Жените зад машините: Неизвестни герои на ИИ революцията

"Не можем да се борим с предразсъдъците в AI с предразсъдъчни екипи." - Джой Буоламвини





Ако четете това, шансовете са да сте задали въпрос на ChatGPT, да сте използвали система за препоръки, за да премахнете следващото си любимо шоу, или да сте гледали филтри с изкуствен интелект, които превръщат селфито ви в картина на Ренесанса.

Но докато се учудваме на силата на изкуствения интелект, има един въпрос, който не задаваме достатъчно:

Кой е помогнал за изграждането на тази интелигентност?

Зад невронните мрежи и милиардите параметри стои една по-малко видима, но невероятно жизнена сила: учените, инженерите, етиците и пионерите, които са оформили основите и етиката на ИИ, както го познаваме днес.

Ada Lovelace: The Original Architect of Algorithms

Докато AI може да изглежда като модерно чудо, корените му могат да бъдат проследени обратно към 1800-те години - да, наистина.world’s first computer programmerТя е написала това, което се смята за първия алгоритъм, предназначен за машина.

Звучи ли познато?

Ловелас не е създала изкуствен интелект, но е отворила вратата за изчислително мислене.

Той премина през него.

Fei-Fei Li: Teaching AI to See

Никакъв разговор за съвременния АИ не е завършен безDr. Fei-Fei LiКо-директор на Станфордския институт за изкуствен интелект и създател на ImageNet, набор от данни, толкова масивен и толкова детайлен, че е помогнал за раждането на съвременната революция на компютърното зрение.

Преди ImageNet, AI се бореше с класификацията на изображенията. Днес вашият телефон може да разграничи между котка и капучино, благодарение на дълбокото обучение, обучено върху самите данни, които екипът й курира.ethical, inclusive, and human-centered AI,Напомняйки на света, че интелигентността не означава нищо без емпатия.

Timnit Gebru: The Voice of Conscience

AI е мощен, но властта без отчетност е опасна.Timnit GebruКомпютърният учен и бивш съосновател на екипа на Google за етичен ИИ, изследването на Gebru за алгоритмичните предразсъдъци и разпознаването на лицето разкри как ИИ може да увековечи расовата и полова дискриминация.

Нейната работа не само разкрива недостатъци, но и предизвиква глобални разговори заethics, corporate responsibility, and diversity in AI teams.Оттеглянето на Тимнит от Google направи заглавия, но също така предизвика движение, подтиквайки технологичните компании да се изправят пред неудобни истини.

Joy Buolamwini: Fighting Bias with the Coded Gaze

Вероятно сте чували за разпознаване на лица, но знаете ли, че някои от тези системи не успяват точно да идентифицират жените с по-тъмна кожа?Joy Buolamwini, основател на Алгоритмичната лига на справедливостта, доведе това до светлината чрез своите изследвания в MIT Media Lab.

Документалният й Кодиране на биос peeled back the shiny facade of AI to reveal something alarming: unintentional biases baked into code, stemming from a lack of representation in training data and development teams. Защитата на Джой доведе до реални промени в политиката и повишен контрол върху внедряването на ИИ в правоприлагащите органи и правителството.

Other Women Changing the Game

Рана ел Калиуби, пионер в афективното изчисление, изгради емоционален ИИ, който може да открива човешките чувства чрез изражения на лицето.

Cynthia Breazeal, една от първите, които работиха върху социалната роботика, направи машините по-интерактивни и подобни на хората.

Кейт Кроуфорд, чиято работа обхваща политическите и философските измерения на AI, е съосновател на Института AI Now, за да направи технологията по-справедлива.

Кодиране на биос

These aren’t token names. These are women rewriting the rules of what machines can learn, feel, and decide.

Това са жени, които пренаписват правилата за това, което машините могат да научат, чувстват и решават.

Why This Matters?

Глобалният разказ за ИИ се оформя твърде дълго от тесна демография.Когато ИИ е проектиран без разнообразие в създателите си, той рискува да укрепи вредните стереотипи и да пренебрегне маргинализираните общности.Като ИИ се интегрира по-дълбоко във всичко, от диагностиката на здравеопазването до финансовото кредитиране, той се превръща вa social responsibilityда гарантира, че неговите архитекти отразяват света, който е предназначен да служи.

Въпреки това жените продължават да мислят само за22% of AI professionalsСпоред Световния икономически форум тази разлика не е само за представителството – тя е сляпо място в иновациите, етиката и съпричастността.

A Call to Action

Ако сте в областта на технологиите: ментор на жена. ако наемате: диверсифицирайте екипа си. ако изграждате продукти: задавайте въпроси на данните си. ако пишете политика за ИИ: слушайте гласовете, които са били там от първия ден, но не винаги са имали микрофон.

Бъдещето на изкуствения интелект не е само за това какво могат да направят машините.who gets to shape that future.

Let’s make sure it’s a future built by everyone, for everyone.