3 съвета, за да станете интервюиращ на ниво Шон Еванс

Ей хакери! Ако искате да бъдете добре заобиколен писател, ще трябва да научите някои умения, които надхвърлят писането. SEO изследвания, социални медии и - интервюиране. Представете си, че имате възможност да интервюирате някой, който е от решаващо значение за една от вашите истории. Какво правите? Какви въпроси задавате? За да станем отличен интервюиращ, нека вземем някои уроци от един от най-добрите интервюиращи днес, Хост Шон Еванс. Шон е имал кой е кой на знаменитости в шоуто си, и той винаги ги вълнува с въпросите си и стила на интервюта. Горещи хора 1.Изследване на вашия предмет Това е един от най-важните аспекти на това да бъдеш добър интервюиращ, и това е едно от първите неща, които трябва да направите. В зависимост от това колко добре познат е вашият предмет, това може да бъде трудно.Ако те са добре известни и са направили други интервюта в миналото, погледнете всички от тях.Всяко интервю, статии или видеоклипове, които можете да намерите за тях са купчина информация, която трябва да използвате, за да научите колкото се може повече за тях. Разберете техния професионален произход, техните интереси и каквито и да е специални странности за тях. Например, разберете къде са ходили на училище или къде са работили преди. Открийте какво обичат да правят извън работното си време: голф, ходят на филми и т.н. Ако споменават някакви смешни истории или анекдоти, обърнете внимание на тях. Но ако интервюиращият не е точно добре известен, не се притеснявайте. все още има изследвания, които можете да направите. Погледнете LinkedIn / всяка социална медия. Използвайки това, все още ще можете да научите достатъчно за тях. P.S. Едно от най-важните неща за изследване е как да произнесете името си.Ако се явите на интервюто и произнесете името си неправилно от бълхите, те ще мислят, че сте направили абсолютно нулеви изследвания.Дори ако сте положителни, знаете как да го кажете, винаги е най-добре да проверите двойно. Останете хладни, спокойни и събрани Няма значение дали говорите с местен човек на улицата или говорите с Том Круз; интервюирането на някого може да бъде нервно раздразнително. Те отделиха време от деня си, за да отговорят на вашите въпроси, и не само това, те поставиха вярата си в вас, че знаете какво правите. Но опитайте се да не го показвате на субекта си, защото те очакват от вас да бъдете професионалист, дори ако това е първият ви разговор с някого. Плюс това, има добра вероятност и те да са нервни.Ако и двамата се паникьосвате, кой ще управлява кораба? \n \n Ако искате да практикувате да бъдете интервюирани, защо не попълните този шаблон за техническо интервю? Ако искате да практикувате да бъдете интервюирани, защо не попълните този шаблон за техническо интервю? 3.Бъдете гъвкави Добре, направихте вашите изследвания, всичките си въпроси са подготвени и сте скрили нервността си дълбоко вътре в себе си. Всичко, нали? Не. Ето най-важният съвет от всички тях. Ако не си спомняте нищо за тази статия, поне си спомнете това: бъдете гъвкави. Да предположим например, че имате 4 въпроса, които искате да зададете на вашия предмет: Q1, Q2, Q3 и Q4. Ако, докато отговарят на Q1, те също отговарят на Q2 и Q3 в същото време, просто продължете.Не бъдете толкова твърди, че все още ги питате Q2 и Q3. Друг добър пример е този: Ако отговарят на Q1 и започват да говорят за нещо, което лесно може да премине в Q4, прескочете Q2 и Q3, и просто скочете направо в Q4. И накрая, не се страхувайте да задавате въпроси на място.Понякога вашият предмет ще започне да говори за нещо, за което изобщо не сте се подготвили.Не се страхувайте да се отпуснете от списъка си с въпроси и да зададете някои последващи въпроси за тази нова тема. Вашият добре проучен списък с въпроси трябва да бъде ръководство, а не затвор. \n \n За пример за добро интервю, вижте това интервю на главен изпълнителен директор на HackerNoon Дейвид Smooke, проведено с Avi Schiffmann, главен изпълнителен директор на Friend.com. За пример за добро интервю, проверете това Главният изпълнителен директор на HackerNoon Дейвид Смук се срещна с Ави Шифман, изпълнителен директор на Friend.com. Интервюто Шон Еванс прилага тези 3 съвета безупречно във всяко интервю, а вие също можете. Това е за следващата седмица, до следващия път! Екипът на хакерите