \n \n "Постепенното разтопяване на NIGHT е умишлено и в съответствие с нашата постепенна пътна карта, която е предназначена да осигури ясен, устойчив и отговорен път към децентрализация, като гарантира, че екосистемата узрява по начин, по който нашите партньори и общността могат да се доверят", продължава Syed. "Постепенното разтопяване на NIGHT е умишлено и в съответствие с нашата постепенна пътна карта, която е предназначена да осигури ясен, устойчив и отговорен път към децентрализация, като гарантира, че екосистемата узрява по начин, по който нашите партньори и общността могат да се доверят", продължава Syed. След като Midnight mainnet стартира, общото предлагане на NIGHT ще бъде отразено в счетоводната книга на Midnight, създавайки единна, мулти-верига активи, които циркулират предлагането съществува както на Midnight и Cardano. Механизъм на ниво протокол гарантира, че токените могат да бъдат напълно отключени само на една верига по всяко време, предотвратявайки дублиране на стойността, тъй като NIGHT се движи между екосистемите. Очаква се основните борсови, депозитарни и портфейлни партньори да обявят подкрепата си за NIGHT през следващите дни, като допълнително разширят достъпността и ликвидността, тъй като мрежата се доближава до основната мрежа. Около полунощ TGE Midnight TGE е субектът, генериращ токени, отговорен за първоначалното разпределение на NIGHT на участниците в мрежата.Основана за подпомагане на стартирането и децентрализацията на екосистемата Midnight, субектът гарантира, че токените се разпределят в съответствие с токеномиката и графика на разпространение на проекта. За повече информация посетете: / https://midnight.gd Среднощна фондация The Midnight Foundation е организация, посветена на напредъка в развитието, приемането и реалното въздействие на мрежата Midnight, blockchain проект за подобряване на неприкосновеността на личния живот, разработен съвместно с Shielded Technologies. Предназначен за интелигентни договори, позволяващи неприкосновеността на личния живот, Midnight насърчава разработчиците да обмислят силата на изграждането на съответстващи приложения с селективно разкриване.Той използва доказателства за нулеви знания и кооперативна токеномична архитектура – с NIGHT като токен за услугите и DUST като ресурс за услугите – за да осигури мощна комбинация от рационална неприкосновеност на личния живот, сигурност и децентрализация. За повече информация посетете: HTTPS://middnight.foundation на територията на страната