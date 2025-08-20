Два часа с курсора промениха начина, по който виждам AI кодирането

За първи път в кариерата си нямам абсолютно никаква представа как ще изглежда работата на софтуерния инженер след пет или десет години. Винаги съм обичал кодирането. Всичко това. Обичам да създавам приложения от нулата, колкото и да разбирам големи, сложни кодови бази. Тази любов към занаята оформя първоначалната ми съпротива към инструментите за кодиране на AI. Ранни изблици и скептицизъм Това не е, че си помислих, че „няма и никога няма да се нуждая от това.“ Вече бях ежедневен потребител на ChatGPT за задачи, които не се кодират. Предразсъдъците ми бяха подсилени от тези истории за младши разработчици или дори не-разработчици, които пишат пълни приложения с AI. „Създадох тото списък само с една покана“, казват те. Няколко пъти опитах GitHub Copilot и скептицизмът ми изглеждаше оправдан.Бях разочарован.Понякога предложенията бяха без значение и ми отне повече време, за да ги поправя, отколкото времето, което спечелих от съответните. По-важното е, че се почувствах по-малко продуктивен и постигнах по-малко работа.Изгубих състоянието на потока.Вместо да мисля за голямата картина, бях по-фокусиран върху проверката на генерирания код и поправянето на грешките. Моята точка на въртене Тогава двама приятели ми казаха да дам курсор. като, сериозно. Имаше огромен хип около курсора по това време, така че помислих, че това е добър момент. Реших да го пробвам в продължение на два часа, но си поставих предизвикателство: ако исках да имам ясно мнение за курсора, трябваше да се занимавам с него. За тези два часа използвах изключително режима на агента. не написах никакъв код сам. Работих върху основните функции, които трябваше да добавя към приложението, върху което работя в работата си. Свещеното мръсотия Бях взривен. Курсорът е в състояние да се справи със сложната кодова база. мога да му кажа "да вземем този файл като пример", и резултатът е най-вече добре. Режимът на агента не беше перфектен – понякога прави предположения, че не трябва да има. Но вместо да поправя кода сам, обясних защо е грешен и му дадох по-точни инструкции. Откриване на нови занаятчийски умения Днес използвам както Claude Code, така и Cursor ежедневно. Функцията "Tab" на Cursor все още е най-добрият спестител на време и функцията, която използвам най-много. Разбрах, че писането на точни обаждания всъщност е много подобно на писането на код. Вие научавате модели, добри практики и начини да проверите дали вашите обаждания са правилни. Това е същото като когато научавате програмиране - в крайна сметка трябва да научите дизайнерски модели, тестове, техники за сътрудничество и т.н. Разликата е, че използването на инструменти за ИИ е толкова ново, че няма много актуални ресурси.Има много боклуци и остарели техники.Опитвам се да поддържам документ с добри практики, които съм идентифицирал и тествал, и ги споделяме с колеги. Все още е софтуерен инженер Все още съм софтуерен инженер и не мисля, че това ще се промени.Нашата роля все още е да направим добър софтуер.Независимо колко добри AI инструменти стават, те все още са само инструменти.Много добри инструменти, на които можете да делегирате задачи. Аз давам на агента задачи, които бих могъл да направя без да мисля прекалено много, но това ще ми отнеме много време – много систематични задачи, които младши разработчик може да направи с правилните обяснения. Най-добрият пример, който съм намерил за агента, е миграцията на огромно приложение от една библиотека с потребителски интерфейс към друга. Това не е трудна работа, но отнема огромно количество време и е напълно неинтересно. Дори когато агентът пише добър код, е необходим опит, за да се гарантира, че той всъщност е добър, и още повече опит, за да се поправят грешките или дебютите, когато има проблеми. Несигурността напред Мислех, че използването на AI означава да жертвам любовта си към създаването на код в замяна на производителност. Сега съм доста сигурен, че греша. Така че да, абсолютно нямам представа как ще изглежда моята работа след пет или десет години.Това е много вълнуващо и ми дава известно безпокойство. Инструментите за изкуствен интелект са толкова нови, че всеки, който започне да ги използва днес, вероятно ще може да придобие актуални умения в рамките на няколко седмици.Оглеждайки се назад, не е ясно дали първоначалният ми скептицизъм всъщност е бил разумен, като се има предвид как са изглеждали инструментите преди, или дали ми липсваше нещо важно. Това, което знам, е, че все още съм много рано в пътуването си да използвам AI инструменти и научавам нови неща всеки ден.