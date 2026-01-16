Защитете вашата криптовалута: опциите за архивиране на портфейла, които никога не сте обмисляли

Заключването от вашия цифров портфейл може да се почувства като гледане на вашия набор от ключове за къщата, които падат в океана, докато стоите на брега. Може да не го очаквате, но това е свършило, преди да го осъзнаете и да оставите ухапване завинаги – да не говорим за финансовите загуби. В повечето случаи с крипто, вие сте единственият човек, който има контрол върху вашите лични ключове. Никой друг не може да получи достъп до вашите средства, така че никой друг не може да ви помогне. Поради това е полезно да знаете кои опции за архивиране са налични, преди да загубите достъп до вашия цифров портфейл. В зависимост от вида на крипто портфейла, който използвате, може да имате няколко опции за архивиране.С малко четене и организация ще откриете, че планът за възстановяване на средствата ви в случай на извънредна ситуация не е толкова труден. Нека да видим какво можем (и трябва) да направим, за да защитим нашите средства. Семена фрази: Базовата поддръжка Това е последователност от 12 или 24 случайни думи, базирани на стандарти като BIP39, предназначени да възстановят целия си портфейл на друго устройство в случай, че основният се загуби. If your phone falls into the pool or your laptop won't start, you can use these words to recover your coins elsewhere. No need for anything else. Това е възможно, защото монетите никога не са били във вашето устройство, а в разпределен регистър, съставен от стотици или хиляди възли (компютри) по целия свят, в зависимост от мрежата. Съхранението е ключов фактор при работа със семенни фрази. Добрите опции включват записването им и поставянето на записа някъде, което е защитено от физическо увреждане (т.е. влага, опасност от пожар) или любопитни домашни любимци.Някои са избрали да гравират своите семенни фрази на стоманени плочи, за да ги предпазят от корозия, а някои други са избрали да съхраняват две или повече хартиени копия на своите семенни фрази отделно, на безопасни места. Снимка в облака или екран, погребан в папка за изтегляне Изследването на процеса на възстановяване с помощта на "практически" портфейл, който държи минимално количество валута, може да помогне да се гарантира, че всички елементи работят за вас. Above all, seed phrases must be maintained completely offline. Това е причинило проблеми на много хора Това е причинило проблеми на много хора Хардуерни портфейли и разделени резервни копия Хардуерните портфейли могат да осигурят допълнително ниво на сигурност, тъй като съхраняват личния ключ на потребителя в малко устройство, което не се свързва с интернет и което потребителят все още може да използва (за разлика от парче хартия, например). В този случай, няколко акции за възстановяване могат да бъдат създадени и трябва да бъдат комбинирани, за да възстановите средствата си. Можете дори да си позволите да загубите някои от акциите за възстановяване и все още да можете да възстановите портфейла. Now, when it comes to backup features, not all hardware wallets offer the same functions. Trezor was the first manufacturer to create Shamir backup (also called SLIP-39). https://youtu.be/cRh-NCvHkzM?si=4hYDi9T6WuI5Qzzc&embedable=true Shamir обаче не е нещо, присъщо на всеки хардуерен портфейл. Другите доставчици имат свои собствени стандарти и подходи за архивиране, така че помага да се провери всеки модел преди да се направи покупка. Multisig, социално възстановяване и опции за полагане на грижи Някои потребители предпочитат резервни копия, които имат множество потребители и устройства, вместо да разчитат на един източник. С решение за многоподпис, няколко ключа трябва да присъстват, за да може да се осъществи транзакция. Това означава, че загубата на един ключ не трябва да ви накара да загубите достъп до всичко, което притежавате; вместо това тя работи повече като заключена кутия, която изисква отваряне на няколко ключа. Междувременно Предлагам различен подход. Потребителите, които предпочитат да получават подкрепа от други хора, когато нещо се обърка или ако са загрижени за загубата на физическо копие от тяхната фраза за семена, могат лесно да използват този вид защита. Социални портфейли за възстановяване Instead of guarding a seed phrase alone, you can select trusted individuals who will assist you in restoring access to your account when it’s lost or otherwise becomes inaccessible due to technical issues Социални портфейли за възстановяване Той е наличен в портфейли като Ready (преди Argent) и Safe (преди Gnosis Safe). За тези, които предпочитат лекотата на използване Тези платформи държат ключовете от името на потребителите и управляват възстановяването чрез собствените си екипи за поддръжка. Основният недостатък е доверието: вие се отказвате от пълен контрол. Докато това е от полза за потребителите по отношение на удобството, то също така въвежда допълнителния риск, че услугата може да стане неработоспособна или жертва на измамна дейност, което би поставило потребителите си на риск от загуба. Криптообменници като Binance или Coinbase могат да действат като портфейли за поддръжка. Пълна самообслужване Пълна самообслужване Поддръжка в обмен В този случай те са дванадесет случайни думи, които трябва да напишете и да съхранявате офлайн. Няма друг начин да получите достъп до портфейла си без тях. (по принцип, друг частен ключ) с тях вътре, и след това го изтрийте от историята в портфейла. Like a truly decentralized and self-custodial crypto wallet, offers private keys to its users Обменът Текстовете Обменът Обменът Текстовете Двама или повече подписали (устройства) могат да одобрят или да не одобрят всяка транзакция от мултиустройствен акаунт. Многофункционални подписи Многофункционални подписи Сега ето един трик, който трябва да знаете за резервните копия в Obyte: основната фраза за семена (и публичните текстове) могат да архивират само не-частни токени. Това ще ви даде архив, който трябва да съхранявате на собственото си устройство.Частни текстове също могат да бъдат лесен начин за архивиране на частни активи. Coins like (GBB), smart contracts, multisignature accounts, and chats can only be protected with a full backup, available from the general settings in the wallet Блекбайт Блекбайт Блекбайт https://youtu.be/3Xcb3c9mEtc?si=nGCO62SXYrCn_MTv&embedable=true Отвъд самия портфейл, GBYTE, основният актив на Obyte, е на разположение за търговия на централизирани криптовалути като NonKYC.io и След като монетата напусне приложението на портфейла и влезе в борсата, тя престава да бъде непазителска и е изцяло в ръцете на тези компании. Бикономията Бикономията Във всеки случай, независимо от метода, който се чувства правилен, един малък момент, прекаран в създаването на резервно копие днес, може да спаси дълга история утре.