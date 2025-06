Спрете да гледате други ръководства за автобиография: това е единственият, от който някога ще се нуждаете

Пъзелът на мениджъра за наемане на работа за писане на резюме, което всъщност работи.

Три резюмета попаднаха в моята пощенска кутия миналия месец. От менте, братовчед и приятел. Исках да помогна — обичам да помагам. Но четенето им се чувстваше като домашна работа. Не защото не бяха умни. но защото документите се чувстваха плътни, объркани и забравени.





Това е, когато ме удари:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Ние сме обучени да пишем автобиографии като правни транскрипти: линейни, формални, забравени. ни се казва да пишем за ATS. Изтрийте форматирането. Премахнете цвета. Направете го машинно четим.





Но тук е истината: дори ако вашето резюме преминава през ATS филтъра, все още трябва да мине.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Но ако аз, някой, който се грижи, не мога да го преодолея... Представете си мениджър по наемането без контекст и десет допълнителни раздели отворени.





Ако вашето резюме не ви улеснява да кажете „да“, това вече е „не“.

Вашето резюме има една задача: да превърне вниманието в възможност.

Помислете за него като за продукт.Един с три части:















Най-добрите автобиографии не са просто написани, те са проектирани, редактирани и изпълнени.





Стълб 1: Мислете като продукт

Вашето резюме не е отражение на вашето минало.Това е инструмент, за да ви доведе до вашето бъдеще.





Така че моля, третирайте го като продукт.Продуктите имат потребители, резултати, позициониране и цели за преобразуване.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Така че, започнете да се справяте с вашето резюме, отговорете на тези:

Какви роли преследвам?

Какво искам да бъда нает да правя, а не само списък?

Какви сили искам да крещя, дори и в скам?





И ако вашият отговор на „какво търсите следващо?“ е „по-добра заплата“, моля, спрете.





Плащането не е пич, това е страничен ефект.

Вие се прилагатеРастеЗа да се изградиНещо новоТоваНиво нагореТоваВодещВашето резюме трябва даreflect that ambition,Не преследвайте всяко описание на работата като модификатор без гръбначен стълб.





Бъдете ясни заЗащо,КойиКакво следваДори преди да напишетеКакво беше.

Стълб 2: Дизайн, който привлича вниманието

Дизайнът не започва с шрифтове, той започва с уважение.Respect for the reader’s timeУважение към начина, по който хората обработват визуална информация и уважение към факта, че вашето резюме еНе е единственият в купата.





Ето какво всъщност има значение:

1 Layout

Използвайте две колони. Да, всичко е наред. ATS ще оцелее. Нека спрем да се придържаме към 2012 г. Вашият читател ще ви благодари.





И ето един трик: поставетеexperienceиeducationНякои мениджъри (като мен) се интересуват от опита.СтранноОбсебен съм от образованието.Не ме питай защо!изобщоНо това е вашето време да направите това студентски заем дълг броят! и с това, можете да служи и двете.

II. Иерархията

Какво искате да видя първо? Вашето име, вашето заглавие, вашите компании, вашето въздействие? Cool. Направете тези визуално по-силни. размер на шрифта. Смело. Но спрете да викате всичко.





Your name and section headers are non-negotiables.Тръмп се нуждае от тях, така и аз.





Иерархията не е само естетическа, тя еstrategicНапример например:

Ако сте били повишени в рамките на една и съща компания, подчертайте ролите.

Ако сте работили за най-добрите марки (MANG? Big 4?), подчертайте компанията.





Изберете това, което е важно за вашата история и оставете това да води.

3 Пространство

Дайте място за дишане. Whitespace не е изгубено пространство, това е, което помага на почивката земя. Ако вашето резюме изглежда като плътна стена от текст, аз съм изчезнал. заглавието на секцията ви докосва линията, която докосва следващото нещо, аз сериозно съм изчезнал.

4 – Близост

Датите трябва да са близо до заглавията на длъжността.Не мога да ви кажа колко ме дразни това, когато работата ви е отляво, а след това, датите са по целия път надясно!

5 Цвят

Използвайте един акцент цвят, който отразява кой сте ... скъпо. Вашето име, заглавия, и може би компании.Цвет = подпис.





Вашето резюме не е ръководство за марката, но това е сигнал.Цветът е един от най-бързите начини да кажете нещо за това кой сте, преди да прочета дума.





Можете да включите нещо като:

Maroon → Уверен, основан, обмислен

Синьо → Доверен, спокоен, ориентиран към детайлите

Оранжево → смел, творчески, инициатор

Зелено → Свежо, адаптивно, насочено към мисията

Жълто (не подчертаващо жълто) → Оптимистично, топло, с висока енергия

Червено → Асертивно, решително, силно присъствие

Само сиво/черно → Резервирано, класическо, играе по правилата (което може да е точно въпросът)

Дизайн за Skim

Хората не четат автобиографии. Те сканират. Направете им лесно да намерят сигнала. Така че, направете тези позиции смели, направете въздействието смело, всичко, което не може и не трябва да бъде пропуснато, трябва да бъде смело.

Дизайн на секцията за микро-съвети

Ако искате вашето резюме да се чете добре, не ме карайте да поправя тези неща.

Сираци думи: Ако една самотна дума седи на следващия ред, моля поправете го.

Криминални шрифтове: Изберете едно семейство шрифтове. Придържайте се към него. Използвайте варианти на шрифтове, ако е необходимо. Допълнителните шрифтове също са добре, но те трябва да вървят заедно. Също така, няма Comic Sans или Papyrus!

Дивинг за изравняване: Ако куршумите ви не са изравнени, и това не е вашето послание.

Реки на бялото пространство: Големи празнини, които се движат вертикално през обоснован текст? Спрете! Лево подравнено по всяко време.

Писмо разстояние: Не мислете дори за това!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Искате ли да покажете уменията си за UI/UX като PM? Ето как го правите от самото начало!

Стълб 3: Съдържание, което всъщност казва нещо

Дизайнът ме кара да прекъсвам, съдържанието ме кара да остана, разказът ме кара да си спомням.





Ето как да напишете резюме, което си струва да се прочете:

Брой страници = 1

Като мениджър по наемане, аз съм на 6 секунди, може би 10 ако съм щедър. Така че, нещо повече от 1 страница няма да го направи. Ще го взема като, "Това дете не знае как да редактира."неТака че редактирайте го.

Всеки куршум се нуждае от работа.

Всеки куршум трябва да върши различна работа.Спрете да повтаряте същото изречение с нов глагол.Чете се, сякаш сте изчерпали нещата, които трябва да кажете, и предполагам, че сте го направили.

Започнете с действието, завършете с доказателствата.

•BadLED синхронизиране в екипи

•BetterLED кръстосано синхронизиране, което съкращава времето за QA с 40% и намалява закъсненията при стартиране

Съобщение = сигнал

Всичко, което е първо, е това, което смятам, че най-много цените.Не погребвайте най-силната си работа наполовина надолу.

5.Кажи ми какво прави компанията

Ако вашето резюме казва "Google", това е страхотно.Но дали сте работили по Gmail?





Една линия на контекста под всяка компания прави един свят на разликата.

Примери за:

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Това ми помага да разберадетеот работата, която сте извършили,Типот екипа, в който бяхте, и дали сте решили проблеми, които са свързани с това, от което се нуждая.

Недоговаряеми ще се боря с вас.

Няма снимки: Предразсъдъците са реални. И не ми пука колко сте горещи. Лицето ви не е квалификация. Дръжте го от страницата.

Няма фирмени местоположения: освен ако не е от значение работата, която сте свършили, това е просто загубено пространство.

Няма романи в вашето въведение: Вашето резюме трябва да бъде 2-3 реда, свободно от жаргон и човешко.Не манифест.Не салата от бузи.И определено не под формата на куршуми.

Раздел за умения: подредени с цел: Задаване на поръчка. Винаги. Дизайнери → водещи с дизайнерски инструменти и методи. PMs с инженерни среди → водещи с умения за продукти.

Няма кръгове на уменията: Какво означава „4 от 5“ в Excel? че можете да форматирате таблица? да използвате макроси? няма стандарт. няма смисъл.

Няма плаващи списъци с инструменти. Figma, Excel, Jira... добре. но какво да кажем за тях? Ако изброите инструмент, покажете как е бил използван, или го поставете в раздела за умения, където говорите за дизайн или анализ, или потребителски истории!

Бонус: Ако сте в началото на кариерата, в средата на въртенето или тревожни за продължаване

Не се нуждаете от натрупана история на работата, за да напишете страхотно резюме.

Добавяне на секция за проекти

Особено ако сте в гимназията или правите смяна.

Използване на реални проблеми

Покажете своята роля, решения и въздействие

Бонус, ако се свържете с работата (портфолио, GitHub и др.)





Internships countСъщо такаSide projectsНаричайте ги такива, каквито са. Не погребвайте заглавието. И определено не поставяйте това като опит.

2.Покажете, че можете да си сътрудничите

Вие не се присъединявате като вицепрезидент. Вие влизате като PM1, APM или Designer 1. И какво търся? Някой, който може да си сътрудничи, да получава обратна връзка и да разполага с функции. Използвайте думи като: „Сътрудничи с кръстосани функционални екипи...“ „Сътрудничи с дизайн, за да повтаря на проводници...“ „Работи заедно с инженери, за да обхване MVP функции...“ Това ми показва, че сте готови да се превърнете.

Заключителна мисъл

Вашето резюме не е просто документ.Това е продукт.Това не е за всичко, което сте направили.Това е за това, че някой иска да знае повече.





А истината ли?

Вие не сте наети заради миналото си, вие сте наети заради това колко ясно карате някого да вярва в бъдещето си.

Най-добрите автобиографии не са списъци. Те са проучвания. Направете вашия този, който получава обратната връзка.