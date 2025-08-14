Какво се случи, когато хвърлих хакерски новини и вкарах 12 000 читатели през нощта

Преди около 2 седмици реших да стартирам малък проект, който направих в Hacker News. Това беше доста просто, просто сайт с една страница, който показва таблица с текущите цени на долара на основните LLM API. и снимка на това, което изглеждаше, когато стартирах е по-долу. Цена на токен Цена на токен Направих изследвания и открих, че хората често търсят неща като "GPT 4o цена", така че мислех, че консолидирането на цените на едно място и създаването на програмни уеб страници за всеки модел може да работи в Google. Направих сайта за няколко часа, събирайки ръчно цените за всеки токен и ги въвеждайки в csv файл. Изображението по-горе е просто приложение Nuxt на върха на този файл. Това беше в четвъртък и реших да се опитам да получа първите си препратки към Hacker News на следващия ден. Поставих линк към сайта с заглавието Около 8AM EST и се върна един час по-късно и бях изненадан да видя моята публикация, която се издига и се издига до номер 3 в общата класация. LLM API ценови данни LLM API ценови данни Трябваше да мисля бързо за това как да се възползвам от този трафик, за да извлека някаква трайна стойност от него този ден. Мислех, че бумът ще продължи само за останалата част от деня най-много, което не ми остави време да предлагам реална безплатна или платена услуга около данните. Поставете го под ценовата маса. Тали Тали Докато го правех, моят пост за хакерски новини започна да се разпространява в Twitter (подметката на моя уебсайт имаше моето потребителско име в Twitter, @aellman) и коментарите върху самия пост нарастваха. В самия пост имаше коментари, които ме помолиха да включа доставчици в данните, да направя промени в интерфейса на потребителя и дори че някои от моите данни са неточни. аз отговорих с актуализации на уебсайта в реално време: фиксиране на данните, добавяне на модели Xai и отговаряне на коментари за това какви промени в интерфейса на потребителя бих направил в бъдеще. Постът Постът Към момента на пристигането на следващия ден имах над 100 абонати на бюлетина и 12 000 уникални посетители са дошли на сайта. Бързо научих, че достигането до върха на Hacker News прави повече от това да получите трафик от самата публикация. До следващия ден бях придобил над 100 обратни връзки от уебсайтове, които извличат популярни публикации от Hacker News, което доведе до бързото изкачване до домейн авторитет от 13 на Ahrefs. През цялата седмица сайтът ми също ще бъде представен на няколко подкаста и бюлетини, помагайки ми да поддържам трафика си с над 1000 посетители на ден. През тази седмица придобих 250 абонати на бюлетини, актуализирах сайта си, за да включвам модели на изображения и направих първия си безплатен инструмент, Планирам да продължа да карам успеха си в Hacker News и да увелича авторитета на сайта чрез оптимизация на препратките и да направя SEO фокусирани страници като и В дългосрочен план виждам този сайт да се превръща в API, който помага да се намали таксата за използване на LLM за API приложения.Успехът на Hacker News и нарастващия бюлетин на сайта потвърждава, че това е точка на интерес за разработчиците.Не съм сигурен точно как ще изглежда, но се надявам да науча от нарастващата аудитория на сайта какви са най-големите болкови точки. Кодиране Tracker Новият Токен Контър Ценови калкулатори Кодиране Tracker Новият Токен Контър Ценови калкулатори Не съм сигурен точно какъв е урокът от тази история. Публикувах в Hack News оттогава, за кодиращия тракер, който направих, и не получих нито един глас. Може би това е, че интернетът е случайно и че ако искате да отидете вирусен, трябва просто да публикувате много, за да направите своя собствена късмет. Или че освен ако нямате голям последовател, който да отиде вирусен е рядък и трябва да сте готови да се възползвате от момента, когато се случи.