HackerNoon срещу Bitcoin – най-добрият сблъсък, който не сте искали

HackerNoon и Bitcoin обединяват постоянните си публикации с цел печалба.





Докато HackerNoon публикува статии на всеки 10 минути, Bitcoin публикува блокове.





С това ги сравнявам и контрастирам.





Забележка : При изготвянето на тази статия не е използван AI, нито е консултиран.





HackerNoon

Статиите на HackerNoon, публикувани (или копани ) само през 2024 г., имат 44 ГОДИНИ, 6 МЕСЕЦА И 18 ДНИ време за четене!





Като се има предвид, че през 2024 г. имаше 52 704 интервала от по 10 минути на всеки 10 минути, HackerNoon отбеляза





(44*365*24*6 + 6*30*24*6 + 18*24*6) / 52704 = 44 минути време за четене.





Колко читатели са средно тези?





Изследването на средното време за четене на онлайн статии и публикации в блогове не е решаващо. Но ако вземем думите на masterblogging.com + грешка от 0,25%, повечето интернет потребители четат около 2 минути, преди да продължат деня си.





44/2 = 22 читатели на всеки 10 минути.





Да приемем, че всички тези читатели допринасят за крайния резултат,





тогава,





От състоянието на обяд 2025 г.: мащабиране на бизнес блоговете и технологичната издателска мрежа ,





Бизнес блоговете изглежда са били тайният сос на огромния успех на HackerNoon.





Докато HackerNoon не разкрива своите печалби, той е достатъчно отворен, за да ни каже нещо от тази редактирана графика.









Съчетано с това състояние на пладне от 2021 г. , можем да заключим опростено по следния начин:





От горната графика разликата между 2023 г. и 2024 г. е около 6 пъти по-голяма от тази между 2020 г. и 2021 г., така че да кажем, че са направили поне 6 милиона долара печалба.





$6 милиона / 52704 = $113 на всеки 10 минути, заплатени от техните 22 читатели.





$113/22 ~ $5 на четец.





хубаво.





Но също така, добре, как?





Последно проверих, четенето не струва нищо.





Но правили ли сте онлайн покупка миналата година?





да





С препоръка от HackerNoon а?





Обзалагам се, че го направихте.





По-важното е, че се обзалагам, че сте спечелили повече, просто не сте го проследили като HackerNoon.





Въпреки че горните данни показват бизнес възможностите на HackerNoon, нещо доста впечатляващо за компания, класирана на 2747, читателите са причината това да се случи.





Прекарването на време с добро съдържание прави пари в днешно време.

Не съм вещ в техническите подробности за целенасочената реклама, но вижте тук, ще ви покажа.





Използвайки някои опростени математики на обратна пропорция:





Ако номер 2747 печели 6 милиона долара, тогава номер 1 -- Facebook, събира 2747 * 6 милиона долара > 16 милиарда долара!





Плащали ли сте някога за абонамента си за Facebook или Instagram?





не





Платено за публикуване?





не





Купих всичко по препоръка ... хм.









Бях далеч. Само през четвъртото тримесечие те спечелиха 16 милиарда долара.





А, степента на по-голям експоненциал от y = k/x с k = 1. (k нещо като 0,25 ли е? Изглежда така).





Това със сигурност не е опростена обратна пропорция.





Тази графика на рентабилността спрямо класацията на Ahrefs.





***





Сега ще сравня HackerNoon с Bitcoin.





Да приемем, че блогването е като изграждане на блокчейн от полезна информация.





Транзакциите включват писатели, читатели и издатели.





За случая на биткойн информацията във всеки блок изглежда доста безполезна, но е полезна, защото предотвратява двойното харчене.





Скучно, ха.





Ами силата, запомнете, е в приходите от реклама.





Така че нека следим рекламите.





Биткойн се рекламира доста добре, бих казал.





Ето някои от последните обяви.

















Биткойн

Биткойн, според новото обичайно, копае 3,125 биткойна и 1 блок на всеки 10 минути, за да добави към своя блокчейн.





Въпреки че може никога да не получим съвършено ясна представа за това колко хора са го транзактирали (благодарение на защитаващите поверителността супер бързи релси за плащания L2 като Lighting Network), можем да знаем колко повече стойност е спечелил през последната година.









Qtn : Ако 113,36% от Old_Market_Cap = 105 950 * 21 милиона, намерете Old_Market_Cap / OMC.





След смачкване виждаме, че OMC = 93 463 * 21 милиона.





Печалба = (105 950 - 93463) * 21 милиона = 262 милиарда долара.





да Биткойн спечели играта за печалба.





За 10 минути:





$262 милиарда / 52704 = $4,9 милиона за биткойн блок.





омг





Сериозно мисля, че HackerNoon трябва да започне да публикува биткойн блокове като статии.

Част от тези приходи може да се изтрият от тях.





Сериозно, вижте всички тези пари!!





Какво.





За неща, които нямат много смисъл, имайте предвид.





Но, разбира се, тези блокове се копаят (публикуват) по напълно различен начин от статиите на HackerNoon.





Първо, това е много сериозно състезание за копаене (писане на блокове с правилен хеш), преди да бъде публикуван в блокчейна на биткойн.





Ако копаене на биткойн / публикуване на блокове беше съревнование за писане на HackerNoon, то наистина щеше да е интензивно.





Това дори би затоплило климата (представете си това).





Второ, всеки може да извади късмет. Не само момчетата със супер мощни машини, струващи милиарди.









Кой не иска награда от $330 000, раздавана на всеки 10 минути, за да публикува 2MB низ от текст, който не е много интересен за четене от хората, но струва $4,9 милиона долара.





И катерене.





(Никой не чете блокове. Но какво, ако го направиха?!)





Биткойн, такава енигма.





Това наистина е съвременна алхимия.





Исак Нютон би завидял.









Докато алхимиците от древността са се борили да превърнат оловото в злато, днешните алхимици се борят да превърнат електрифицираната икономическа конкуренция в биткойн блокове.





(Някои като Alchemist Saylor вместо това „копаят“ фиатни заеми, за да изкупят добитите биткойни по-бързо, отколкото могат да бъдат добити.

Много интересно.)





Колкото и да е странно, всеки може да успее. Те просто трябва да настроят приложение (Биткойн възел), да получат правилните автоматични писатели, които са супер умни ботове с изкуствен интелект (копачи), работещи с предварително пуснати подкани (захранване с основен софтуер и всичко останало) и да натиснат Go.





Тогава си тръгвай.





Занимавайте се с други важни дела.





Каква машина за издателство.





***





PS >> HackerNoon трябва да се опита да моделира различни аспекти на биткойн за техните настоящи/бъдещи функции, imo.





Копирането на нещо от водещ световен издателски гигант с печалба от 262 милиарда долара може да не е лоша идея.