Нова история

AI в грижите у дома: подкрепа за пациенти с AI, работни потоци за грижи и бъдещето на социалната грижа

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/12/05
featured image - AI в грижите у дома: подкрепа за пациенти с AI, работни потоци за грижи и бъдещето на социалната грижа
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesНаучете повече

КОМЕНТАРИ

avatar

ЗАКАЧВАЙТЕ ЕТИКЕТИ

data-science#predictive-care-technology#ai-powered-care-plans#ai-in-home-care#uk-home-care-ai-systems#carer-workflow-automation#homecare-automation-tools#ai-social-care#good-company

ТАЗИ СТАТИЯ Е ПРЕДСТАВЕНА В

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories