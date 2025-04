Смяна на ключове, загуба на стойности





TL;DR: Когато използвате променливи обекти като ключове в хеширани колекции, промяната им прекъсва договорите.

Проблеми 😔

Загубени ценности

Твърдо отстраняване на грешки

Нарушение на принципа за най-малка изненада

Неочаквано поведение

Решения 😃

Използвайте неизменни обекти като ключове. Замяна на равно/хеш код добре. Използвайте крайни полета (ако вашият език го позволява) Rehash след мутация (Това е прекалено инженерно решение)

Контекст 💬

Когато използвате променливи обекти като ключове в хеширани колекции , промяната на техния ключ след добавяне на свързан обект може да го направи невъзстановим.





Това се случва, защото хеш кодът се променя и колекцията не може да намери обекта в правилната кофа.

Примерен код 📖

Грешно ❌

class MutableKey { int id; MutableKey(int newId) { this.id = newId; } @Override public int hashCode() { return this.id; } @Override public boolean equals(Object objectToCompare) { if (this == objectToCompare) return true; MutableKey that = (MutableKey) objectToCompare; return id == that.id; } } MutableKey key = new MutableKey(42); Map<MutableKey, String> map = new HashMap<>(); map.put(key, "Yes Album"); // The key mutates key.id = 90125; // Now you cannont retrieve the album System.out.println(map.get(key)); // Output: null

Точно 👉

class ImmutableKey { private final int id; ImmutableKey(int newId) { this.id = newId; } @Override public int hashCode() { return this.id; } @Override public boolean equals(Object objectToCompare) { if (this == objectToCompare) return true; ImmutableKey that = (ImmutableKey) objectToCompare; return id == that.id; } } ImmutableKey key = new ImmutableKey(42); Map<ImmutableKey, String> map = new HashMap<>(); map.put(key, "Yes Album"); System.out.println(map.get(key)); // Output: Yes Album

Откриване 🔍

Полуавтоматичен





Можете да откриете тази миризма, като проверите дали използвате променливи обекти като ключове в колекции, базирани на хеш.





Автоматизирани инструменти като линтери или инспекции на IDE също могат да маркират променливи ключове.

Етикети 🏷️

Изменчивост

Ниво 🔋

Междинен

Защо биекцията е важна 🗺️

Биекцията между реалния свят и вашата програма е важна, защото гарантира, че вашите обекти точно отразяват връзките, които трябва да представляват.





В реалния свят ключовете често са неизменни (напр. идентификатори, имена).





Когато моделирате тези ключове като променливи обекти, нарушавате съответствието едно към едно между реалния свят и вашата програма в MAPPER .





Когато прекъснете тази биекция с помощта на променливи ключове, вие правите картата непоследователна, което води до грешки при извличане и неочаквано поведение.

AI поколение 🤖

Генераторите на AI може да създадат тази миризма, ако генерират променливи обекти като ключове, без да обмислят последиците.





Това рядко се случва, тъй като AI генераторите страдат от примитивна мания .

AI откриване 🥃

Генераторите на AI могат да открият тази миризма с инструкции за анализиране на използването на променливи обекти в колекции, базирани на хеш, и да маркират потенциални проблеми.





Можете да инструктирате AI да търси класове без крайни полета или методи, които променят състоянието на обекта след създаването.

Опитайте ги! 🛠

Запомнете: AI Assistants правят много грешки

Заключение 🏁

Когато използвате променливи обекти като ключове, рискувате да нарушите договора между състоянието на ключа и хеш кода.





Използвайте неизменни обекти, за да избегнете този проблем.

Връзки 👩‍❤️‍💋‍👨

Повече информация 📕

