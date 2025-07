Изграждане на бъдещето на финансирането на МСП с AI: Разговор с Андрей Давидчук

Тъй като анализите в реално време, интегрирането на ИИ и архитектурата на платформата се развиват бързо, възможностите за трансформиране на финансирането на малките предприятия също се развиват.На преден план на тази промяна е Андрий Давидчук, CTO, системен архитект и продуктови визионер зад платформи като upSWOT и Graphio.ai – решения, които сега оформят начина, по който цели индустрии се доближават до риска, кредитирането и изпълнението.

Говорихме с Давидчук, за да разберем как неговите идеи и инженерна философия влияят на бъдещето на инфраструктурата на МСП в САЩ и в световен мащаб.

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:„Има над 33 милиона малки предприятия в САЩ, но до 80% от заявленията за заеми са отхвърлени или задържани в дълъг ръчен преглед.Това е системна грешка.Традиционните модели за подписване никога не са били проектирани за темпото и сложността на днешната реална икономика.Трябваше да създадем инфраструктура, която да отразява начина, по който компаниите работят днес – свързани, бързи и постоянно се развиващи.“

So you built that infrastructure — tell us how.

През 2019 г. Давидчук съоснова upSWOT и пое ролята на CTO и водещ архитект. Неговата цел беше смела: да позволи на финансовите институции да вземат по-умни, по-бързи решения, като използват данни в реално време от над 200 SaaS платформи, които малките предприятия вече използват – от QuickBooks и Stripe до Salesforce и Shopify.

Благодарение на стратегическото Партньорство с Alkami Technology Един от водещите доставчици на дигитално банкиране в САЩ, upSWOT стана достъпна за над 350 банки и кредитни съюзи в цялата страна.

"Моят подход беше прост, но нетривиален: изграждане на модулна, сигурна, самостоятелно скалираща се архитектура, където разработчиците не трябва да се притесняват за тръбопровода - само за интеграцията.

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Давидчук споделя реалните числа:

Времето за вземане на решения за кредити намалява от 7-10 дни до 3-6 часа

Равнището на одобрение се е подобрило с 25-40%

Банките придобиха видимост в живите финанси вместо в тримесечните отчети

"Дадохме на банките възможността да действат, а не да чакат, и дадохме на предприемачите това, което им липсваше в продължение на десетилетия: видимост, контрол и по-справедлив път към капитала", обяснява той.

"upSWOT не е само анализ - това е контролен панел за целия бизнес."

Но резултатите сами по себе си не разказват цялата история.ЗащоЗа да работи – и това, което го прави мащабируем, устойчив и адаптивен – трябва да погледнем по-дълбоко в системната архитектура, философията за проектиране на данни и как AI и оперативна интелигентност се обединяват, за да направят тези резултати възможни.

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk"Нека започнем с това: малките предприятия работят в реално време - но повечето финансови системи, които ги оценяват, все още работят, както е през 1995 г. Те очакват документиране, статични отчети и тримесечни баланси.

Когато стартирахме upSWOT, нашата мисия не беше просто да създадем инструмент за оценяване.Искахме да възстановим инфраструктурата за данни на финансирането на МСП от нулата - така че решенията да не се основават на предположения или индикатори за изоставане, а на жива оперативна истина.

Чрез интегриране с над 200 SaaS системи, които действително използват МСП – от QuickBooks до Stripe до Salesforce – ние позволихме на банките да видят как бизнесът всъщност функционира в момента.

"Това, което AI донесе в тази система, беше яснота: прогнозиране на риска, моделиране на поведението и превантивни препоръки - не като статичен изход, а като живи прозрения, които се развиват с бизнеса."

Но тук е уловът: AI без оперативен контекст е шум.Оперативна интелигентност- набор от механизми в реално време, които разбират не само "какво", но и "защо" и "какво да се направи по-нататък".

Не става въпрос за това дали паричният поток е спаднал – става въпрос за това дали това се дължи на сезонност, неплатена фактура или неуспешна маркетингова кампания.

"Това не беше хубаво да се има.Това беше промяна на парадигмата.И това работи - банките започнаха да одобряват заеми 5 пъти по-бързо, с 25-40% по-добра точност.МСП започнаха да се движат проактивно, а не реативно.Преместихме се от кредитиране въз основа на кредитна история към кредитиране въз основа на поведенческа телеметрия."

Сега, с Graphio.ai, прилагам същите принципи – но в рамките на компанията. Ние даваме на основателите, операторите и екипите видимост за това как стратегията се разпада по време на изпълнението: където процесите губят фокус, където се образува несъответствие и където мълчаливото триене спира растежа.

"Това е като да дадете на вашата компания своя собствена автопилотна диагностика - не за да замените човешкото лидерство, а да го увеличите с точни сигнали, които иначе няма да видите."

На кръстопътя между изкуствения интелект и оперативния интелект има нещо по-голямо от софтуера – нов оперативен модел за МСП, който най-накрая отразява как те всъщност живеят, изграждат, се борят, адаптират и печелят.

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

Когато Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., основният център за развитие на upSWOT все още се намираше в Киев, активно доставяйки демонстрации на продукти на американските финансови институции.

"Ние не реагирахме - очаквахме.Две седмици преди нахлуването направих обаждане да започнем преместването на екипа.Ние напуснахме преди първите ракети да полетят", спомня си Давидчук.

Неговата прогноза не беше само техническа – тя беше оперативна и хуманитарна. Той предварително е проектирал пълен план за непрекъснатост, включително огледална инфраструктура, международни резервни копия, подписани споразумения за преместване, сигурна жилищна и оборудване логистика и структурирани комуникационни протоколи.

Тази необикновена издръжливост е призната от„Уолстрийт дневник“В статията си "Технологичните компании в Украйна търсят стабилност извън страната" Преместването на upSWOT бе подчертано като пример за проактивно лидерство по време на геополитическа криза.

"Добрите системи не само оцеляват в хаоса - те го абсорбират и продължават да вървят.

Този епизод се превърна в мощно валидиране в реалния свят на убеждението му, че архитектурата не е само за код - това е за хора, предвидимост и проектиране за немислимото.

After the acquisition — why not retire?

През 2024 г. UpSWOT е придобита от UPTIQ.AI Вместо просто да бъде интегрирана, платформата на Davydchuk стана логично допълнение към флагманския продукт на UPTIQ, AI Workbench.

"Няма интелигентен ИИ без висококачествени, структурирани данни.Това е, което донесохме на масата - в реално време прозрения от ядрото на операциите на МСП. AI Workbench се нуждаеше от гориво и upSWOT се превърна в този критичен двигател за данни."

What is Graphio.ai and why is it different?

Новото предприятие на Давидчук, Graphio.ai, използва модела за анализ в реално време и го прилага вътрешно – не към клиентите, а към изпълнителния слой на самите компании.

"Всяка компания днес е цифрова, но повечето не знаят какво се случва в собствените си работни потоци", казва той. "Graphio.ai се свързва с инструменти като Jira, GitHub и Slack и повърхности, където изпълнението се отдалечава от стратегията - преди да повлияе на цифрите."

Системата не само проследява; тя препоръчва коригиращи действия в реално време.

What’s the end goal?

"Искам да изградя системи, които правят съвременните компании наистина управляеми - не само чрез инстинкт, но и чрез сигнал.

"Ако upSWOT е мостът между банките и бизнеса, Graphio.ai е кокпитът в самия бизнес."

Вашите платформи се превърнаха в планове - какво прави вашия подход различен?

„Не изграждам функции, изграждам платформи, които се разширяват, които оцеляват във войната и които дават стойност на първия ден и на петата година.

Когато вашата система дава възможност за милиони ежедневни решения, тя или работи, или не работи.

Andrii Davydchuk е повече от CTO – той е системен архитект, чиито платформи помагат на хиляди компании да вземат по-бързи, по-интелигентни решения всеки ден.

Тази статия е написана в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon.

Тази статия е написана в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon.