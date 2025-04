Gofaizen & Sherle запускае паслугу ліцэнзавання CASP поўнага цыкла ў Літве, Польшчы і Іспаніі

**Талін, Эстонія, 20 лютага 2025 г.--**Gofaizen & Sherle, вядучая кансультацыйная кампанія ў сферы фінтэх і крыптаграфіі, прадставіла паслугу поўнага цыкла атрымання ліцэнзіі CASP у адпаведнасці з правіламі MICA ў Літве, Польшчы і Іспаніі. Гэтая новая паслуга прызначана для спрашчэння працэсу ліцэнзавання, гарантуючы, што кампаніі будуць выконваць патрабаванні эфектыўна і своечасова.

Комплексная падтрымка бесперашкоднага працэсу ліцэнзавання

Gofaizen & Sherle прадастаўляе поўны спектр паслуг для забеспячэння гладкага працэсу ліцэнзавання:





• Бізнес-аналіз і стратэгія – Ацэнка нарматыўных патрабаванняў у адпаведнасці з бізнес-мадэллю кампаніі.

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.





«Працэс атрымання ліцэнзіі CASP можа заняць у сярэднім каля 6 месяцаў, ахопліваючы такія ключавыя этапы, як падрыхтоўка дакументаў, адпраўка, патэнцыйны наём неабходнага персаналу і праверка нарматыўнымі прававымі актамі. напрыклад, у Літве ВАСП якія ўжо дзейнічаюць у краіне трэба пачынаць Ліцэнзія CASP прымяненне як мага хутчэй. Калі яны не атрымаюць ліцэнзію да 31 траўня, яны могуць быць вымушаныя прыпыніць сваю дзейнасць з 1 ліпеня і да яе зацвярджэння. Аднак, калі вы запускаеце новы крыптапраект, вам проста трэба падаць заяўку на ліцэнзію CASP. Пасля яго зацвярджэння вы можаце пачаць працаваць у крыптасектары Літвы», — растлумачыў Максім Гасанбекаў, кіраўнік аддзела продажаў і асацыяваны партнёр Gofaizen & Sherle.





Пра Gofaizen & Sherle

Gofaizen & Sherle - вядучая кансультацыйная фірма ў галіне фінтэхналогій і крыптаграфіі, якая базуецца ў Таліне, Эстонія. Кампанія спецыялізуецца на выкананні нарматыўных патрабаванняў, ліцэнзаванні і структураванні бізнесу, падтрымліваючы пастаўшчыкоў паслуг крыпта-актываў (CASP) у навігацыі ў змяняючымся еўрапейскім нарматыўным ландшафце.





За дадатковай інфармацыяй аб ліцэнзіі CASP у Літве, Польшчы і Іспаніі, а таксама за кансультацыяй экспертаў звяртайцеся:

[email protected]

Кантакт для СМІ:

Гофайзен і Шэрле

[email protected]

https://gofaizen-sherle.com/

