От наследство до прозрение: рамка за миграция за платформи за уеб анализи

Still Holding On? Продължава да се държи? Ако някога сте работили с по-стара система за уеб анализ, знаете усещането. Щракнете върху нещо и изчакайте. И изчакайте. В крайна сметка, докладът се появява, но липсва половината от данните, или изглежда... странно. И да, може би все още работи. Може би. Но дълбоко в себе си, вероятно знаете, че вече не ви помага. Да се отървем от нея, без да губим всичко, което е вградено в нея. Your Old Data Isn’t Junk Старите ви данни не са боклук Хората говорят за наследствени системи, сякаш са прашни боклуци. Но има стойност в тези данни. Това са години на модели, тенденции, потребителско поведение. Всички височини и нива. Това не е нещо, което можете просто да оставите зад и да се надяваме, че няма да има значение. Помислете за това. Кажете, че трафикът намалява през това тримесечие.Не бихте ли искали да проверите какво се е случило този път миналата година?Или годината преди това?Без вашата история, просто гледате цифри без значение.И това не е наистина прозрение.Това е просто шум. Също така, екипите свикват с тези стари данни. Те знаят как да ги четат, как да работят с тях. Дори ако системата е хлъзгава, тя е позната. Премахнете това твърде бързо и изведнъж всичко изчезва. Рискувате повече от технически хичове. Moving Isn’t Just “Moving” Преместването не е просто „движение“ Миграцията не е просто да кликнете върху "експортиране" и да пуснете файлове в нов инструмент. Старите платформи са пълни с срещи, потребителски тагове, филтъри и кой знае какво друго.Някои неща вероятно не са били докосвани от години - до сега, когато те се счупят по време на миграцията. Тогава има размер. Вие не просто премествате няколко таблици. Вие се занимавате с масивни дневници за събития, данни за сесии, пътувания на потребители. Всичко това трябва да бъде почистено, картографирано и преобразувано, за да се впише в нещо, което мисли по различен начин. И часовникът не спира.Бизнесът продължава да работи.Хората все още се нуждаят от своите доклади, докато се опитвате да разсеете този хаос на заден план. Don’t Do It All at Once Не правете всичко наведнъж Ако това звучи преобладаващо, това е защото може да бъде. но тук е нещата - не е нужно да се справяте с всичко наведнъж. Започнете малко. Изберете едно парче от настройката си. Може би просто мигрирайте част от данните на вашия сайт. Или тествайте с месечни събития. Използвайте това като вашата пясъчна кутия. Вижте какво се счупва, какво ви изненадва. След като имате усещане за това, изградете от там. Настройте новата си система по начин, който е построен, за да трае. Не просто копирайте старата структура. Помислете за това, което наистина се нуждаете сега. И когато е време да преместите тежките неща - вашите отчети, вашите потоци за проследяване - отидете на етапи. Нека вашият екип сравни старото и новото. Оставете ги да видят какво изглежда. Поправете нещата, преди да е твърде късно. В крайна сметка, ще бъдете готови да направите пълния превключвател. Но не удряйте вратата на старата система. Дръжте я тихо на заден план малко по-дълго. What Happens Next Feels Better Следващото, което се случва, се чувства по-добре Разликата не е само техническа. да работят в новата система. Чувства Докладите се зареждат бързо. Цифрите имат смисъл. Хората спират да се страхуват от аналитични срещи. Те вярват на това, което виждат. Те започват да задават по-добри въпроси. И тъй като сте донесли вашите наследствени данни с вас, не сте загубили нищо.Всъщност сте придобили нещо ново – яснота.Миналото все още е там, но сега е по-лесно да се разбере, по-лесно да се действа. Това е мястото, където прозренията започват да се случват. Не само докладване. Не само проследяване. истинско разбиране. И след като екипите почувстват това, те няма да искат да се върнат. One Last Thing Последно нещо Лесно е да останеш с познатото, дори и да не работи.Особено когато промяната се чувства рискована.Но да не се променяш?Това също е риск. Не е нужно да обръщате цялата си настройка за анализ за една нощ.Не е нужно да губите данните си или ума си.Трябва само по-добър план - и малко търпение. Движете се напред бавно. Дръжте това, което е важно. Почистете бъркотията. Изградете нещо, което наистина ще искате да използвате. Защото в края на краищата това не е само за инструменти.Това е за да видите ясно - и най-накрая да направите нещо полезно с това, което виждате. Social Links Линкън \n \n Тази история е разпространена като освобождаване от Саня Капур в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Тази история е разпространена като освобождаване от Саня Капур в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon.