Следващата ера на Aster започва: Airdrop Points Stage 2 Live, TGE Countdown започва

Махе, Сейшелски острови, 8 септември 2025/Chainwire/-- Децентрализираната вечна борса, известна със своята инфраструктура за търговия, фокусирана върху неприкосновеността на личния живот, официално стартира кампанията си Aster Genesis: Stage 2, точно както потвърждава дългоочакваната дата за своето събитие Token Generation Event (TGE). Астери Астери Кампанията на Етап 1 видя 527,224 уникални портфейла, натрупали над $37,7B в търговски обем в продължение на 20 седмици, сигнализирайки за силно привличане в нововъзникващото децентрализирано обменно пространство (DEX). \n \n "Етап 1 изпрати ясно послание: трейдърите искат повече от достъп - те искат скорост, компостируемост, неприкосновеност на личния живот и капитал, който продължава да работи", каза Леонард, главен изпълнителен директор на Aster. "Етап 1 изпрати ясно послание: трейдърите искат повече от достъп - те искат скорост, компостируемост, неприкосновеност на личния живот и капитал, който продължава да работи", каза Леонард, главен изпълнителен директор на Aster. 

"Aster е пионер в нова категория - където потребителите могат да печелят възвръщаемост от ликвидни токени като BNB или stablecoins като USDF, като същевременно използват тези активи, генериращи възвръщаемост, като ликвидно обезпечение за вечна търговия на Aster. Нови снимки от Aster Genesis: Stage 2 Aster Genesis: Stage 2 въвежда нова система от точки с актуализирани показатели за допустимост, както и по-голяма прозрачност, оформена директно от обратната връзка на общността от Stage 1. Търговците натрупват точки чрез показатели като обем на търговията, време за задържане на позиция, дейности по препращане, екипни повишения, като използват ASBNB и USDF на Aster като марж, както и за всяка печалба или загуба, реализирана по време на събитието. 

„Стъпка 2 затяга връзката между ангажираността и възнаграждението пред TGE", каза Леонард. „Формирани от обратната връзка на потребителите, новите правила приоритет на справедливостта и насърчават автентичното ангажиране на потребителите, така че всеки търговец да може да участва в равни полета и да се изгради към въздушното падане." Повече от 50% от общото предлагане на токени на $ASTER е предназначено за въздушни капчици на общността, а 8.8% (704 милиона $ASTER) ще бъдат отключени незабавно при TGE за допустими участници, които са спечелили Rh или Au точки от програмите за точки на Aster. В допълнение, потребителите, които са получили Aster Gems разпределения от общностни и партньорски инициативи, както и тези, които са търгували на Aster Pro и са спечелили точки за лоялност след края на Етап 1, също ще бъдат допустими. Всички непоискани $ASTER токени ще бъдат пренасочени обратно към разпределението "Airdrop" за бъдещи награди на общността. Пътят към TGE: платформа, продукти и етапи От Spectra, Aster е разширила своята визия за търговия на първо място в областта на неприкосновеността на личния живот, въвеждайки скрити поръчки и разкривайки Aster L1 Chain като основа за частно, не-попечителско изпълнение, и въвеждайки традиционната експозиция на акции на веригата с 24/7 вечни акции. Заедно тези етапи поставят основите, тъй като борсата се движи към своето събитие за генериране на токени (TGE), определено за 17 септември 2025 г. $ASTER Airdrop ще бъде пуснат в TGE Токенът Aster ($ASTER) се очаква да бъде включен в основните борси, включително на спот пазарите на Aster, с координирани промоции за стартиране, които да се следват отблизо. 

"Общността $ASTER airdrop е планирано да се проведе в деня на TGE", каза Леонард. "Ние сме чували сравнения с последните, високо ангажиращи въздушни капчици от конкурентни проекти, но нашият основен фокус е сигнал над зрелище. автентично участие в етапи 0 и 1 е това, което този дизайн се стреми да възнагради - щедро и справедливо - в TGE." "С издаването на $ASTER ние отваряме вратата за следващата фаза на растеж на екосистемата и децентрализирано управление", каза Леонард. Aster се готви за пазарна конкуренция С предстоящото стартиране на $ASTER, Aster е готова да се конкурира с децентрализирани тежести като Hyperliquid и да предизвика централизирани места като Binance и Coinbase - закрепени от ясен фокус върху защитата на трейдърите и капиталовата ефективност. 

Aster ще образува слоя на ликвидност зад приложенията, които хората вече използват: отворена, капиталоефективна платформа, която си партнира с портфейли и DEX като PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal или нововъзникващи платформи като Four.meme и др. Нашата цел е проста: съчетаване на ликвидността между партньорите, така че пазарите на веригата да се чувстват невидими, мигновени и винаги активни", казва Леонард. В момента на писане, Aster е спечелил над $ 350M в (TVL) в седем вериги EVM и Solana, с годишна ставка на изпълнение на таксите над $ 30 милиона - отразяваща растеж от 87,5% за текущата година през 2025 г. total value locked Обща стойност заключена За астерата е децентрализирана борса от следващо поколение, предлагаща както трайна, така и точна търговия, проектирана като еднопосочно място за търговия с криптовалути за глобалните търговци. Астери Астери Pro Mode добавя 24/7 запаси, скрити поръчки и мрежова търговия, достъпни в BNB Chain, Ethereum, Solana и Arbitrum. Неговото уникално предимство се крие в възможността да се използват ликвидни токени (asBNB) или стабилни монети, генериращи доходност (USDF) като обезпечение, което отключва несравнима капиталова ефективност. Поддържана от Aster Chain, високопроизводителна и фокусирана върху поверителността L1, и подкрепена от YZi Labs, Aster изгражда бъдещето на DeFi: бързо, гъвкаво и на първо място в общността. Потребителите могат да научат повече в Aster , или се свържете с Aster на . Официален сайт Официален акаунт X