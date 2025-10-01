Последната миля, решена там, където е важно: Domain-Native Агентен AI от Praveen Satyanarayana

Предприятията не се нуждаят от един-единствен, универсален AI бот.Те се нуждаят от системи на домейн-национални агенти, които разбират търговските кошници и промоциите, банковите депозити и рисковите знамена, скоростта на SKU и доставчика OTIF, мрежовите клетки и кохортите на прекъсвания, пътуванията на пациентите и отклоненията от протоколите.Това е центъра на визията на Praveen Satyanarayana в Tredence: персонализирани работни потоци, онтологии, графики на знания, инструменти и показатели за всеки домейн, носени от две неподлежащи на договаряне, които се прилагат навсякъде. Бизнес езикът решава каноничните показатели, разрешените съединения, единици и линии, а системата заключва обхвата на метриката, времето, сегмента и географията, преди да използва каквито и да е изчисления. Ontology-first grounding. Множественото разсъждение преминава през проверка с двойни съдии, един LLM критик за структура и яснота и един златен слой данни за числена истина. Reliability over autonomy. В продължение на повече от десетилетие компаниите изливат пари в складове и табла, докато закъснението на вземането на решения остава упорито. Проблемът на последната миля не е пропуск в визуализацията. Това е пропуск в разсъжденията. Затварянето му изисква системи, които изясняват намеренията, формират и тестват хипотезите, картографират претенциите към управляваните данни и връщат препоръки, готови за вземане на решения с одитируема следа. Това е точката на Milky Way, агентическата система за вземане на решения Praveen и екипът са изградили за описателна и диагностична аналитика. Тя третира корпоративната реалност, както е, с претоварени условия, частични данни, крехки съединения и изисквания за одит. "В търговията на дребно, агент, който не може да говори кошница, UPC, промоция и магазин-седмица няма бизнес писане SQL." - Praveen Satyanarayana "Ние изграждаме съзвездия от агенти, а не бот-маскот.Всеки знае своята област, своите инструменти и своите охранители." - Правен Сатианариана What makes this different Какво прави това различно Agentic AI е софтуер, който избира действия и използва инструменти, за да преследва цел в рамките на предпазни линии. Приносът на Praveen е да направи тази идея измерима и управляема за анализи. Картиране на термини към субекти, метрики, синоними, линии и допустими пътища за присъединяване. Компилирайте плановете в защитени повиквания с инструменти с времетраене, прекъсвания, прекъсвания на схеми и проверки на структурата на SQL за варианти на схеми. Създайте конкурентни обяснения, свържете всяко от тях с полета, съединения, трансформации, тестове и визуализации, след това класирайте според предишната вероятност, цената за валидиране и очакваната информация. Позволете на критичния модел да постигне яснота и покритие, докато златен магазин проверява числата, съединенията, филтрите и статистическите претенции. Осигурете таблици, цифри, доверие и връзки към пълната следа за одит. Why now Защо сега Компресирането на грешки е непростимо. Скромните проценти на грешки на стъпка сриват надеждността от край до край в многоетапните работни потоци, поради което ограничените стъпки, проверката и човешките врати са от значение. Дължината на разговора също задвижва разходите за токени и латентността, така че практическите системи предпочитат краткосрочни задачи с експлицитни контролни точки. „Кратки, проверени стъпки бият дългите, умни разговори.“ – Правен Сатянариана A crisp domain-native playbook Снимки от Crisp Domain-Native Playbook Системата не изпраща един шаблон. Тя изпраща пакети от домейни, които включват онтология и графика на знанието, набор от инструменти, стартираща библиотека от хипотези и показатели за приемане. Търговия на дребно, BFSI, верига на доставки, телекомуникации, здравеопазване и пътуване всички използват един и същ гръбнак, но инсталират различни пакети. "Най-бързият начин да загубите доверие е да отговорите бързо с грешните данни." Правеен Сатианараяна Knowledge graph and ontology operations График на знанието и онтологични операции Графикът на онтологията и знанието действа като договор между езика и данните. Те кодират отношенията между субектите, метричните линии, присъединяват се към допустимостта, синоними и етикети на правилата. Те също носят разходи за пътеки и етикети за качество, така че планиращите предпочитат кратки, надеждни маршрути. Операциите на този слой включват: Монитори за дрифт. Откриване на промени в схемата, промени в дефиницията, несъответствия на единиците и прекъсвания на връзката. Добавете домейни за нови таблици и курирайте учебни задачи, които втвърдяват слабите места. Поддържайте компактен магазин за термини, подкрепен от вграждания за отзоваване и от твърди правила за прецизност. Извършване на предварителни проверки и структурни SQL тестове за скрити варианти на схеми преди изпълнение. Записване на таблици, съединения, филтри и правила за агрегиране в следа, която може да бъде проучена по роля. Custom evaluations and rubrics Специални оценки и рубрики Млечният път използва персонализирани рубрики и тестове за приемане, които превръщат поведението в сигнали за учене и за преминаване на живо. Поясняване на броя, точността на обхвата, липсващите искания за информация, откриване на тип задача и прекъсване или прекъсване на наличността. Точност на картографиране на полето спрямо златен списък, присъединяване на скоростта на валидност на онтологичния график, спазване на правилото за агрегиране към линейката и латентност на ескалация, когато липсват необходимите данни. План и изпълнение на сигнали.План пълнота, статистически тест целесъобразност, SQL структурна коректност, съотношение на успеха на изпълнението, и проучвателна дълбочина в дистрибуции, кохорти, outliers и контроли. Доверието в причинно-следственото приписване, времето за водене на действие, персоналът, подходящ за консумация от изпълнителни и анализатори, и индексът за прозрачност на проследяването. Ролеви форми възнаграждават тези кредитни разяснители за подобрения на обхвата, картографи за точност на полето и валидност на присъединяването, изпълнители за структурна коректност и репортери за персоналност и прозрачност, с екипен бонус за навременно затваряне над праговете на доверие. Тези оценки се изпълняват офлайн за синтетични задачи, които отразяват реална схема и се изпълняват онлайн като сенчести или заградени потоци. How multi-turn reasoning actually runs Как многообразието на разсъжденията всъщност работи Поясняването се сближава до заключване на обхвата с минимално натоварване на потребителя. Двигателят на хипотезата сее кандидати от библиотека с домейни и от събиране на предишни случаи и маркира съвместно съществуване или конкуренция. Маперите свързват всяка хипотеза с полета и се присъединяват и произвеждат факторна карта. Изпълнителят изпълнява SQL и тества по време на изтичане на време и прекъсване на веригата и проследява проучвателната дълбочина. Критиците и златните съдии повтарят разказното качество и числената истина. Репортерът събира ролеви разкази с доказателства, доверие и следващи действия. Всеки етап излъчва метрики, които подхранват както оценката, Reliability and economics by design Надеждност и икономичност по дизайн Скелетът улавя подписи на инструменти, политики за странични ефекти и разходи. Инструментите връщат структурирана обратна връзка, която включва успех, частичен успех, извадка и разходи. Деструктивните операции са оградени. Паметта е епизодична и семантична, а не безкраен транскрипт. Adoption that earns trust Осиновяване, което печели доверие Екипите започват с човек в кръга, където анализаторите валидират обхвата и първите препоръки. Те преминават към човек в кръга, където рутинните пътища се изпълняват автоматично и изключенията изискват преглед. След това те разрешават селективна автономия за тесни, високоуверени работни потоци с обратна връзка и пълен одит. Open work, stated plainly Отворена работа, изяснена ясно Онтологията и поддръжката на графики носят реални разходи. Откриването на дрифт и учебните програми за домейни са в ход. Възможни са игри с награди и трябва да се проверяват с кръстосани одити и варианти на изненади. Продължават да съществуват празнини от синтетични до реални и да се възползват от целенасочените сенки при живите инциденти. Кредитното разпределение в дълги следи е шумно, така че наградите под формата на роли и екипните бонуси подобряват стабилността. Why this vision is credible Защо тази визия е достоверна Подходът на Правеен съчетава агентическа оркестрация, използване на инструменти, извличане и учене от сигнали, след това ги закрепва към корпоративни ограничения. Позицията е мнението, където трябва да бъде с онтологични врати и златен съдия и модулен, където трябва да бъде с обменяеми инструменти и домейн адаптери. „Разказът е толкова силен, колкото и неговият отпечатък; ние изпращаме отпечатъка и отговорите." Правеен Сатианараяна Тази история е разпространена като освобождаване от Кашви Панди в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon.