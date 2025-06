Crypto быў пабудаваны для адстойнасці, але memecoins стрес-тэст, што адстойлівасць цяжэй за ўсё іншае.

Не будаўнікі, не майнеры, не нават пастаўшчыкі інфраструктуры, як мы, павінны былі прыняць memecoins сур'ёзна.

Жабы, собакі і пікселяваныя клоуны перавышаюць стартапы з фінансаваннем, камандамі і гадамі планування прадуктаў.

Because hidden in that chaos is a signal — one we can't afford to ignore.

Welcome to Cultural Liquidity

Changpeng Zhao (CZ), CEO and founder of Binance:

"Я не супраць мемаў, але memecoins становяцца трохі занадта спякотнымі зараз.

"Я не супраць мемаў, але memecoins становяцца трохі занадта спякотнымі зараз.

Memecoins не фінансавыя інструменты. яны культурныя дэтонатары. Яны перамяшчаюць капітал, супольнасць і увагу хутка, чым амаль што-небудзь іншае ў крыпта.

Калі memecoin трапляе, ён не просіць дазволу. Ён проста з'яўляецца. І раптам ваш бакэнд, ваш кошелек інтэрфейс, вашы ліквідацыйныя шляхі - усё гэта пад ціскам.

Гэта сапраўдны прадукт: не токен, а рэакцыя.

Кожны пік у аб'ёме транзакцыі, кожны грых пад нагрузкай, кожны застрыманы шлях ліквідацыі адлюстроўвае слабыя плямы, якія вы не б убачылі ў стандартным цыклі прадуктаў.

Memecoins ствараюць экстрэмальныя ўмовы - не таму, што яны патэтымізаваныя для гэтага, але таму, што яны не патэтымізаваныя для нічога.

Фрага можа суднаць хутка, чым вы можаце зарабіць грошы

Традыцыйныя цыклы прадуктаў рухаюцца павольна. даследаванні. макапсы. раунды фінансавання. выпрабаванні карыстальніка. QA. Толькі можа — толькі можа — запуск.

Хто-то забівае жабу на старонцы, запускае прэс-продажу, і да таго часу, калі вы мелі сваю другую каву, яны размясцілі ў Салане, спрынт Telegram, і ўпаў у другую старонку спісу тэндэнцый CoinGecko.

Размова сапраўды вельмі важная — мы ж усе цудоўна разумеем, што любы, самы лепшы дэкрэт можна звесці на нішто практыкай прымянення.

У гэтым працэсе, яны пакрываюць тое, што кожны серыйны прадукцыйнага каманды павінна зацікавіць: расказвальная хуткасць.

Memecoin не выйграе, таму што ён працуе - ён выйграе, таму што людзі хочуць, каб ён існаваў.

Такая віза не можа быць прадоўжана.Але яна можа быць назірана, вымяраецца і вывучана з. Гэта адлюстроўвае, дзе увага праводзіцца без трывання.Ён выяўляе эмоцыйныя прасторы, якія традыцыйныя маркетынгавыя стратэгіі не могуць запоўніць.Ён паказвае вам, што людзі збіраюцца, калі яны не рацыянальныя.

Давайце паглядзім на Turbo Token ($TURBO) — memecoin, які генеруецца цалкам праз ChatGPT — які павялічыўся.600 мільёнаў долараў па рынку ў маі 2024 годаУ выніку, 1 лістапада было вырашана, што пытанне пра статус Заходняй Новай Гвінеі павінна быць урэгулявана паміж Інданезіяй і Нідэрландамі цягам года пасля перадачы суверэнітэту.

Кожны любіць добрую гісторыю поспеху, але вось суровая рэальнасць:Папярэдні Тэкст SQUID TokenПаводле інфармацыі, прадстаўленай камандай навуковых работнікаў, барацьба з інфекцыйнымі хваробамі штогод становіцца прычынай смерці тысяч людзей з усяго свету, з'яўляецца прычынай смерці тысяч людзей з усяго свету.

The $HINU Moment

Адзін з маіх любімых недаўніх прыкладаў - $HINU - Solana memecoin, які запушчаны ў сярэдзіне медвежынскага рынку. няма вялікіх імёнаў, няма капіталу за ёй, толькі прэс-сада і піч для "зрабіць зарабляць весела зноў".

Яны пабудавалі механіку meme-to-earn ўнутры асноўнага прыкладання. Гэта было грубым, ледзь функцыянальным па большасці стандартаў. Але гэта дало токену нешта, каб афарбаваць. Яны спалілі токены. Яны апублікавалі скрыншоты. Яны сабраліся на Binance Square. Яны змянілі стварэння meme у ўдзелу.

За некалькі тыдняў $HINU павялічыла больш за $700K — у клімаце, дзе 90% легальных праектаў не маглі павялічыць нічога.

— А як вы збіраецеся пракарміць дзіця? — запытаў суддзя.

Гэта было вельмі прыгожа? — падумаў я.

$HINU працаваў, таму што гэта было хутка, уродзены ў інтэрнэт-культуры, і выкананы, як у яго няма нічога страшнага, каб страціць.

Фактычна, прысвечаныя такому спорту як бокс, онлайн гульні заўсёды прызнаваліся нашмат больш цікавымі чым звычайныя аднакарыстальніцкія цацкі.

Што Memecoins выяўляюць (а серыйныя праекты ігноруюць)

Вы не павінны верыць у memecoins, каб даведацца ад іх.

Вы не павінны верыць у memecoins, каб даведацца ад іх.

Але вы павінны паглядзець, што адбываецца, калі яны сутыкаюцца з інфраструктурай, якую вы будуеце.

Калі memecoin выбухнуць, гэта адлюстроўвае, дзе вашы шляхі ліквідуальнасці спалазнілі, дзе ваш на борце UX змяняе новых карыстальнікаў, дзе ваша архітэктура бак-энду не можа справіцца з раптовымі спакамі, дзе вашы ўнутраныя сігналізацыі бяспекі выпрабаваны ў грамадстве, і дзе вашы сістэмы кіравання супольнасцю становяцца занадта занадта.

Гэта важна, таму што серыйныя праекты часта распрацоўваюць для ідэалізаваных карыстальнікаў ў ідэалізаваных умовах. але крыпта не працуе ў ідэальных умовах.

Гэта рэпрэсіўны механізм, які працуе на дыктатуру, і галоўны ўплыў на яе ўзровень.

Memecoins, не зважаючы на сваю абсурднасць, імітуюць рэальнасць ў сваёй найбольш хаотичнай форме.

Наступны круг будзе яшчэ дзіўней

Тое, што мы бачым цяпер - мэмы DAO, токенізаваныя манеты стварэння, генератары проп-та-токен - гэта толькі пачатак.

Наступная воля memecoins не будзе пабудаваны толькі на hype.They будуць паўаўтаматаваны, AI-агулены, і культурна настроены запускі сістэмы.

Яны не будуць толькі мяняць токены, яны будуць мяняць рухі.

Яны не здымуць грошы, яны здымуць сэнс — мэма-перш, монетызацыя пазней.

Take Turbo Token ($TURBO) — пабудаваны з дапамогай ChatGPT, ён нядаўна прыбыў на спіс фьючерсаў Binance і скакнуў 20% амаль за ноч.

Мы ўжо бачым праекты, якія запускаюць мэма-нацыянальную інфраструктуру: смарт-контракты, якія ўжываюць мэма-форматы, палівы ліквідацыі, звязаныя з унутранымі жартамі, токен-эканомікі, створаныя вакол калектыўных рытуалаў.

Фактычна, прысвечаныя такому спорту як бокс, онлайн гульні заўсёды прызнаваліся нашмат больш цікавымі чым звычайныя аднакарыстальніцкія цацкі.

«Міжземнаморская дыета» - адна з самых правільных і здаровых ў свеце, не строга, але ўсё ж, вегетарыянская.

І таму, што гэтыя запускі будуць больш даступныя, больш аўтаматызаваныя, і больш культурна нарматыўныя, яны будуць адбывацца часта - і удараць цяжэй.

Настаўнікі інфраструктуры, якія думаюць, што яны могуць сядзець гэта вышэй, з'яўляюцца для грубых прабуджэнняў.Старыя рытмы развіцця праекта - гады сцэна, абсалютнага збору сродкаў, уважлівага размяшчэння - несумяшчальны з гэтым новым светам нараджальнага кіравання, культурна сінхронізаваных пускаў токенаў.

Калі ваша сістэма не можа вытрымаць выбух мемы, яна не выйграе наступную эвалюцыю крыпта.

The Deep Lesson: Permissionless Culture, Permissionless Failure

Лепш за ўсё — і жах — з memecoins з'яўляецца тое, што яны доказваюць крэдытнае абяцанне криптовалюты: інавацыі без дазволу.

Людзі, у любым месцы, могуць размаўляць, звязаць яго з токенам і ўпрыгожваць яго ў крэдыт міжнароднай фінансавай сістэмы ў часы, а не месяцы.

Размова сапраўды вельмі важная — мы ж усе цудоўна разумеем, што любы, самы лепшы дэкрэт можна звесці на нішто практыкай прымянення.

Для тых, хто працуе – гэта як заканадаўства, так і магчымасць.

Варыянт, які б дазволіў не бачыць гэтай ганьбы на старонцы быў бы ідэальным.

Гэта магчымасць, бо гэта значыць, што, калі вы зразумееце гэтыя феномены - калі вы можаце распрацаваць сістэмы, якія скінуць без разрыву, што на борце без трывання, што скала без выбуху - вы будзеце будаваць для сапраўднай рэальнасці дэцентралізаваных фінансаў.

Memecoins паказваюць нам, што адбываецца, калі сістэмы сустракаюцца з рэальнымі, непрадказальнымі, эмацыянальна накіраванымі на паводзіны людзей на шырокім узроўні.

І ў свеце, які рухаецца на шляху да ўвесь час паскорбленых цыклаў стварэння, каардынацыі і развалу, культурная устойлівасць можа быць адзінай праблемай.

What’s the weirdest or most interesting memecoin you’ve come across lately? Drop a comment, tell us what caught your eye — and whether it was genius, chaos, or both.